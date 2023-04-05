«Кадровые перестановки в Казахстане: Токаев набирает новую команду?». «Сможет ли Токаев взять контроль над силовиками?». «Премьер посчитал важным лично объяснить обществу, почему повышению цен на ГСМ сейчас нет альтернативы»

Сетевой Казахстан 5 апреля 2023г.

IA — CENTR . RU . «Кадровые перестановки в Казахстане: Токаев набирает новую команду?» — Главной интригой марта 2023 года оставался новый состав кабмина, который должен был обновиться после выборов в Мажилис. Неожиданная отставка главы МИД Мухтара Тлеуберди на деле вписывается в общий тренд: из правительства и администрации президента все чаще «вымывают» чиновников, пришедших туда в 2019-2020 годах, и заменяют новыми лицами. Однако ключевые фигуры сохраняют свои посты.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ – «Сможет ли Токаев взять контроль над силовиками?» — Побег Серика КУДЕБАЕВА – это апофеоз отношений силового блока и Токаева, отношения между которыми не заладились изначально. Это всегда было государство в государстве и если они с кем-то считались, то с Назарбаевым и то скорее по привычке, нежели из уважения. В этом контексте более или менее понятно сохранение Маратом Ахметжановым должности главного полицейского страны и появление в Акорде борца с коррупцией Олжаса Бекетенова. Президент пытается установить контроль в этой чрезвычайно влиятельной и своенравной империи.

KAZPRAVDA . KZ . «Казахстан сможет стать крупнейшим поставщиком нефти в мире – Токаев о расширении производства на Тенгизе» — Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании «Тенгизшевройл». В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что корпорация «Шеврон» является первой иностранной компанией, создавшей совместное предприятие с Казахстаном. Он подчеркнул, что 30-летие «Тенгизшевройла» является знаменательным событием для нефтегазовой промышленности нашей страны.

KAPITAL . KZ . Независимый финансовый аналитик Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «А что, если и правда наступит мировая рецессия?» — Чем это грозит Казахстану? Пока ничем — текущий банковский кризис в США и ЕС исключительно внутренняя проблема Евросоюза и Америки. Но в случае, если его и правда не удастся преодолеть без рецессии — мы, как часть мировой экономики, можем столкнуться со снижением темпов роста экономики. Из-за нашей ориентации на сырье мы не получим рецессию, но расти будем медленнее вместе со всем миром. При этом на фоне снижения экономик возможно и снижение цен на энергоресурсы, что снизит поступление в бюджет от продажи нефти. Уровень нашего госдолга в 28% не вызывает опасений. А вот высокая инфляция вызывает — сейчас целевой коридор Национального банка 4-5%. Есть достаточно весомые опасения, что в него мы не сможем войти в ближайшие несколько лет, в случае если мир захлестнет экономический кризис.

TURANPRESS . KZ . Евгений КОСЕНКО – «Весенние обострения: что за квази-объединения начали появляться с приходом нынешней весны?» — В Алматы несколько обиженных на итоги выборов экс-кандидатов объявили о создании альтернативного «Народного парламента», сходу выдвинули целый ворох экзотических и заведомо невыполнимых требований к действующей власти, пригрозили публичными акциями и пока на время затихли, занявшись любимым делом – подсчетом лайков на своих страничках в социальных сетях… Куда как больший резонанс вызвала попытка создания другого альтернативного органа власти – некоего «Народного совета трудящихся» (причем, независимого от Республики Казахстан), об учреждении которого объявила в областном центре СКО группа граждан…

TIME . KZ . «Без вариантов» — Премьер посчитал важным лично объяснить обществу, почему повышению цен на ГСМ сейчас нет альтернативы. Ответил Алихан СМАИЛОВ и на вопросы, как это удорожание скажется на инфляции, какими способами пресекают незаконный вывоз дизтоплива за границу, а также рассказал о планах обеспечения аграриев удешевленным топливом. С заявлением премьер выступил во вторник после заседания правительства — Это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива. Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей, — заметил премьер, — однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ.

«Любые деньги — только не уезжайте!» — Министры готовы и дальше выпекать новые вкусные плюшки для жителей сельских, особенно приграничных, регионов. Планами по улучшению жизни сельчан поделился также министр индустрии и инфраструктурного развития Марат КАРАБАЕВ. Так, для снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий в первую очередь создадут постоянные рабочие места за счет запуска новых производств. Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств фонда промышленности.

AZATTYQ . ORG . « «Чемодан без ручки». Что ждёт Байконур и многомиллиардный проект «Байтерек»?» — Ужесточение санкций против Москвы в ответ на её вторжение в Украину нанесло серьёзный удар по российской космонавтике и отразилось на арендуемом ею Байконуре. Ситуация на космодроме и так оставляла желать лучшего ― сказывалось технологическое отставание России и её заинтересованность развивать пуски на своей территории. В 2023 году положение усугубил арест казахстанской стороной имущества «дочки» «Роскосмоса». Что происходит на Байконуре и есть ли у совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек» будущее? Азаттык поговорил с Нурланом АСЕЛКАНОМ ― главным редактором и издателем журнала «Космические исследования и технологии», чтобы разобраться в происходящем.

CARAVAN . KZ . «Как бегство россиян в Казахстан повлияло на рынок труда – исследование» — Казахстанский бизнес ожидает в 2023 году роста продаж. Об этом говорят результаты опроса, проведенного стаффинговой группой ANCOR, сообщает портал «Караван.kz». Это означает рост рабочих мест для казахстанцев.

QMONITOR . KZ . «Лояльные и протестные: как в разных регионах Казахстана голосовали за партийные списки» — Обычно после парламентских выборов Центральная избирательная комиссия предоставляла информацию о том, как в процентном отношении распределились голоса электората между партиями в тех или иных регионах страны. Но на сей раз в её официальном сообщении фигурируют только абсолютные цифры – то ли она посчитала «процентовку» лишней, то ли исходила из каких-то иных соображений. Поэтому пришлось самим заняться арифметическими действиями, чтобы получить более ясное представление о том, как в разных регионах голосовали за партийные списки.

«Комплекс жертвы. Драки за плов – проявления «коллективной травмы», полученной в СССР?» — В последнее время стало популярным оправдывать любые негативные процессы в казахстанском обществе трагическими событиями многолетней давности. Дошло до того, что признаки коллективной психологической травмы некоторые эксперты и общественные активисты усматривают даже в драках из-за бесплатного плова на Наурыз…

FORBES . KZ . «Как продюсер из независимого кинематографа пытается изменить «Казахфильм»» — Когда 36-летний продюсер Серик АБИШЕВ пришел на должность вице-президента по производству киностудии «Казахфильм» в марте 2022 года, в его портфолио уже было порядка 15 фильмов. В основном он работал с режиссером Адильханом ЕРЖАНОВЫМ – представителем «партизанского» кино, снявшим ряд лент, которые прославили Казахстан на международных кинофестивалях. Именно опыт работы в малобюджетном, некоммерческом кинематографе пригодился ему теперь на административной должности. Его подход отличается от традиционно-бюрократического, долгое время царствовавшего на «Казахфильме». Абишев убежден: хорошее кино можно снять за любые деньги, если у его создателей есть системная поддержка.

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