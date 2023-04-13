«Президент поручил вдвое снизить рост цен в этом году — «Советы начинающим: Разберитесь с минэнерго!». «Борьба с сепаратизмом и оголтелый национализм: кое для кого в Мажилисе это одно и то же?». «Политики, далекие от экономики»

Сетевой Казахстан 13 апреля 2023г.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Советы начинающим: Разберитесь с минэнерго!» — Президент поручил вдвое снизить рост цен в этом году. А со стороны энергетиков приходится ждать, наоборот, нового роста стоимости ГСМ, газоснабжения, электро- и теплоснабжения. Самое время спросить у нового министра, на что надеяться. Если на цены не накинуть узду, то всем несдобровать. А сейчас мы попытаемся разглядеть, какое ведомство стоит на самом переднем крае ценового фронта. И тут без бинокля сразу увидим Министерство энергетики.

«Они уехали. Но проблемы остались» — Причиной протеста стала потеря долгосрочной работы. “БерАли Мангистау Company” в битве за тендер на осуществление подземного ремонта скважин, проводимого “ОзенМунайГазом”, уступила победу ТОО “КезБи”, предложившему более низкую цену. В результате около 250 работников “БерАли Мангистау Company” остались не у дел.

«Диванные сепаратисты: кто они?» — Недавние заявления самопровозглашенного “народного совета трудящихся Петропавловска” наделали много шума по всей стране. Сейчас в отношении участников собрания ведется расследование по статье о сепаратистской деятельности. Тем временем в североказахстанских судах без особого шума одно за другим рассматривают дела по пресловутым статьям 174 и 180 УК — о разжигании межнациональной розни и сепаратизме.

QMONITOR . KZ . «Борьба с сепаратизмом и оголтелый национализм: кое для кого в Мажилисе это одно и то же?» — Справедливое и обоснованное требование к властям расследовать деятельность группы «вольных жителей» города Петропавловска, выступивших с известным обращением, на предмет наличия в их призывах признаков сепаратизма, а в случае подтверждения таких подозрений привлечь к уголовной ответственности по всей строгости закона – это одно. Но когда данная ситуация используется отдельными депутатами Мажилиса (законодательного органа!) как повод для правовой реабилитации радикалов с другого фланга, осуждённых за возбуждение межэтнической розни, – это совершенно другое.

«Как рынок труда в Казахстане переживает кризис» — Ещё пять лет назад во фриланс в основном уходили представители творческих и цифровых профессий: дизайнеры, копирайтеры, маркетологи. Сегодня за штат компаний выводится всё больше компетенций, среди которых бухгалтеры, юристы, кадровые специалисты, разработчики и даже клинеры, мастера по ремонту, официанты и т.д. На это в том числе повлиял кризис, который вынуждает отечественный бизнес обращаться к более доступным и гибким форматам работы с кадрами. О том, насколько хорошо у него это получается и как дальше будет развиваться ситуация на рынке, рассказывает генеральный директор платформы для работы бизнеса и фрилансеров в Казахстане Quick Work Арина ПИРОГОВА.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Жители казахстанских аулов заживут, как горожане, но не сразу: что происходит» — В понедельник премьер-министр Алихан СМАИЛОВ подписал концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Там же сказано, что «предусмотрены меры по повышению доходов и качества жизни сельчан». Но не всех поголовно. Есть оговорка, что «комплексной модернизации» подвергнут около 3500 «населенных пунктов с высоким потенциалом развития, в которых проживает 90 % сельчан республики». Которые «станут новыми точками экономического роста за счет создания благоприятных условий для работы и проживания». Так что пряников, как обычно, на всех не хватит.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Политики, далекие от экономики» — Окончание весеннего «электорального обострения» вновь актуализировало извечный вопрос: как будем жить дальше? Логично было бы предположить, что поиском ответа на него активно займется новый парламент. Но пока народные избранники — особенно депутаты-неофиты — упражняются в самопиаре, делая по меньшей мере странные заявления. Особо отличилась на этой ниве общественная воительница (и по совместительству доительница кобылы) Каракат АБДЕН — экс-кандидатка в президенты, ставшая депутаткой мажилиса от партии орала «Ауыл». Первым же своим публичным заявлением мажилисвумен анонсировала борьбу за чистоту генофонда нации — для чего она собирается реализовать «коронный номер» своей президентской программы — введение налога на браки казашек с иностранцами. Правда, вскоре ее коллега по «аульной» фракции Анас Баккожаев дал понять: чего хочет женщина — того не слишком хочет партия.

