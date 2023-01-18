Война миров. Минобороны & «Вагнер»

Сергей Шойгу и Евгений Пригожин как фронтмены разных элитных группировок

Государственная необходимость заставляет Министерство обороны и ЧВК «Вагнер» плечом к плечу воевать на Украине против общего врага. Однако это не отменяет неформальной конкуренции и прочих «ревностей». Проблема лежит не только в ведомственной плоскости. Российская официальная военщина и «музыканты» являются представителями разных систем управления и связаны с разными персоналиями элитариев. И тот факт, что «оркестр» воюет лучше Минобороны, приводит к сильным изменениям на властном олимпе Российской Федерации.

До начала СВО мало кому пришло бы в голову сравнивать военнослужащих регулярной армии России и ЧВК «Вагнер». Хотя в реальности такие сравнения уже были на сирийском материале. Тогда же в Сирии выяснилось, что «Вагнер» в сухопутных боевых порядках на голову превосходят контингент Минобороны. От предметных сравнений отмахнулись и списали на специфику войны с иррегулярными вооруженными формированиями. Мол, «колониальная» война – это не классика в виде столкновения двух регулярных массовых армий.

Но вот война на Украине вошла в фазу позиционной и «Вагнер» опять переиграл Министерство обороны по всем позициям. Сначала превосходство ЧВК объяснялось богатым опытом боестолкновений в Сирии и Африке. Но шли месяц за месяцем, а картина не менялась.

Вообще-то определенные изменения в работе регулярной российской армии тоже произошли. Например, теперь огонь артиллерии может вызвать прапорщик или сержант в передовой боевой группе, и не нужно включать в работу большую иерархизированную машину принятия решения на огневую поддержку, после чего она часто становилась ненужной. В разы выросла насыщенность боевых порядком разнообразными дронами и современными средствами связи. Однако «Вагнер» при сопоставимых средствах ведения войны и численности личного состава всегда превосходит ведомство Сергея Шойгу, если речь не идет о группах армейского спецназа, которых готовили годами.

Когда численность «вагнеров» пошла на десятки тысяч, многие вещи проявились отчетливей. Многократное увеличение численного состава не отразилось на боевых качествах «музыкантов». И это в условиях, когда ЧВК пришлось расконсервировать списки забракованных в свое время кандидатов, плюс приток добровольцев из мест лишения свободы, которые приняли решение поменять шконку на окоп.

Получается, что система управления в «Вагнере» гораздо эффективнее, чем в регулярной армии РФ. За одинаковое время подготовки «музыкантов» готовят более эффективно, если брать среднюю температуру по больнице. Не было вскрыто случаев, чтобы со складов ЧВК пропала экипировка или требовалось покупать полевые аптечки за свой счет.

Триумфом стало взятие Соледара. Кстати, у «Вагнера» есть своя собственная медаль «За взятие Соледара». Данную награду трудно классифицировать, поскольку у ЧВК «Вагнер» крайне туманный правовой статус. Например, «музыканты» не числятся в формулярах Министерства обороны, но при этом получают государственные боевые награды. В общем, каким-то образом данный вопрос согласован. Примечательно, что в ходе боев за Соледар пресс-служба Минобороны делала сообщения, согласно которым в боях за город участвовали подразделения регулярной армии. Из-за этого даже Евгений Пригожин специально комментировал, что кроме «оркестра» там никого нет.

Ролики со стороны ВСУ тоже свидетельствовали, что «вагнера» – это несколько иной противник. В условиях, когда между противоборствующими сторонами было по 30-40 метров, артиллерия ЧВК постоянно обстреливала передний край украинцев и западных наемников, при этом о случаях «дружественного огня» ничего не известно. Еще одна особенность «музыкантов» в условиях городского боя заключается в их стремительном продвижении. Все указывает на то, что командиры «Вагнера» используют не устав вооруженных сил РФ, а какие-то свои собственные нормативы и наставления.

Военные успехи «оркестра» неизбежно отразились на «дирижере» в лице Евгения Пригожина. Если раньше он отнекивался на вопросы о своем ЧВК, то после начала СВО медийное поведение резко изменилось. Да и какой смысл стал прятаться от прессы, если ролики с его выступлениями перед заключенными набирали миллионы просмотров? Г-н Пригожин теперь позволяет себе резкие высказывания по адресам не только коллег-олигархов с непатриотической позицией, но и в отношении представителей губернаторского корпуса. Если мы возьмем Санкт-Петербург, то «дирижер» все вопросы по «Вагнер-центру» решил в свою пользу.

