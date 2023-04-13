Что волнует душу казаха в середине апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКЛИ — «Казахстан должен избавиться от навязанного советскими властями слова «стан» в названии» — На портале Аbai.kz была опубликована статья о необходимости сменить названия постсоветским странам.

По словам автора, постсоветским странам в первую очередь необходимо избавиться от навязанного советскими властями названия «стан» и получить новое имя, подчеркивающее их идентичность.

Неспроста некоторые историки, по словам автора, которые объединили кыргызов и казахов и создали нацию «киргиз», искажая первоначальное значение слова «stan», означающего землю или регион в древнеперсидском языке, дали ему определение — «место временного проживания».

«Красные вожди, которые обещали нациям равенство, неспроста привязали это окончание ко всем тюркским республикам. В основе аргумента о том, что «земли постсоветских стран были подарены Россией», лежат эти же искаженные исторические факты», ― отмечает автор.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья о проблемах с подачей воды в селе Болексаз Кегенского района.

В мае 2020 года на проведение водопровода был выделен 331 миллион тенге. На сайте госзакупок был объявлен конкурс, который выиграл ТОО «Дәнекер».

На сайте сообщается, что работы будут завершены в октябре 2021 года. А жители села до сих пор привязаны к единственной колонке, оставшейся с советских времен. При этом питьевая вода подается по расписанию. Утром — от восьми до девяти часов, днем — только между четырьмя и пятью часами.

По мнению сельчан, качество питьевой воды, проведенной за 331 миллион тенге, не выдерживает критики. Железные крышки уличного колодца сломаны, потрескались, некоторые были украдены. Бетон в изголовье колодца трескается. По словам глав района, суд обязал подрядную компанию исправить недочеты, и дело перешло к частным судебным приставам.

«Счета компании «Дәнекер», которая должна была обеспечить Болексаз питьевой водой, и чье дело было передано судебным приставам, все еще не заблокированы, а компания не внесена в черный список. Последняя покупка на портале была зарегистрирована в марте 2023 года. В 2021 году они выиграли проведение питьевой воды в селе Карасаз и Шалкоде Райымбекского района, Калжат Уйгурского района. В этом году ТОО «Дәнекер» выиграло контракт на 575 миллионов тенге на строительство водопровода в двух селах Костанайской области», ― отмечается в статье.

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Виктор МАЙЛИН – «Беспощадный рерайт рулит…» — В последнее время мы в своих обзорах больше сосредоточились на продукции ютуб-каналов. Сегодня обратим внимание на то, что пишут сайты известных и популярных изданий. Впрочем, надо, наверное, иметь в виду, что практически у всех интернет-сайтов на казахском языке, особенно заметно выделяющих свои объемы под так называемую «новостную ленту», так или иначе встречаются одни и те же новости. Хотя это даже не новости, это пресловутая технология рерайта. Например, открываем Dalanews.kz и читаем; “Оператор РОП-тың” директоры суицид жасаған жоқ, оны өлтіріп кетті – саясаткер Боқаев». Перевод на русский таков: «Директор «Оператора РОП» был убит, а не покончил с собой» – и ссылка на того же Бокаева. Но то, что мы называли переводом, на самом деле, самостоятельный русскоязычный текст уже с портала Uysmedia.kz… Кто у кого позаимствовал, «срерайтил», думаем, гадать тут не стоит. Осталось только рассказать, о чем все-таки речь идет и в том, и другом случае. Суть в том, что со знаменитой организацией, связанной с так называемым «утильсбором», сравнительно недавно произошла печальная история – человек, возглавлявший ее, совершил суицид. Однако, по словам известного ныне оппозиционера Санжара Бокаева (когда-то госчиновника акимата Алматы), это был не суицид, а убийство. Кто-то тем самым, видимо, прятал концы в воду. Ведь эта структура собирала огромные суммы сборов в виде платёжа за утилизацию товара, который государству платят импортёры, прежде всего, это касалось покупателей транспортных средств, а также спецтехники, прицепов. Это тема еще недавно будоражила многих и многих казахстанцев. Одним словом, это очень запутанное дело, и так или иначе оно касается элитных кругов.

Но бывает и по-иному. Некая эксклюзивная новость, информационный вброс начинает разлетаться не с русского на казахский, а наоборот. И в принципе это тоже нормально, но случается гораздо реже. Но случается, как в случае с теперь уже прогремевшим на всю страну двухсерийным сюжетом ютуб-канала Нурлана Uaqyt_korsetedi, являвший собой интервью журналиста с эстрадной дивой Динарой Альжан – той самой, которая открыто поведала миру о своих взаимоотношениях, в том числе и денежных с Болатом Назарбаевым и с Габидоллой Абдрахимовым. Так это интервью не просто разлетелось по всему информационному пространству Казахстана, а были «зарерайтено» (т.е. переписано) буквально по эпизодам множеством русскоязычных изданий и социальными сетями включительно… Но, повторимся, такие случаи, когда первоисточником для русскоязычных становится казахскоязычные масс-медиа – надо признать все-таки, что это большая редкость. Обычно бывает все в обратном порядке… Упомянутое нами уже в третьем обзоре подряд видеоинтервью разоткровенничавшейся певицы Д. Альжан в совокупности (состоящее из двух частей) подбирается уже к двухмиллионной отметке (!!!). Ни один сюжет русскоязычных ютуберов даже близко не стоит в плане такой вот результативности…

