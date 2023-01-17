Решения по активам семьи Назарбаевых и аффилированных лиц принимаются с опозданием

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Специалист мониторинговой группы Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы Андрей Андреев о несостоятельности законодательства в отношении коррупции