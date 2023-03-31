«Депутатское снисхождение, или Второй шанс премьеру». «Здоровый Казахстан 2003 года заболел голландской болезнью». «Кому Родину защищать? На «морских котиков» бойцов казахстанской армии учат зоотехники». «Персональные данные казахстанцев массово утекают»

День за днем 159 0
Сетевой Казахстан 31 марта 2023г.

Алихан СМАИЛОВTIME.KZ. «Депутатское снисхождение, или Второй шанс премьеру» — Некоторые депутаты мажилиса уже на втором пленарном заседании этой парламентской палаты попытались показать, что не собираются придерживаться политики конформизма, проголосовав против кандидатуры Алихана СМАИЛОВА на пост премьер-министра. Правда, таких оказалось явное меньшинство. Корреспондент «Времени» пообщалась с теми, кто поддержал, воздержался и выступил против главы кабмина.

LITER.KZ. «Спасали людей и переносили каникулы: чем известны депутаты обновленного Мажилиса» — От партии AMANAT в Мажилис прошли 40 депутатов. Отмечается, что новый состав фракции партии в Мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями. Депутат Галымжан ЕЛЕУОВ в апреле 2022 года спас человека на борту самолета. Борт совершал рейс Алматы – Сеул. В пути у пассажира понизилось давление, и он потерял сознание. Бортпроводники обратились к пассажирам, с вопросом есть ли среди них медицинский работник. Откликнулся Галымжан Елеуов, который является врачом по профессии… Как позже рассказал сам Галымжан Елеуов, человек находился без сознания, в состоянии клинической смерти, давление и пульс у него были редкие, пришлось проводить практически реанимационные мероприятия.

KZAIF.KZ. «Эта музыка будет вечной?» — Виктор ВЕРК — Эти так называемые выборы были инициированы властью так же, как и прошлогодние президентские. Причём проведены они были так же поспешно, как и перевыборы Токаева. Было невооруженным глазом видно, что власть хочет как можно скорее забыть даже не кантар, а свой собственный страх перед кантаром. Вспомни тот же летний конституционный референдум: сразу несколько десятков поправок, большинство которых не говорило ровным счётом ничего основной массе граждан. Наконец, президентские перевыборы, ставшие пародией на июньскую кампанию 2019 года: Гулливер в окружении фриковатых лилипутов. Была одержана разгромная победа, которой опытному политику, проработавшему не один год в странах старой демократии, следовало бы стыдиться. Теперь очередные перевыборы Токаева, только на сей раз коллективного.

Айдархан КУСАИНОВ365INFO.KZ. «Здоровый Казахстан 2003 года заболел голландской болезнью» — Как складывается картина развития Казахстана? Известный экономист Айдархан КУСАИНОВ вкратце пробежался по истории экономики страны — До 2003 года социально-экономическая политика была весьма здравой и последовательной. С 2004 по 2007 год — стремительный завал в голландскую болезнь. Ну не устояли против соблазна пузырчатого роста. С 2008 года — кризис. 2009 — 2015 год. Не очень разумная попытка развить экономику заливая ее деньгами, под флагами «бизнес — тупой, а государство умное». На первом этапе (2009-2012) прямое и активное повышение зарплат всем, до куда дотягивалась рука государства (бюджетники, врачи, учителя, пособия). Параллельно с этим (2010-2016): «Мы научим бизнесменов делать бизнес — сами все построим (ГПФИИР), либо ему, слабому и неразумному поможем (поддержка бизнеса)». И разумеется всячески и любой ценой удерживаемый курс. 2015-2016 год — кризис…

«Похоронный небизнес: миллиардный рынок ритуальных услуг не лицензируется» — Похороны, особенно в крупных городах, уже давно стали «золотой жилой». При этом многочисленные похоронные агентства могут работать без лицензий, а сам рынок государством не регулируется, пишет газета Айкын.

