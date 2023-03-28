«Страна в ожидании нового правительства». «Петушиные бои» казахстанской «оппозиции». «Казахстан занимает устойчивый нейтралитет и не будет действовать против России». «Большинство казахстанцев считают, что миграция россиян оказывает влияние на рост цен»

Сетевой Казахстан 28 марта 2023г.

QMONITOR . KZ . «Каким будет новый парламент? К итогам выборов в Мажилис по партийным спискам» — Вчера Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные итоги выборов в Мажилис – согласно закону, она должна сделать это в десятидневный срок после голосования. Теперь окончательно подтвердилось, что в нижней палате парламента будут заседать представители шести политических партий, что вдвое больше, чем в предыдущих её созывах. Это можно назвать первыми зримыми результатами модернизации законодательства, регулирующего выборные процессы и партийное строительство.

««Петушиные бои» казахстанской «оппозиции»» — Доведет ли поствыборная истерика независимых кандидатов до цугундера? Оказавшийся излишне шумным финал парламентской гонки напомнил о том, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как казахстанская оппозиция, распустив хвосты, начищает друг другу клювы. Меряясь размерами своей оппозиционности, ее представители всего за несколько дней после объявления результатов народного волеизъявления успели одержать целую серию побед как друг над другом, так и над здравым смыслом.

TIME . KZ . «Кто не избран, ЦИК не виноват» — Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги внеочередных выборов в мажилис и сообщила, сколько мандатов получили победившие шесть партий. И вот как распределились мандаты в новом составе мажилиса среди победивших шести партий: — Amanat — 40; — “Ауыл” — 8; — Respublica — 6; — НПК — 5; — “Ак жол” — 6; — ОСДП — 4.

«Что подписано, то необратимо?» — Спустя три года реформаторы наконец признали нецелесообразность создания ОСИ и ПТ в малоквартирных домах. Для такого жилья, а оно в стране исчисляется, между прочим, 10 тысячами строений, ввели новую форму — непосредственное совместное управление (НСУ). Причем такая форма уже была в законе до всей этой жилищной реформы. Правда, в старой редакции было ограничение до 20 квартир, теперь — до 16.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Следующее правительство — камикадзе» — Страна в ожидании нового правительства. Однако, миллионы сограждан давно уже потеряли доверие к этому институту, и не питают особых иллюзий по поводу предстоящих назначений. Лишь отдельные группы влияния занимаются намеренной утечкой квазиинсайдерских новостей, обеспечивая заказной пиар конкретных чиновников, попутно дискредитируя их соперников. Пока же никакой сильной фигуры в окружении президента, кому можно было бы доверить управление кабинетом министров, не наблюдается.

CARAVAN . KZ . «Молодой кабинет министров: нужен ли он Казахстану» — Политолог Ислам КУРАЕВ — На мой взгляд, на посту главы кабмина нужен более зрелый и медийно значимый человек, чтобы его действия так или иначе обсуждались, принимались к сведению, а не оставались предметом кулуарных обсуждений. Мы постоянно говорим об омоложении. Но надо понимать, что молодой — не есть хороший, прогрессивный и умный. А старый и пропахший нафталином — не есть плохой. Здесь все зависит от конкретного человека. Если он понимает свою работу, имеет слаженную команду и правильный подход, верное видение и способность решительно действовать в кризисных ситуациях — то, думаю, такой министр будет определенно полезен на своем посту вне зависимости от возраста.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов» — В Казахстане прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней. По закону перед вновь избранным парламентом правительство слагает полномочия и работает в статусе исполняющих обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабмин. По словам политолога Данияра АШИМБАЕВА, при сохранении нынешнего политического курса на пост главы кабинета министров может быть избран как СМАИЛОВ, так и кто-то из вице-премьеров. Кроме того, это может быть кто-то из действующих акимов.

FORBES . KZ . «Опрос: Большинство казахстанцев считают, что миграция россиян по-прежнему оказывает влияние на рост цен» — Большинство участников опроса (61%) уверены, что российская миграция по-прежнему оказывает влияние на повышение цен на продукты, услуги и аренду жилья – это главное отрицательное влияние на Казахстан.

TASS . RU . «Эксперт: Казахстан занимает устойчивый нейтралитет и не будет действовать против России» — Казахстан на фоне украинского конфликта и прочих изменений на международной арене намерен занимать устойчивую нейтральную позицию и не будет предпринимать каких-либо антироссийских действий. Такое мнение высказал эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Республики Казахстан Ерсултан ЖАНСЕЙТОВ. Как уточнил политолог, взаимоотношения Китая, России и Казахстана поддерживаются на основе хорошо диверсифицированных контактов, как в двустороннем формате, так и на площадке Шанхайской организации сотрудничества.

EXCLUSIVE . KZ . «Русский язык в Казахстане: развивается или исчезает?» — По мнению политолога Данияр АШИМБАЕВА, популярность русского языка в Казахстане обусловлена и историческими, и культурными факторами — Понятно, что сила казахского языка растет, но достаточно посетить любой книжный магазин, чтобы увидеть: нет ни научной, ни популярной литературы на государственном языке. Растет объем казахоязычного контента в соцсетях, однако там, в основном аудио и видео, а текстового наполнения почти нет. Плюс ко всему – качество учебников, которые постоянно критикуют, и отсутствие эффективных методик обучения казахскому языку, – считает Ашимбаев. В общем, по его мнению, в Казахстане сложилось уверенное двуязычие.

KURSIV . KZ . «Казахстан в книге Гиннесса: сколько рекордов было поставлено за годы независимости» — Казахстан за годы своей независимости поставил 106 рекордов в книге Гиннесса. Последний рекорд, зарегистрированный Guinness World Records — горнолыжный курорт «Шымбулак». Он установил рекорд Гиннесса в номинации «Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире». Помимо этого, республика имеет звание самой большой страны, не имеющей выхода к морю. В 2003 году в Казахстане был установлен рекорд по самой массовой спортивной акции. В ней приняли участие 4,8 млн человек по всей стране.

TENGRINEWS . KZ . «В Астане вместе со снегом снова «растаял» асфальт» — Весеннее потепление в столице вновь обнажило проблему разбитых дорог. Причем если в одних местах асфальт еще не успели проложить, то в других он «растаял» вместе со снегом. Корреспонденты прогулялись по улицам Астаны.

AZATTYQ . ORG . «Силовики стреляли «незаконно и без разбора». Январские события в оценках Amnesty International» — Январские события в Казахстане были отмечены массовыми нарушениями прав человека, службы безопасности применили чрезмерную силу против протестующих, многие задержанные подверглись пыткам, говорится в отчёте Amnesty International. Правозащитная организация 28 марта представила документ о ситуации с правами человека в мире.

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