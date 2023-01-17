Эскиз индийского геополитического проекта

Индия попыталась обозначить рамки своих геополитических амбиций в ходе виртуального саммита «Голос глобального Юга: единство голоса и единство цели»

Традиционно Индийский субконтинент остается за скобками развернувшегося конфликта атлантистов и Большой Евразии. Членство Индии в БРИКС и ШОС ошибочно воспринимается у нас как однозначная лояльность Евразийскому проекту. Однако нельзя забывать о консультационной структуре QUAD – четырехстороннем диалоге по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, возглавляемом США. И Индия в этом диалоге участвует в качестве одного из ключевых игроков.

Для всех очевидно, что геополитические амбиции индийских элит выходят за рамки членства в тех или иных чужих глобальных проектах. Страна будет пытаться создать свой собственный – «индийский мир». И виртуальный саммит «Голос глобального Юга», прошедший 12-13 января, подтвердил стремление политических элит Индии к большей геополитической самостоятельности.

Нельзя сказать, что для Индии попытки выстроить собственную геополитическую линию в новинку – люди старшего поколения помнят концепцию «Движения неприсоединения» – стран, стремившихся балансировать в рамках первой Холодной войны между НАТО и Варшавским договором. Политические элиты Индии были одними из основных создателей этой модели. Сейчас Нью-Дели пытается придать новый импульс этой концепции, условно говоря, «на новой технологической базе».

У попыток Индии играть более активную геополитическую роль имеется достаточно серьезный базис:

По оценкам ВОЗ, в наступившем году Индия обгонит Китай по суммарной численности населения, и получит статус самой многонаселенной страны мира. При населении в 1,4 миллиарда человек Индия будет иметь еще и более молодое население, чем Китай.

Более молодое население Индии одновременно с этим и менее высокооплачиваемое, чем в Китае. А соответственно, и стоимость рабочей силы, особенно неквалифицированной, в Индии ниже. Что делает ее более интересной для переноса простых неквалифицированных производств.

Темпы экономического роста Индии – одни из самых высоких в мире (хотя и сопровождаются относительно высокой инфляцией). По паритету покупательной способности страна вышла на прочное третье место в мире (уступая Китаю и США, но почти вдвое опережая Японию).

Технологически Индия – уже вполне неплохой мировой игрок, самое главное – самодостаточный. Есть проблемы зависимости по импорту высокотехнологичного производственного оборудования, но страна способна производить всю линейку высокотехнологичных продуктов – от мопедов до космических спутников и авианосцев.

Опираясь на этот базис, Индия и пытается позиционировать себя как нового субъекта геополитики – в амплуа посредника между странами Глобального Юга и развитым Западом. Нью-Дели прямо обозначил свое политическое предложение: в рамках председательства в Группе 20 выражать интересы наименее развитой части мира.

Однако в рамках прошедшего виртуального саммита вскрылись и существенные недоработки индийских дипломатов и экспертного сообщества:

Говоря от имени Глобального Юга, Индия не может игнорировать ближайшие страны-соседи, особенно Пакистан и Китай. Без Пакистана и Китая сложно говорить о консолидации геополитической позиции Глобального Юга в целом. При этом собственного рецепта решения проблем с северными соседями Нью-Дели не имеет. Но, в таком случае, вся попытка выступать от имени Глобального Юга становится похожа на фрагментацию общего антизападного фронта. А с учетом членства Индии в QUAD появляется следующий вполне закономерный вопрос: делает ли это Индия самостоятельно, или индийским элитам это аккуратно «подсказали» Вашингтон и Лондон?

Вторая проблема гипотетического лидерства Индии в блоке развивающихся стран – интеллектуальная вторичность. Политическая и экспертная элиты Индии в рамках саммита не смогли продемонстрировать своей идеологической повестки, которая была бы отлична от штампов, навязываемых Западом. Все тот же бред про «зеленый переход» и возобновляемые источники энергии, который нацелен на консервацию отставания стран Юга от Запада по потреблению энергии на душу населения.

Третья проблема – ресурсное обеспечение под инициативы, предлагаемые Глобальному Югу. Если Нью-Дели критикует сложившуюся систему финансовой колонизации развивающихся стран, то должен предложить и механизмы преодоления такой зависимости. Мало констатировать, что существующий мировой порядок перераспределяет финансовые потоки в пользу Запада и Китая. Нужно объяснить развивающимся странам, как этого избежать. Станет ли Нью-Дели альтернативным мировым денежно-кредитным центром, субсидирующим развивающийся мир – очевидно, что нет.

В общих чертах мы можем говорить, что Нью-Дели попытался обозначить свое видение геостратегического позиционирования, пока нечеткое, не до конца оформленное. В этой модели пока нет ответа на риски скоординированного силового давления одновременно со стороны Пекина и Исламабада.

Индийский субконтинент изолирован Пекином от остальной Большой Евразии – линия Пакистан-Китай-Бирма(Мьянма) превращает полуостров в остров с точки зрения логистики. Учитывая наличие китайских портов в Пакистане, Бирме и Шри-Ланке и постоянное присутствие китайского флота в этих портах, стратегическое положение Индии можно оценивать, как очень уязвимое. В ближайшие годы Нью-Дели придется искать ответ на эту собственную стратегическую уязвимость:

Форсированная трансформация QUAD в полноценный военный блок выгодна Вашингтону, но превращает Индию в «азиатскую Украину» – пушечное мясо, которое будет сожжено в войне с Китаем.

Второй вариант – попытка реализовать собственный геополитический проект, дистанцируясь от США и Великобритании – пока теоретически не проработан, и, самое главное, требует большей ресурсной и технологической автономии Индии.

Поэтому мы можем говорить о вынужденном вовлечении Нью-Дели в евразийские проекты – это попытка выиграть у Китая и Пакистана время, необходимое для достижения военно-технологического паритета за счет трансфера военных технологий из стран НАТО и России.

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