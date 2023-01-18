Цербер «осёдлан» коррупцией 18.01.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 471 0 Эпидемиолог особо опасных инфекций Юрий Анохин о том, что здравоохранение в Казахстане превратилось в официальный канал для «распила» бюджетных средств Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Деградация почвы может стать экологической катастрофой Решения по активам семьи Назарбаевых и аффилированных лиц принимаются с опозданием Справедливость не только для маленьких Госрегистрация продукции и ее научное обоснование Родители отстаивают свои права на воспитание детей