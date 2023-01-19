Фрилансерам обещают увеличить налоги и «пенсионку» до 34%. Поможет ли это развитию гиг-экономики Казахстана?

Работать «на себя» легально по договорам ГПХ станет невыгодно. Зато появятся соцгарантии

Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает расширить перечень финансовых обязательств для казахстанцев, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), сообщает zakon.kz. Фрилансеров хотят обязать платить социальные налоги. При этом налоговую нагрузку предлагают сделать такой высокой, чтобы работа по трудовому договору стала более привлекательным вариантом. Обсуждаемые изменения могут коснуться более чем миллиона казахстанцев.

Фриланс в Казахстане обобщает многие совершенно разные виды деятельности. В эту категорию входят не только дизайнеры, программисты и SMM-щики, но и доставщики еды, таксисты, строители, торговые представители — все те, кто заключает договор ГПХ. Согласно законодательству РК, заказчик-работодатель платит за исполнителя только пенсионные отчисления, подоходный налог и взнос в фонд медицинского страхования. Социальные отчисления (налог и взнос в фонд ГФСС) не перечисляются, поэтому фрилансеры не имеют таких же социальных гарантий, как наёмные работники — оплаты больничных, выплат из ГФСС в случае потери работы, декретного отпуска, инвалидности.

Согласно данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (структуры, подведомственной МТСЗН), в Казахстане в 2021 году было официально зарегистрировано 176,9 тыс. казахстанцев, выполняющих работы по договорам ГПХ (плюс 40% к 2017 году). Однако статистика, основанная только на количестве зарегистрированных в госорганах документов, не совсем полно отражает картину распространения фриланса в стране.

Эксперты ЦРТР считают, что на самом деле людей, оказывающих услуги по ГПХ, минимум в пять раз больше. Чтобы выяснить это, специалисты ведомства сделали перекрёстный анализ баз данных ЕНПФ и ГФСС и сопоставили количество тех казахстанцев, за которых ежемесячно перечисляют пенсионные взносы, но не платят социальные налоги. Оказалось, что таких работающих насчитывается уже почти 1,05 млн. Такие выводы представлены в национальном докладе «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности» (ЦРТР). Объём теневого рынка труда фрилансеров в документе не представлен, так как невозможно посчитать тех, кто неофициально подрабатывает на международных фриланс-платформах или в частном секторе и не платит налоги вообще.

Из этого миллиона казахстанцев для 228,3 тыс. человек фриланс был главным способом заработка. 820,5 тыс. человек названы смешанными фрилансерами, так как они имели работу в найме, а фриланс для них стал подработкой. В их числе 106,7 тыс. человек, которым такая дополнительная занятость приносила от 50% доходов. Таким образом, численность казахстанцев, преимущественно живущих за счёт доходов от фриланса (50%–100% от совокупного дохода), составила 335 тыс. человек.

Территориально основная часть фрилансеров находилась в городах с наибольшей деловой активностью — Алматы и Астане: 244 тыс. и 133 тыс. человек соответственно. Немало трудящихся на условиях проектной работы также проживало в экономически развитых регионах страны — Алматинской (68 тыс. человек), Восточно-Казахстанской (64 тыс. человек) и Карагандинской (57 тыс. человек) областях.

Чтобы понять, как сильно на этих людях отразится повышенная налоговая нагрузка, нужно посмотреть, какой доход они декларируют. Данные ЦРТР за 2021 год свидетельствуют о том, что заработки у этой категории занятых невысоки. Средний уровень дохода составлял всего 71,5% от средней зарплаты наёмных работников в РК. Это является одной из причин того, что 18% всех фрилансеров в Казахстане работают одновременно на двух работодателей, а 10% — на трёх.

Показатели доходов могут сильно различаться в разных отраслях. Например, фрилансеры-эксперты, оказывающие консультационные услуги в профессиональной или научной деятельности, год назад официально зарабатывали 210,6 тыс. тг, в то время как у рабочих в сельском хозяйстве, оформленных по договорам ГПХ, доход был в разы меньше — всего 69 тыс. тг.

Идея увеличения налоговой нагрузки для фрилансеров в Казахстане стала активно обсуждаться на общественных площадках, когда в мегаполисах прошли митинги курьеров крупных компаний-агрегаторов. После того как доставщикам пиццы и роллов оптимизировали систему оплаты труда, они заговорили о своей социальной незащищённости. Но, подразумевая повышение ответственности работодателя, изначально участники так называемой гиг-экономики, или платформенной занятости, рассчитывали на получение социальной защиты не в ущерб своему заработку. Ведь посыл бастующих был как раз в том, что их доход по договорам ГПХ занижается работодателем, а найти стабильную работу в найме с приемлемыми для них условиями они не могут.

Согласно данным из комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года», предложено увеличить налоговую нагрузку на работающих по договорам ГПХ до 34%. Этот пункт находится в статусе обсуждения и пока не утверждён окончательно. Предложенный государством вариант в условиях рыночных отношений и свободы предпринимательства повысит налоговую нагрузку далеко не самых обеспеченных работников. Рост отчислений сразу на 13,2 п. п. (с текущих 20,8%) ставит под сомнение экономическую выгоду от работы по системе договоров ГПХ. Ведь налоговая нагрузка для сотрудников в найме, работающих по трудовому договору, ниже. В таком случае фрилансерам будет интересно работать по договорам ГПХ только для оказания разовых услуг, а более экономически выгодной станет постоянная работа по трудовому договору. Одним из возможных последствий законодательных изменений может стать уменьшение численности фрилансеров или уход части из них в тень.

«Необходимы такие условия регулирования платформенной занятости, которые не отпугнут, а наоборот, создадут благоприятные условия для её функционирования с обеспечением социальных и трудовых прав работников. А экономика должна создавать больше качественных рабочих мест и поощрять труд работников в соответствии с их квалификацией, чтобы обеспечить конкурентоспособность страны на глобальном уровне», — делают выводы эксперты ЦРТР.