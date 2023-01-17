Решения по активам семьи Назарбаевых и аффилированных лиц принимаются с опозданием 17.01.2023 16:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 840 0 Специалист мониторинговой группы Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы Андрей Андреев о несостоятельности законодательства в отношении коррупции Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Тень Кунаева над Елбасы Родители отстаивают свои права на воспитание детей Казаки получили официальный статус в ООН Жильцы должны осознать, а чиновники сделать Неповторимая природа предгорья Алматы закрыта для отдыха