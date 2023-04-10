Два казахстанских штангиста – победители юношеского чемпионата мира, Бибисара Асаубаева в топ-3 шахматного турнира «Гран-при», успехи наших стрелков и первые призёры первенства Азии по борьбе в Астане

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжёлая атлетика: два «золота» и два «серебра»

На завершившемся в Албании юношеском чемпионате мира (для спортсменов не старше 18 лет) казахстанские штангисты завоевали две золотые и две серебряные медали, а ещё двое остановились в одном шаге от пьедестала почёта.

На снимке: Ерасыл Саулебеков (фото с сайта Международной федерации тяжёлой атлетики)

Первым чемпионского титула среди наших тяжелоатлетов был удостоен Ерасыл Саулебеков, который первенствовал в весовой категории до 73 кг. У своего главного соперника из Азербайджана он выиграл по одному килограмму в каждом из двух упражнений – рывке и толчке, а в сумме набрал 305 кг. До мирового рекорда, установленного в прошлом году другим казахстанцем Едиге Емберды, ему не хватило четырёх килограммов. А вот Никита Абдрахманов, выступавший в весе до 102 кг, завоевал «золото», по сути, без борьбы: его превосходство над остальными участниками было просто подавляющим.

Нурдос Сабыр (до 89 кг) после первого упражнения захватил лидерство в своей весовой категории, но имел лишь минимальное преимущество над турецким штангистом, который в толчке сумел с лихвой компенсировать это отставание. Наш спортсмен получил «серебро». Награда такого же достоинства досталась лучшей среди казахстанских девушек Таисии Алексеевой (до 64 кг). Одного килограмма не хватило, чтобы подняться на пьедестал почёта, Нурасылу Арапбаю (до 67 кг), двух – Дарье Балабаюк (до 55 кг).

Шахматы: новая высота Бибисары

Турнир серии «Гран-при», прошедший в Нью-Дели (Индия), завершился тем, что три девушки, набрав одинаковое количество очков, поделили 1-3 места. Это россиянка Александра Горячкина, 2-й номер женского рейтинга FIDE, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева (29-я), самая молодая из участниц, и китаянка Чжу Цзиньэр (17-я). По лучшим дополнительным показателям победительницей признана Горячкина. Но призовые деньги (по 12,3 тысячи евро каждой) и рейтинговые очки в зачёт «Гран-при» распределены между ними поровну.

На снимке: Бибисара Асаубаева и Екатерина Лагно (фото с сайта Международной шахматной федерации)

Перед тремя заключительными турами Асаубаева была единоличным лидером, имея в активе 4,5 очка из 6 возможных. При этом она лишь одну партию завершила мирным исходом. Зато поединки со всеми тремя последними соперницами – с Чжу Цзиньэр, грузинкой Наной Дзагнидзе (9-я) и россиянкой Катериной Лагно (4-я) – Бибисара свела вничью. В итоге она набрала 6 очков в 9 партиях – четыре победы, четыре ничьи и одно поражение (от Горячкиной), что позволило ей попасть в тройку сильнейших. Между тем, перед началом турнира Асаубаева имела 9-й коэффициент среди 10 участниц (ещё две, Жансая Абдумалик и немка Элизабет Пётц, ни разу не сыграв, уехали из Нью-Дели).

Серия «Гран-при» включает в себя четыре турнира, в которых принимают участие 16 шахматисток (каждая из них может сыграть в трёх). Две девушки, показавшие лучшие результаты, получат право поехать на турнир претенденток, победительница которого затем сыграет в матче за звание чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэнньцзюнь, которая сейчас владеет этим титулом (три года назад она защитила его в противостоянии с Горячкиной). Пока ситуация в общем зачёте выглядит так: Чжу Цзиньэр – 308 очков (провела 3 турнира, а значит, её сумма окончательная), Горячкина – 263 (2), россиянка Александра Костенюк – 250 (2), Лагно – 245 (2), индианка Хампи Конеру – 200 (2), Асаубаева – 163 (2), Дзагнидзе – 160 (2)… Четвёртый, заключительный, турнир пройдет через месяц в столице Кипра.

