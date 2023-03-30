Информационные «дары» Центральной Азии от Госдепартамента

Дипломатическая и грантовая активность США в регионе дает свои результаты

«Понятно, что американские интересы в регионе есть, их попытки подрыва российского влияния здесь насчитывает несколько десятилетий. Весь набор инструментов прекрасно известен, – отметил Данияр Ашимбаев, политолог. – В конце 80-х он был актуализирован и принят на вооружение националистическими, пантюркистскими и панисламскими организациями. Очевидно, что эти настроения в обществе есть, и они далеко не маргинальны. Вместе с тем, говоря о чисто американской дипломатии, мы должны иметь в виду что ее влияние достаточно ограничено… Либеральных сил и политиков имеющих влияние в обществе в Казахстане нет». Прозвучало это в ходе голосовой конференции, проводившейся на площадке тг-канала «Дипломатия (https://t.me/diplomatia)» при информационной поддержке интернет-издания «Ридус».

Центральная Азия всегда едина только географически, а политически и экономически здесь все разновекторно. И при общем тяготении к России у всех есть разная степень интеграции в другие экономики и политические союзы. А еще имеет место так называемая борьба за региональное лидерство внутри самого региона, что заставило госсекретаря США Энтони Блинкена и в Астане, и в Ташкенте заявить, что Казахстан и Узбекистан являются такими лидерами.

«Интересы американского бизнеса не всегда совпадают с интересами американской администрации. Казахстанский нефтяной рынок фактически выведен из-под санкций», – подчеркнул г-н Ашимбаев. Сделано это для того, чтобы тот же нефтепровод КТК работал.

Не все у США получается в плане формирования либерального поля в Казахстане. На те суммы, которых хватит, чтобы в определенных странах проводить цветные революции ежеквартально, в республике получается только «поддерживать штаны» либеральным кругам, тогда как популярности в обществе они не набирают.

«Январские события 2022 года можно рассматривать как попытку откровенного непрямого вмешательства Запада. Поскольку политических инструментов не было, была сделана ставка на очень лояльного Лондону и Вашингтону тогдашнего главу спецслужбы Карима Масимова. Очевидно, что такой человек не пошел бы на риск, не имея поддержки из-за рубежа. Переворот провалился, но мы все помним, какая истерическая реакция была со стороны Запада», – указал Данияр Ашимбаев.

Политолог заметил, что о закрытии параллельного импорта из Казахстана в Россию можно говорить сколько угодно и Астана даже будет на словах принимать определенные обязательства, но закрыть все каналы никаким американцам не под силу, поскольку слишком много людей с этого кормится.

«Предложение Энтони Блинкена покрыть возможные убытки компаний работающих с Россией в размерах $25 млн – достаточно смешно. Хотя бы потому что одни только денежные переводы трудовых мигрантов из России за год представляют суммы на порядки большие. Не говоря уже об инвестиционных начинаниях российских компаний в регионе», – отметил Виктор Васильев, поллиттехнолог.

«Спокойная Центральная Азия – это ключевой интерес для России и Китая. Учитывая позитивные настроения в самих центральноазиатских обществах, я не думаю, что регион будет полыхать. Да, несомненно, попытки будут. Мы сейчас видим, как Талибан начинает активно дружить с Соединенными Штатами. Даже несмотря на это, США вряд ли удастся обеспечить концентрированный удар по ЦА», – считает Бахтиер Эргашев, руководитель Центра исследовательских инициатив «Ма’но».

Узбекский эксперт сообщил, что правительство Талибана не справляется с Исламским государством Хорасана, которое сильно увеличило свое влияние, активно идет рекрутирование новых членов. Не понятно, как Талибан нейтрализует данную угрозу. А учитывая цели, которые ставит Исламское государство Хорасан и аффилированные с ним террористические организации – свержение светских режимов прежде всего в Узбекистане и Таджикистане – угроза реальная.

«В страны Центральной Азии американцы вкладывают так называемые «политические инвестиции» – то есть в НПО, в чиновников, политиков, которые представляют для них тактические или стратегические интересы. И здесь очевидно, что идет попытка «столкнуть лбами» страны региона с Россией и Китаем», – акцентировал Дмитрий Орлов, директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» (Кыргызстан).

Ну а в постсоветскую инфраструктуру американцы не инвестируют по той простой причине, что ее потом нельзя будет взять и вывезти в США. Об этом в свое время написал американский дипломат Строуб Толботт.

Политтехнолог Антон Облицов познакомил с такой информацией: «По социологии в Центрально Азии 50/50 проукраинские и пророссийские настроения. Но с молодежью уже другие цифры будут. В Казахстане – 70% молодежи выступают за Запад, и лишь 30% за Россию, в Таджикистане – 50% на 50%, в Кыргызстане – 55% на 45%, в Узбекистане – 55% на 45%. То есть, произойдет смена поколений, и регион будет упущен для России. Происходят, пусть несколько более медленно, но те же процессы, что и на Украине».

Данияр Ашимбаев заметил, что в регионе население очень чувствительно к фактору силы. Поэтому, если Россия продемонстрирует убедительные военные успехи на Украине, то и настроения в государствах региона существенно изменятся.

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