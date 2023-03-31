Крыша над головой: в РК сокращаются темпы жилстроя, а обеспеченность жильём остаётся недостаточной

Какие меры принимаются для улучшения сложившейся ситуации? Обзор кейсов

О нехватке жилья в Казахстане пишут регулярно. Этот вопрос поднимают на уровне правительства, о необходимости решать задачи в секторе говорит президент, напоминая, что «собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой». В конце концов, обеспечение безопасным и доступным жильём — ключевой показатель Целей устойчивого развития ООН, к которым Казахстан обязался стремиться.

В то же время 2022 год для жилстроя РК оказался достаточно пессимистичным. Так, после многолетнего активного роста в республике впервые зафиксирован спад показателей, причём сразу почти на 10%: за 12 месяцев было введено в эксплуатацию лишь 15,4 млн заветных «квадратов», против 17,1 млн кв. м в 2021-м. Примечательно, что показатели 2022 года практически такие же, как и в самом сложном в плане локдаунов и тотальной стагнации во всех сферах из-за остановки любой деятельности «коронакризисном» 2020-м.

Более того, в плане ввода квадратуры жилья в соотношении с численностью населения показатели 2022 года сильно (почти на 13%) уступают не только 2021-му, но и 2020-му (на 4%). В расчёте на 1000 человек за год было введено всего 785,9 кв. м, против 899,2 в предыдущем году и 817,9 кв. м двумя годами ранее. С учётом беби-бума в стране это ожидаемо, однако высокая рождаемость, при всей позитивности этого показателя, лишь усугубляет проблему обеспеченности населения жильём.

Разные ведомства и институты страны принимают определённые меры для улучшения сложившейся ситуации. Кейсы действительно достаточно интересны и в целом говорят о том, что в проблему обеспеченности жильём вовлечены все члены общества — административный аппарат и институты развития, финсектор, бизнес.

Так, скажем, свои интересные программы для казахстанцев предлагают казахстанские банки совместно со строительными компаниями. Мы уже писали про льготную ипотеку «Оңай», совместный проект Altyn Bank и BI Group. У этих же застройщиков есть и совместная программа с Freedom Finance Bank — «Цифровая ипотека». Группа сотрудничает также с Банком ЦентрКредит и Halyk Bank (при этом оба фининститута работают и с другими крупными партнёрами-застройщиками, напр имер, «Базис-А»). Привлекателен в плане условий и совместный проект с профильным институтом развития, Отбасы банком — «Кереге ипотека».

Отбасы банк, в свою очередь, помимо прямого участия в профильных госпрограммах, оператором которых является по закону, системы жилстройсбережений и собственной программы «Свой дом», также реализует ряд программ с доступными ставками и в целом условиями для отдельных социальных групп («Жас отбасы», «Жаңа баспана», «Ұмай» и т. д.), региональные молодёжные программы и прочее.

Ещё один интересный проект Отбасы банка — специальные партнёрские программы с предприятиями: приобрести жильё рабочие заводов, горняки, металлурги, спасатели и прочие могут с помощью продукта « Корпоративный». Программа работает с 2019 года и позволяет частным компаниям, предприятиям, государственным и коммунальным организациям обеспечивать сотрудников кредитным жильём на льготных условиях, минуя госпрограммы. Казахстанские предприятия, по сообщению фининститута, к марту текущего года уже выделили для решения жилищного вопроса своих сотрудников 10 млрд тг. Партнёры программы — АО «Каражанбасмунай», ТОО «Qazinterservice», Eurasian Resources Group (ERG) и прочие.

Крупные предприятия, отличающиеся высокой социальной ответственностью, также заинтересованы в обеспечении жильём своих сотрудников. К примеру, уже упомянутая ERG сотрудничает не только с Отбасы банком, но и с Единым оператором жилищного строительства — Казахстанской жилищной компанией (КЖК). Согласно подписанному в конце прошлого года меморандуму, в ближайшие три года ERG построит 850 квартир в городах присутствия: 360 в Хромтау, 150 в Аксу, 150 в Павлодаре и 160 квартир в Рудном. На строительство жилья для своих сотрудников компания направит 13,6 млрд тг. КЖК реализует эти квартиры сотрудникам предприятий ERG по механизму арендного жилья с правом выкупа. Первоначальный взнос при покупке не требуется.

За последние 5 лет по программам ERG в секторе улучшили свои жилищные условия порядка 1,3 тыс. семей сотрудников предприятий группы в городах Актобе, Хромтау, Караганда, Рудный, Лисаковск, Павлодар, Аксу и Экибастуз. В том числе в 2016–2019 годах через КЖК было приобретено 747 квартир, в 2020-2021 годах через Отбасы банк обеспечены жильём 485 производственников.

Таким образом, совместными усилиями бизнеса, государства и институтов развития вопросы обеспеченности жильём и развития жилстроя находят свои решения. Впрочем, пока этого явно недостаточно.

Так, скажем, к началу текущего года обеспеченность жильём на одного проживающего в РК составляла 23,4 кв. м, практически не изменившись с прошлого года (было 23,2 кв. м). Даже в городах показатель составляет всего 25,8 кв. м на человека, а в сёлах — и вовсе лишь 19,8 кв. м. Тем временем в соответствии с социальными стандартами ООН показатель должен превышать 30 кв. м на одного жителя. Для сравнения: в Китае показатель составляет 32 кв. м, в Германии — 39 кв. м, в США — 69,7 кв. м, в Великобритании — 70 кв. м на человека.

Ещё момент: в текущем году в РК, по предварительным планам, собираются обеспечить ввод 15,3 млн кв. м жилья, и лишь к 2029-му показатель должен вырасти до 16,5 млн кв. м. Тем временем, как мы уже писали чуть ранее, за 2021 год объём ввода жилья достигал 17,1 млн кв. м. То есть на ближайшие годы прорыва в секторе — и даже достижения прежних показателей, по крайней мере, пока — не ожидается, и вопрос снабжения жильём (особенно с учётом стремления повысить рождаемость), останется крайне острым.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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