Стендовая стрельба: двое наших в топ-8

На этапе Кубка мира в Ларнаке (Кипр) сразу два казахстанских спортсмена пробились в топ-8. В женских соревнованиях стрелков на круглом стенде (скит), которые собрали 60 участниц, Асем Орынбай в квалификации показала высокий 3-й результат и уверенно отобралась в число тех, кто продолжил борьбу за медали. В следующем раунде восемь сильнейших были распределены по двум группам, и из каждого квартета в финальную стадию должны были выйти двое. Наша соотечественница стала в своей группе третьей, уступив опытнейшей словачке, бронзовой медалистке Олимпиады ещё 2012 года Данке Бартековой (кстати, она и завоевала «золото») и Франческе Кроветто из Чили. А в общем итоге Асем поделила 5-6 места, что можно расценить как несомненный успех.

На снимке: Асем Орынбай (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В мужской стрельбе на траншейном стенде (трап), где количество участников превысило цифру 130, отличился совсем ещё молодой кызылординец Алишер Айсалбаев. В квалификации он набрал 7-ю сумму очков и тоже пробился во второй раунд соревнований, где, правда, не преуспел.

Что касается двух других олимпийских дисциплин стендовой стрельбы, то в них лучшими среди казахстанцев стали: в мужском ските – Эдуард Ещенко (32-е место), в женском трапе – Мария Дмитриенко (39-я).

Лёгкая атлетика: чемпионка мира попалась на допинге?

Нора Джеруто, которая на прошлогоднем чемпионате мира завоевала «золото» в беге на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез), временно отстранена от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лёгкой атлетики – IAAF. Причиной введения в отношении неё санкций стало нарушение антидопинговых правил. В сообщении независимой легкоатлетической структуры Athletics Integrity Unit (AIU) говорится, что Джеруто заподозрена в использовании запрещённого вещества/метода. Более подробная информация появится, скорее всего, после завершения разбирательства.

Напомним, что бегунья, родившаяся и выросшая в Кении, в начале прошлого года получила гражданство Казахстана, которого ждала на протяжении почти четырёх лет (согласно правилам IAAF, процесс натурализации требует довольно много времени), вследствие чего пропустила Олимпиаду, но в том же 2021-м показала лучший результат сезона в мире и выиграла финал «Бриллиантовой лиги», оставив позади себя призёров ОИ. А прошлым летом одержала уверенную победу на мировом первенстве, после чего о ней ничего не было слышно.

Борьба: радоваться пока особо нечему

Вчера в Астане начался чемпионат Азии. На нём, как и на мировом первенстве, будет разыграно 30 комплектов наград – по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе.

В первый день турнира определились победители и призёры в пяти весовых категориях у «греко-римлян». Нужно отметить, что на ковёр выходили представители лишь 14 стран. Но в то же время были представлены все сильнейшие борцовские державы Жёлтого континента – Иран, Япония, Южная Корея, Узбекистан, Индия, Кыргызстан, ну и, разумеется, Казахстан.

Из пяти наших палуанов, оспаривавших вчера медали, лишь один, Нурсултан Турсынов (весовая категория до 87 кг), сумел добраться до финальной схватки, однако в ней он ничего не смог противопоставить своему сопернику. Иранец Насер Ализаде чисто физически «задавил» казахстанца, не позволив ему провести хотя бы одно результативное действие, а сам методично набирал баллы – 8:0. Таким образом, Турсынов получил «серебро». Ещё три наших борца, Амангали Бекболатов (до 55 кг), Мухамедали Мамурбек (до 63 кг) и супертяж Алимхан Сыздыков (до 130 кг), довольствовались бронзовыми наградами.

И уж вовсе без медали остался опытнейший Демеу Жадраев (до 77 кг), шесть лет назад становившийся серебряным призёром мирового первенства. В полуфинале он проиграл сопернику из Ирана, а в поединке за третье место – китайцу.

Первый день чемпионата Азии прошёл под знаком превосходства иранцев, которые являются одними из сильнейших в греко-римской борьбе на всей планете. Они завоевали четыре награды высшей пробы из пяти возможных, а ещё в одной весовой категории спортсмен из этой страны не вышел на финальную схватку против кыргыза Акжола Махмудова (кстати, действующего чемпиона мира и серебряного медалиста последней Олимпиады), и того объявили победителем.

Первенство Азии завершится 14 апреля.

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