Исходя из первой части обзора, имеет смысл донести и другую закономерность. Почти все новоявленные казахскоязычные новостные интернет-порталы – это безусловные рабы рерайта. Кто-то скажет – русскоязычные аналоги тоже далеко не ушли, они тоже рерайтят друг дружку, иногда забирают новости или полноценные контенты (как интервью Д. Альжан). Однако интернет-версии именно печатных изданий или даже ранее печатных изданий – всегда читать интересно, потому что там довольно много, если так можно выразиться, «своих» статей, заметок, которых потребитель может прочесть только в одном конкретном месте, адресе.

«Бумага» может въяве исчезнуть или ее физические тиражи могут быть совсем уж мизерными, но их сетевую версию все равно люди, аудитория читает. Потому что сохраняется инаковый взгляд, стиль. В этом смысле всегда интересен «Жас Алаш». У издания есть позиция, они затрагивают довольно большой спектр проблем и тематик, которые анализируются с точки зрения «казахских интересов» – все это крайне интересно и дает то или иное понимание, что, например, происходит с казахскоязычным социумом, в той или иной его страте…

Например, была такая идеологическая программа «Рухани жангыру» и спускали ее в народ с самого верха. Про нее писали и казахи, и русскоязычные источники. Но все-таки для русскоязычной периодики она была несколько дежурной темой, тогда как на казахском к ней подходили, что называется, с пылом и жаром. Буквально на днях «Жас Алаш» опубликовал аналитический материал «Жаңғырық. «Рухани жаңғырудан» не таптық?»– «Эхо. Что мы нашли в «Духовном возрождении?», принадлежащий Жақсылықу ҚАЗЫМҰРАТҰЛЫ. Обозреватель-аналитик в пух и прах разбил саму программу, ее мутную, никому непонятную идеологическую составляющую, ее исполнение, причем с цифрами на руках. А ведь и впрямь, масса различных акций, съездов, концертов под красивым названием так и не отозвались «в сердце народа». На размытые и неразработанные лозунги, опять же на массу мероприятий были выделены огромные средства – но каких-либо зримых достижений достигнуто не было. Данная программа и даже целый институт так и названный «Рухани жангыру» – ничего толкового так и не создали. Например, эта структура должна была стать подспорьем перехода на латинский алфавит казахского языка – но и здесь полная пустыня. Воистину, весь пар ушел в свисток. Причем она была запланирована на период по 2025 год включительно. Но сегодня общество ничего внятного не слышало от ответственных за программу «Рухани Жангыру», о ней молчат… а остались одни вопросы. И их в статье Жақсылықа ҚАЗЫМҰРАТҰЛЫ много, и все они очень конкретны. Невольно встает и последний вопрос: а кто-нибудь понесет ответственность за все это, так, мягко говоря, невоплощенное в жизнь? Хотя из бюджета на «Рухани жангыру» ушли ну очень солидные средства…

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Гульзат АКЖОЛОВА – «Зачем хотят уничтожить Союз писателей Казахстана?» — Кто-то начал продавливать в обществе вопрос, зачем стране нужен Союз писателей. Портал Аbai.kz опубликовал мнение поэта Турмаганбета Кенжебаева.

Снова стали поднимать вопрос, нужен ли Союз писателей. Это нехорошо. Почему? Попробую объяснить…

Началась скрытая атака на Союз писателей Казахстана, который до обретения независимости был духовным центром страны. Цель – отдалить людей от этого духовного центра и сбить с пути, убедив, что они идут не в том направлении. То есть подчинить их.

Со словами «какой смысл разводить скот и сажать урожай, если выгоднее купить» разрушили сельское хозяйство и разбазарили землю. «Сначала экономика, потом политика», «казахстанский народ», «евразийский союз», «многовекторность» — с такими лозунгами довели государство до нынешнего состояния.

Теперь получается, что первой жертвой Нового Казахстана выбрали Союз писателей Казахстана. Почему? Потому что писатели всегда были силой, которая говорила правду и вела за собой народ. Именно поэтому надо как можно быстрее избавиться от духовных лидеров.

Говорят, что «те, кого покарал Бог, исцелятся, а те, кого покарали духи предков, не могут быть исцелены»… Кто защищал народ в тяжелые времена? Казахские поэты и писатели — алашевцы, шерхановцы и мухтаровцы. И так было всегда. От сказителя Сыпыра до Махамбета… Это история страны.

Мы живем в мирной стране. Независимом, справедливом Новом Казахстане. А вы снова поднимаете вопрос, нужен ли нам Союз писателей. Если это ваша мысль – одумайтесь, а если навязанная – опомнитесь. Ну развалите вы Союз писателей, что вы от этого получите?

Союз писателей нужен – это дух нации. Здание Союза – это духовная орда казахского народа, ради которой потели и трудились столько писателей и поэтов. Это наш почитаемый дом.

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