Правящая элита современной России разбита на пару десятков главных «домов», которые находятся по отношению друг к другу в состоянии соперничества, конкуренции, вражды, сотрудничества, а порой и в нейтральных контактах. Владимир Путин выступает своеобразным арбитром и верховным патроном всех этих «домов». Например, когда проводился чемпионат мира по футболу, то разные властно-финансовые группировки получали подряды на строительство стадионов, а потом подводились итоги в плане того, кто построил лучше, а своровал меньше. Потом результаты данного соревнования сказались при распределении новых контрактов.

Успехи ЧВК «Вагнер» резко сыграли на понижение властных котировок «дома» старого генералитета. Дело в том, что своровано оказалось сверх всякой меры, а те же танки «Армата» так и не вступили в бой. Система военкоматов и при работе с добровольцами, и в ходе частичной мобилизации показала себя хуже, чем вербовочная служба у «музыкантов».

Когда начались проблемы со снарядами у «оркестра» (трудно сказать что здесь стало первопричиной – опустошение складов советского времени или ведомственные препоны со стороны интендантов Минобороны), то Евгений Пригожин решил проблемы через закупку боеприпасов в Северной Корее. Пхеньян за годы подготовки к военному столкновению с Сеулом и стоящим за его спиной Вашингтоном накопил просто гигантские запасы оружия. Теперь часть из тех, которые совместимы с российскими системами вооружений, эшелонами идут в Россию. Возможно, боеприпасы из КНДР получает не только «Вагнер», но они снарядами от Ким Чен Ына воюют точно.

Назначение Валерия Герасимова начальником Объединенной группировкой войск практически одновременно со взятием Соледера – событие не случайное. Властный рейтинг Сергея Шойгу сильно просел после военных неудач, а ведь эта фигура рядом обозревателей рассматривалась в качестве кандидата на президентский пост в России. Имидж министра обороны тесно связан с имиджем армии, а в раскрутку позитивного образа российских вооруженных сил в свое время было вложено много всего. Потом данный имидж резко поблек на почве испытания порохом.

Можно много говорить о том, что торгаши не дали генералу Шойгу повоевать нормально, вечно вставляя через Кремль палки в колеса. Но все это невидимая и подковерная часть айсберга, тогда как фигура министра обороны всегда на виду и есть на кого вешать любых собак.

Особенность позиционной войны в том, что сильные подвижки в одном месте приводят к реконфигурации на большом участке ЛБС (линия боевого соприкосновения). Победа ЧВК «Вагнер» в Соледаре сильно «размотала» резервы ВСУ, в том числе подготовленные на полигонах стран-членов НАТО.

Теперь есть реальный шанс взять реванш за Изюм, Балаклею и Херсон. К тому же генерал Сергей Суровикин выполнил роль политического громоотвода, когда озвучил решение об оставлении областного центра Херсонской области. Здесь еще надо учитывать, что генерал Герасимов как начальник генштаба имеет гораздо более широкие полномочия, чем имелись в распоряжении прежнего командующего Объединенной группировкой. Отсюда массовый удар «Калибрами» от кораблей Черноморского флота по украинским объектам. Так Валерий Герасимов сразу показал масштаб своих ресурсных возможностей.

Возвышение Евгения Пригожина и когорты фигур, чьим фронтменом он выступает, очень многих российских элатариев не радует. Группе российских телеграм-каналов предложили приличные деньги за негативные статьи в адрес начальника «оркестра». Информация со стороны владельцев каналов, которых пытались купить, немедленно была предана гласности. Значит, фигура хозяина «Вагнера» пользуется популярностью в народных массах. Будь вместо него кто другой, вряд ли бы зарабатывающие информацией отказались от хороших денег.

Взлет ЧВК «Вагнер» создал для Министерства обороны хорошую мотивацию показать себя с успешной стороны. На слабые места российского генералитета публика уже насмотрелась сверх всякой меры. Евгений Пригожин на этом фоне выступает носителем прогресса и загадок. Одна из загадок: как финансируются «музыканты»? Многочисленная артиллерия, бронетехника, авиация требуют постоянного многомиллиардного сопровождения. В «белой» бухгалтерии российского государства все это никак не отражается. Значит функционирует параллельная система, которая вполне успешно приводит все эти вещи в движение.

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