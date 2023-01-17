Хотят ли русские войны с Казахстаном?

Политологи не скажут вам всей правды

На вопрос «хотят ли русские войны» есть простой короткий ответ: не хотят. Сложнее ответить на другой вопрос – исключена ли в принципе перспектива конфликта между двумя нашими странами. За прошедший год многое поменялось до неузнаваемости. То, что раньше казалось немыслимым, стало обыденным. Рухнули многие привычные представления. Например, представление о несокрушимой силе российской армии.

Ещё одна перемена: гораздо больше стало фейков. Как «самоигральных», так и генерируемых в плановом порядке, имеющих чёткие цели. Украинская пропаганда активно раскручивает миф о том, что Россия теперь будет воевать с соседями, загонять их обратно в СССР. И ладно бы подобные страшные сказки рассказывали только украинские пропагандисты. Однако, например, на прошлой неделе респектабельный японский эксперт Ицуро Накамура, профессор факультета гуманитарных наук и социологии Университета Цукуба, заявил, что Россия… готовится нанести ядерный удар по Японии! Как и положено прогнозу серьёзного политолога, этот бред оснащён ссылками на других специалистов и на «источники в российских спецслужбах».

Такое время на дворе. По всему миру серьёзных экспертов запрягают в одну телегу с пропагандистами. Не случайно «прогноз Накамуры» появился накануне визита японского премьера в США. Профессору сказали «надо», он взял под козырёк. И что уж тут говорить о киевских профессорах политологии. Им велено доказывать, что Путин скоро нападёт на Казахстан, они доказывают.

Другие политологи в это время говорят и пишут, что военный конфликт России с Казахстаном невозможен в принципе. Поскольку, дескать, проводить аналогии с Украиной неуместно, российско-казахстанские отношения развиваются совсем по другой траектории. Хотя массовые выступления против «диктата Москвы», ставшие прологом к развалу СССР, произошли в 1986 году вовсе не в Киеве. А российско-украинское братство, как нам рассказывали в советской школе, пережило столетия и неуклонно крепло.

При этом вы мне точно не поверите, если я скажу, что до начала неуспешной войны на Украине в российском общественном сознании не было настроений «пора собирать постсоветское пространство». Хотя бы частично собирать, в том объёме, какой «очевидно подлежит сборке». Не обязательно через силовое вторжение и перекройку границ. Были, были такие настроения. Лёжа на диване или сидя за компьютером, патриоту приятно рассуждать о том, что Россия по-прежнему великая страна, одна из самых великих на планете. И если Запад, мол, решится устроить нам проверку – ну что же. «Мы не хотим войны, но когда вынудят в ней участвовать, мало никому не покажется».

Если бы военная операция на Украине пошла как планировалось, оказалась быстрой и победоносной, с ключами от украинских городов на бархатных подушечках, с гарными дивчинами, несущими цветы российским танкистам – все вокруг удостоверились бы, что амбиции Кремля соответствуют амуниции. Стали бы вести себя как положено добрым соседям и верным союзникам. Многие вопросы «сборки пространства», наверное, оказались бы сняты с повестки методом более тесной межгосударственной интеграции. По примеру Белоруссии.

Но боевые действия на Украине пошли по другому сценарию. Если военная операция и дальше будет неуспешной, и Кремль должен будет держать на границе с Украиной сотни тысяч солдат, надеясь заключить зыбкий недолговечный мир примерно по сегодняшней линии разграничения с последующим возобновлением боевых действий и затягиванием войны на долгие годы – России, скорее всего, окажется не до соседей.

Однако есть варианты и похуже. Сейчас ВСУ, не особо этого скрывая, готовятся к мощному весеннему наступлению. Запад продолжает наращивать военные поставки Украине. Речь идёт уже о танках и самолётах. Прогнозы относительно захвата ДНР и ЛНР, а затем переноса военных действий на территорию «материковой» России больше не кажутся невероятными.

При таком развитии событий может начаться настоящая милитаризация России, превращение её в военный лагерь. РФ станет тем государством, каким «независимые политологи» пугают западного и не только западного обывателя. У российского обывателя пока что настроения настороженно-недоуменные. Несмотря на все призывы к идейной мобилизации, кремлёвскому начальству и пропаганде до сих пор не удаётся создать ту атмосферу, те настроения, какие должны быть в воюющей стране. Киевскому начальству удалось. Украинского мужика, который косит от мобилизации, объявляют предателем, трусом и подлецом. И население относится к этому с пониманием. Да, главным образом со страху. Но и потому, что власти сумели создать атмосферу «Родина в опасности» и «враг у ворот».

Если украинская армия с западными пушками, танками, ракетами и самолётами возьмёт Донецк и двинется на Белгород и Ростов, то и в 150-миллионной России очень многое поменяется в настроениях.

Но что мы всё о России, да о России. Как будто она единственный источник потенциальной угрозы соседям. В ситуации, когда российская армия не подтверждает статус второй армии мира, когда война затягивается, соседи и союзники РФ начинают вести себя иначе. Точнее, они уже сейчас ведут себя иначе. Свежий пример – история с юртой, которую казахстанские бизнесмены и общественники поставили в мрачно знаменитой украинской Буче.

Эта история очень по-разному выглядит из Астаны и из Москвы. В российской столице установка в Буче казахской «юрты несокрушимости» («хоть бы назвали как-то иначе!») воспринимается как демонстрация со стороны нашего союзника по военному блоку ОДКБ солидарности с Украиной. Расценивается как очередное мелкое предательство. Реакция казахстанского МИДа на запрос российских коллег – эту реакцию коротко можно выразить словами «а что такого?» – только добавила градуса. Масла в огонь российско-казахской дружбы подливают и либеральные провокаторы. Они говорят: видите, как Москва не уважает казахов? Требует с них объяснительную, как с нашкодивших восьмиклассников!

Легко предсказать, что враждебные России государства теперь будут ещё более уверенно заходить на постсоветское пространство. Их бескорыстные сторонники, несущие в Центральную Азию свет прогресса, будут требовать от правительства, например, более решительной и последовательной национальной политики. Почему это у нас «некоренные» до сих пор не знают государственного языка? Они говорят на языке страны-агрессора! Почему в эфире так много российских телеканалов? Нужен ли гордому казахскому народу такой президент, который только на словах за казахов, а на деле остаётся сателлитом Кремля?

У переносчиков прогресса есть и другие эффективные методы по превращению сегодняшней осторожной казахстанской политики в невыносимо украинскую. В ту политику, которая в Киеве привела к майдану. И тогда перед Россией снова встанет выбор: как реагировать.

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