KURSIV . KZ . «Выговор Саткалиеву, хозяйственный спор, митинги – норма: депутаты прокомментировали протесты нефтяников» — Депутаты мажилиса высказали свое мнение по ситуации, произошедшей с рабочими из Жанаозена, два дня пикетировавшими здание министерства энергетики. Спикер палаты Ерлан КОШАНОВ ответил на вопрос журналистов, почему не вышел на «круглую площадь» к нефтяникам. По его словам, депутаты не бездействовали, а обсудили вопросы в комитетах и направили своих представителей к рабочим, чтобы услышать их требования. «Я думаю, соответствующие разъяснения со стороны госорганов были даны. Кто должен был выйти – они вышли. Все было в соответствии с законодательством, люди приехали, с ними работали соответствующие службы, соответствующие представители квазигосударственных органов», – заявил глава палаты. Случившийся конфликт Кошанов не стал квалифицировать как «острую социальную проблему», а назвал хозяйственным спором.

IA — CENTR . RU . «Кусаинов: Казахстану не нужно бояться вторичных санкций» — Темы параллельного импорта, так называемых «вторичных санкций» и их предполагаемого влияния на экономику Казахстана обросли огромным количеством мифов и спекуляций. Как обстоит дело на самом деле? Почему угрозы США о возможном введении санкций в отношении Казахстана не дадут эффекта? Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал экс-советник председателя Нацбанка Казахстана Айдархан КУСАИНОВ — Значимость Казахстана как перевалочного пункта в структуре параллельного импорта сильно преувеличивается. Это связано с географией и сложившейся логистикой, а также с ориентацией потоков товаров из Европы. В Россию их проще и выгоднее ввозить через страны Закавказья – например, Грузию и Армению, куда направлялся и основной поток релокантов из западной части России.

FORBES . KZ . «Зачем известные зарубежные учёные идут преподавать в казахстанские вузы» — Что дает зарубежным ученым «подработка» в Казахстане и способны ли они помочь местному высшему образованию стать более привлекательным?

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА — «Если бы у меня появилась лишняя пара тысяч долларов, то…» — Есть довольно распространенное мнение, что у наших сограждан низкие доходы, и поэтому они не имеют возможности делать сбережения. Так ли это, и менялось ли сберегательное поведение казахстанцев с течением времени – попробуем ответить на эти вопросы на основе социологического опроса… Однако нельзя отрицать и положительных изменений, которые присущи, например, молодым возрастам и которые необходимо поддерживать: так, 16,5% респондентов при получении «неожиданных» 2000 долларов готовы потратить их не на покупку нового телефона, а на переквалификацию, приобретение новой специальности.

TENGRINEWS . KZ . ««Выкупают квартиры этажами и потом их сдают». Как казахи облюбовали один постсоветский городок» — Батуми можно смело назвать одним из центров притяжения жителей с разных уголков Казахстана. Казахстанцы не только приезжают сюда на отдых, многие остаются, строят бизнес, а еще покупают жилье. В этом материале мы подробно остановимся на последнем пункте. Как устроен рынок недвижимости в одном из самых популярных курортных городков на постсоветском пространстве? Что делают казахстанцы с приобретенными квартирами? Правда ли, что они скупают жилье целыми этажами? Сколько готовы платить за аренду? Корреспондент Tengrinews.kz записала истории тех, кто находится в Батуми временно или перебрался на постоянное место жительства и выбрал домик у моря.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.