Ментальное здоровье педагогов нельзя недооценивать 20.01.2023 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 256 0 Проректор по стратегическому развитию и социальной работе Казахского Национального женского педагогического университета Жанар Рысбекова о Концепции развития образования и департаменте формирования личности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Родители отстаивают свои права на воспитание детей Цербер «осёдлан» коррупцией Биолабораторий Пентагона в Казахстане будет больше Деградация почвы может стать экологической катастрофой Музыка «А’Студио» в новом формате звучит еще чувственнее