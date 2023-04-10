«Будет ли успешным очередной этап пенсионной реформы в Казахстане?». «Можно ли назвать Казахстан религиозной страной?». «В Россию уезжали и будут уезжать». «Депутаты камня на камне не оставили от правительственного предложения повсеместно создать кенесы»

Сетевой Казахстан 10 апреля 2023г.

FORBES . KZ . «Будет ли успешным очередной этап пенсионной реформы в Казахстане?» — Отсутствие внятных инвестиционных результатов связано прежде всего с конфликтом интересов, который сопровождал слияние ПА в государственный фонд. Государство не может быть одновременно владельцем пенсионного фонда и его регулятором. Контроль над пенсионными деньгами несет для государства репутационный риск. Низкая доходность нервирует общество и вызывает претензии к качеству управления. Уместно вспомнить, что причиной передачи ПА в государственный фонд называли слабую инвестиционную доходность частных НПФ. Минтруда, объясняя необходимость создания единого государственного фонда, обещало, что государственное управление повысит инвестиционную доходность пенсионных счетов, так как средства планируется направить на развитие МСБ и инфраструктурные проекты.

QMONITOR . KZ . «Вера и разум. Можно ли назвать Казахстан религиозной страной?» — Согласно данным, полученным в ходе недавней всеобщей переписи, едва ли не девять из каждых десяти казахстанцев являются верующими. Заслуживает ли эта цифра доверия? Ведь если исходить из неё, то получается, что мы входим в группу стран, где религия играет огромную роль в жизни общества и где без неё просто невозможно представить существование львиной доли населения. Но так ли это на самом деле? Безусловно, за тридцать лет независимости количество людей, обращающихся к Всевышнему, в Казахстане существенно выросло, но вряд ли до такой степени.

«В Россию уезжали и будут уезжать» — Долгие годы Россия являлась центром притяжения человеческих ресурсов стран СНГ. Из Казахстана в РФ на постоянное место жительства ежегодно (и стабильно) перебирались десятки тысяч семей. Конечно же, военные действия на Украине, запредельные масштабы экономических санкций, введенных Западом против нашего северного соседа, бегство из России собственных граждан, несогласных с политикой её руководства, либо же просто решивших переждать тяжелые времена в «глубоком тылу», притормозили и даже развернули традиционно сложившиеся миграционные потоки. Но, похоже, ненадолго. Русскоязычные казахстанцы по-прежнему рассматривают РФ в качестве одного из основных векторов переселения, хотя, если судить по последним цифрам, их настроения в этом плане претерпели изменения.

TIME . KZ . «Советы невостребования, или Зачем множить ненужную сущность?» — Депутаты мажилиса нового созыва камня на камне не оставили от правительственного предложения повсеместно создать кенесы. Норма о кенесе содержится в новом законопроекте “О местном самоуправлении”. Многие парламентарии считают, что институт “народных советов” может породить сепаратистские настроения по типу скандального сборища в Петропавловске.

«Здоровье сроком не вернёшь» — Один из самых спорных законопроектов, дискуссии по которому длятся в обществе уже много лет, наконец представлен в мажилисе. Министерство здравоохранения предлагает смягчить в законодательстве уголовное наказание для медицинских работников, навредивших пациентам. Объяснение довольно простое и в то же время неоднозначное: сев за решетку, такой врач никак не вернет здоровье человеку.

TENGRINEWS . KZ . «Плиты на балконах, «Кошкин дом» и мозаики. Чем удивляет Астана?» — Немало астанчан и гостей города ограничивают изучение столицы и прогулки по ней лишь набережной реки Есиль и новой левобережной частью. Однако есть те, кто обошел Астану буквально вдоль и поперек: от окраин до неприметных двориков и закоулков. Одним из таких исследователей является основатель платформы Fading.TSE Темиртас ИСКАКОВ. Благодаря его пешим прогулкам по городу астанчане узнают немало интересного о столице. Вот уже второй раз он согласился провести небольшую экскурсию для корреспондентов Tengrinews.kz и показал, что у города есть душа, а также немало удивительных деталей. Стоит лишь внимательно оглянуться по сторонам.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Вертикально интегрированный средний мясной холдинг» — Как в Узбекистане без дотаций построили то, что не удалось в Казахстане за многие годы и сотни миллиардов бюджетных тенге. «Ведомости Казахстана» продолжают делиться многолетним опытом, наработанным в соседнем Узбекистане, где в столице Ташкенте и Ташкентской области на площадках животноводческого комплекса «Promeat» построили успешный средний бизнес без малейших субсидий. Таких бизнесов благодаря нашей пресловутой мясной программе, канувшей в Лету, должно было появиться по меньшей мере несколько десятков в разных областях Казахстана. Но не появилось ни одного.

AZATTYQ . ORG . ««Вероятность, что эти люди вернутся, невелика». Как ЧВК «Вагнер» вербует в Казахстане и почему с этим не борются?» — В марте в Семее похоронили очередного казахстанца, ставшего наёмником российской частной военной компании «Вагнер» и погибшего в Украине. Почему онлайн-ресурсы, где ЧВК ведёт вербовку, доступны в Казахстане, а граждане страны добровольно вливаются в её ряды и отправляются на войну, хотя на родине это тяжкое преступление, чреватое сроком, вплоть до пожизненного? Какие риски это несёт Казахстану? Азаттык искал ответы на эти вопросы, в том числе в беседе с журналистом Брюсом Панниером, который больше 30 лет освещает ситуацию в Центральной Азии.

KURSIV . KZ . «В чем сила, брат?: рецензия на драму «Братья» Дархана Тулегенова» — Скоро Ассоциация кинокритиков Казахстана подведет итоги 2022 года. Одним из лучших фильмов прошлого сезона, который еще не выходил в широкий прокат, можно считать дебютную работу Дархана Тулегенова «Братья». Чем интересна эта картина – своим мнением делится кинообозреватель «Курсива», член Ассоциации кинокритиков Галия Байжанова.

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