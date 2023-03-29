Вклады населения: как банки начали год и кому предпочитают доверять свои сбережения казахстанцы?

Для вкладов населения январь — традиционная «календарная яма». После пиковых значений декабря портфель вкладов физлиц имеет свойство сокращаться, и этот январь не стал исключением: розничный депозитный портфель БВУ РК уменьшился за месяц на 136,2 млрд тг (или на 0,8%), до 16,8 трлн тг к 1 февраля 2022 года. Для сравнения: по итогам января предыдущего года портфель вкладов населения просел на 345,1 млрд тг (или на 2,6%).

Впрочем, в январе текущего года была отмечена весьма любопытная тенденция: на фоне традиционного сокращения объёма вкладов в крупных банках в этот период некоторые БВУ РК показали позитивную динамику. Наибольший месячный рост был зафиксирован у Банка Фридом Финанс: на 17,8 млрд тг, до 327,1 млрд тг. На втором месте — Евразийский Банк: плюс 13,7 млрд тг, до 868,5 млрд тг.

А вот замыкает топовую тройку Bereke Bank: за месяц депозиты населения в фининституте выросли на 9 млрд тг, до 214,7 млрд тг. Это весьма примечательный факт: банк полностью восстановил свою работу, а теперь ещё и официально выведен из-под санкций — 8 марта 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США исключило фининститут из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI). Этому способствовала смена акционера и наименования банка. Напомним: с сентября 2022 года основным акционером АО «Bereke Bank» является НУХ «Байтерек».

Сейчас банк активно привлекает вклады, в том числе депозиты населения. В частности, на март для казахстанцев запущена весенняя акция по депозитам с повышенной ставкой (до 17,2%). Открыть депозит можно как в отделении, так и онлайн, через мобильный банкинг. Напомним: Bereke Bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов (КФГД).

В целом по сектору среди 21 БВУ РК в плюсе за месяц оказались 9 банков, в минусе — 10 фининститутов, и ещё у 2 банков портфель вкладов физлиц практически не изменился.

За год, то есть в сравнении с итогами января 2022-го, совокупный объём вкладов населения в казахстанских банках вырос на 3,7 трлн тг.

Доля розничных вкладов в совокупном портфеле БВУ РК к 1 февраля текущего года составила уже 53,9%, против 53,6% месяцем ранее, 51,3% год назад, 48,6% пятилеткой ранее и всего 39,9% десять лет назад.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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