Война Миров. Ядерная ошибка Путина Война Миров. Ядерная ошибка Путина
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QMONITOR.KZ. «Кому Родину защищать? На «морских котиков» бойцов казахстанской армии учат зоотехники» — Усиливающаяся геополитическая напряженность и появление на карте мира новых очагов военных конфликтов требуют постоянного тестирования армий национальных государств на предмет их боеспособности и боеготовности. Наши вооруженные силы недавно сдавали полноценный экзамен по этому «предмету». И откровенно его провалили. В трагические дни январских событий казахстанская армия, как мы все помним, продемонстрировала себя не с лучшей стороны. Можно долго дискутировать относительно того, почему так получилось, но многие специалисты уверены, что первопричина её неспособности оперативно и эффективно реагировать на риски кроется в системе подготовки военных кадров. О том, что здесь не так и какие это несет угрозы, наш сегодняшний разговор с полковником запаса, кандидатом исторических наук Манасом МАГУЛОВЫМ.

«В чужой монастырь… Казахские названия на других языках? Ни-ни» — Один из бывших градоначальников Алматы страшно не любил, когда его фамилию начинали склонять. Склонять не в переносном смысле (трепать, полоскать или просто обсуждать в негативном ключе), а в прямом, грамматическом. Поэтому его пресс-служба обзванивала руководителей СМИ с настоятельной просьбой не писать и не произносить «Байбека», «Байбеку», «Байбеком». Большинство, конечно, игнорировало такие обращения, но кое-кто безропотно соглашался, а другие, чтобы и акима не гневить, и правила русского языка соблюсти, в заметках о его телодвижениях старались так строить предложения, чтобы фамилия главного в мегаполисе человека звучала исключительно в именительном падеже.

TENGRINEWS.KZ. «Зарплаты не хватает, пациенты хамят, но уходить из профессии не хочу» — «Пациенты часто скандалят, хамят, иногда и с кулаками набрасываются«, — рассказывает медсестра из Астаны. Работая по девять часов в день и более 180 часов в месяц в городской поликлинике, она и другие ее коллеги часто сталкиваются с негативом в работе. При этом заработной платы медсестрам не хватает даже на покрытие своих базовых потребностей. «Просто потому что наш труд недооценивают«, — отметила медработник. По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане 5 855 человек являются медицинскими сестрами (братьями) общей практики. Средняя заработная плата медсестры по стране — 197 066 тенге. Наименьший оклад в Мангистауской области, 172 749 тенге, наибольший — в Костанайской области, 222 923 тенге.

GOLOSNARODA.KZ. «В казахстанских аулах зарабатывают по 600 тыс тенге в месяц, но люди все равно оттуда бегут» — Количество горожан растет, а вот сельчан, наоборот, сокращается. По данным официальной статистики за последние 5 лет численность сельского населения снизилась на 193 тысячи и составила 7,5 миллиона человек. Переезд в город чаще всего люди объясняют желанием улучшить свои жилищные условия, устроиться на работу с более высоким заработком. Между тем, руководители сельхозпредприятий говорят, что в деревнях заработок куда больше, чем в городе, и стараются создать комфортные условия близкие к «городским». Но и это не привлекает людей, особенно молодые кадры.

CARAVAN.KZ. «Персональные данные казахстанцев массово утекают: что происходит» — Проблема утечки персональных данных стоит особенно остро в Казахстане в силу нескольких причин. Во-первых, наша страна быстро оцифровывается, и все больше и больше услуг переходят в онлайн. Да, это, безусловно, имеет множество преимуществ, но в то же время означает и то, что существует больший риск компрометации личных данных. Во-вторых, широкая общественность по большому счету не осведомлена о том, как защитить личные данные. Многие люди попросту не понимают, что простые действия, такие как использование надежных паролей или избегание общедоступных сетей Wi-Fi, могут иметь существенное значение для обеспечения безопасности их информации.

AZATTYQ.ORG. «Вакцинация девочек от ВПЧ» — Рак шейки матки в Казахстане находится на втором месте по распространенности среди онкозаболеваний у женщин после рака груди. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем в 95 процентах случаев его вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). В Казахстане планируют возобновить кампанию по вакцинации от ВПЧ, которую прекратили почти 10 лет назад, едва начав, — из-за многочисленных отказов. Азаттык задал медикам вопросы, которые волнуют родителей в связи с новой попыткой вакцинации.

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