Как в Казахстане слетали в космос, где найти Большую малышку, о гей пропаганде в кинотеатрах и почему мажилисмены берегут «мозги и задницы» своих избирателей?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Под занавес недели и после завершения астанинского скандала с арестом нефтяников, казахстанские Telegram-каналы и YouTube выдохнули и устало перешли к аналитике. Хотя и при этом каких только новостей тут не найдешь! Каспийский трубопроводный консорциум обвинил казахстанские СМИ и Telegram-каналы в распространении недостоверной информации. В суде начали допрос свидетелей по делу о захвате алматинского аэропорта. Kaspi.kz определился с финансовым вознаграждением акционерам за 2022 год…

Красной нитью главная тема – кто стоит за протестом нефтяников и заявления мажилисменов, претендующие на революционные изменения в социальной жизни страны.

Аким мне не друг…

YEDILOV ONLINE – 97 896 подписчиков на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@yyedilov

Telegram-канал известен, как мессенджер о новых назначениях в коридорах власти и регионах. Что ценного: информация о назначениях публикуется оперативно. Если нужно, найдете и Дни рождения чиновников, обязательно с фото, плюс активные комментаторы. Есть опросники с актуальными темами и цитаты.

Вот, например, с «пленарки» в Мажилисе:

«Идеология ЛГБТ направлена на разрушение многовековых традиций и национальных ценностей казахского народа». Министерство культуры до сих пор остаётся безнаказанным за предоставление прокатного удостоверения за фильм «гей пропаганду» в Священный месяц Рамазан», — из видео с выступлением депутата мажилиса Парламента Ардака Назара.

Такого «кина» и после СМ Рамазана, не нужно бы, но цензуры на подобное «просвещение» нет, так что положимся на крепкие мозги казахстанцев.

В четверг авторский канал YEDILOV закинул интрижку следующей недели.

«По информации наших источников, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение провести на следующей неделе расширенное заседание Правительства с участием акимов всех областей. Ожидается, что Глава государства поставит перед Правительством ряд задач, направленных на решение актуальных проблем социально-экономического развития страны», — пишет телеграмер.

Комментаторы канала жаждут жесткого разбора полетов и готовят попкорн.

Берегите мозги и задницы!

Затушенное пламя протеста против безработицы в «нефтянке» на этой неделе логично перетекло в коллективный медийный анализ. Многие ТГ мучились вопросом: сами ли организовались на недипломатический демарш нефтяники Мангыстау или «вывел» кто?

Политолог Данияр Ашимбаев – 7411 подписчиков на этой неделе https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

в своем авторском Telegram-канале предлагает свою версию, которую часть СМИ быстро разобрали по сайтам.

«Кто-то отправляет 200 человек в столицу, оплатив дорогу, питание, проживание, связь, палатки и т.д.. В столице им предлагают трудоустройство на прежних условиях. Приехавшие отказываются, их арестовывают за незаконный митинг и отправляют домой за госсчёт», — пишет политолог и отрубает: ни забастовкой, ни трудовым конфликтом тут не пахнет.

«На родине, тем временем, прошёл митинг от имени нескольких тысяч безработных, которые требуют их устроить в нефтяную компанию без очереди, без учета вакансий и квалификации. Среди них немало тех, кто переехал в город специально для работы в «нефтянке», большинство — кандасы из Каракалпакии. Работать на других работах они не хотят, ездить вахтовиками они не хотят, переучиваться и переезжать они не хотят. Доводы о том, что компания обслуживает почти исчерпанные месторождения, никому не интересны. Работа есть в коммунальной сфере, строительстве и в сервисных компаниях, но туда никто не рвётся. Зато есть традиция «местного протеста», которой можно шантажировать государство, — разворачивает на сто градусов поезд нефтяников политолог.

Но еще есть интересы местных элит и теневиков, добавляет телеграмер, а они «протестом» рабочих могут выполнять свои цели. Словом, есть на что опереться, если захотите поразмышлять над тем, как чья-то нужда может стать разменной монетой.

Ну и вторая пленарка в Парламенте глазами политолога:

«Депутаты предлагают беречь мозги и задницы соотечественников и при этом продавать их почки», — о чем речь, автор не расшифровывает.

О текущей геополитической стратегии страны с экспертной оценкой Ашимбаева:

«Казахстан как никогда зависим от мира, и, никак не наоборот. За кого Казахстан?».

Тут ссылка на YouTube — https://youtu.be/VIPEUfViZJQ

Уходим в Космос

НЕхабар — 79 382 подписчика на этой неделе, https://web.telegram.org/k/#@nehabar

обещает читателям «правдивые новости Казахстана и мира», в том числе инсайдерские. Мессенджер напомнил о прошедшем Дне космонавтики потрясающей новостью о реализации прорывного и даже сенсационного проекта в Национальном космическом центре. Пока казахстанские Telegram-каналы то погружались, то выгружались из омута социальных проблем страны, первая частная космическая компания Eurasian Space Ventures (ESV), и ее основатель — член совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов, передали в распоряжение «Қазақстан Ғарыш Сапары» (КГС) экспериментальный космический модуль — Space Nomad.

Оцените: в Казахстане соорудили уникальный космический корабль для кочевников!

«Комплекс Space Nomad представляет собой несколько отсеков космического корабля, где будут проводиться научные эксперименты в смоделированных условиях космического полёта», — сообщает ТГ.

Уже осуществлен «запуск» экипажа из трёх человек в условия изоляции космоса — с участием космонавта, председателя правления КГС Айдына Аимбетова. Сегодня, 14 апреля комплекс Space Nomad откроют для посещения детей и всех желающих на территории КГС.

Авторы канала, ссылалась на депутатов мажилиса, высвечивают сложную социальную проблему — азартные игры. Представитель партии Respublica, Руслан Берденов, просит запретить в Казахстане рекламу азартных игр, букмекерских контор и всевозможных пари. Телеграмер цитирует депутата: согласно данным Генпрокуратуры в 2022 году из 157 уголовных правонарушений, более 20% совершено на почве азартных игр. В прошлом году в РК совершено 3676 суицидов — каждый пятый суицид совершил игроман.

«За последние три года наши граждане потратили более 1 триллиона тенге на азартные игры. Всемирная организация здравоохранения уже давно официально признала лудоманию болезнью, и от нее нет лечения. Но букмекерские конторы продолжают использовать агрессивную рекламу, нанося сильный удар по национальной безопасности», — Берденов.

Из сообщений узнаете опыт какой страны в борьбе с лудоманией лучше изучить, и как откомментировала тему публика.

Кто икнул?

Злобная татешка – 85 555 подписчиков на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

собрала острые информационные поводы поёрничать.

«По примеру Аккорды наши чиновники также решили проводить пиар-ауызашары… Например, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Кто следующий?», — ехидничает телеграмер, выложив фотографии разговения.

Кому прилетит за «ложечки и осадок»? – автор, вслед за остальными ТГ, возвращается к теме протеста мангыстауских нефтяников.

«Политика и аппаратные игры всегда служили иллюстрацией известного анекдота про «ложечки нашли, а осадок остался». «Злобная татешка» предлагает подумать, для кого из высокопоставленных чиновников история с митингующими рабочими стала тревожным звонком. …», — пишет татешка и предлагает лихо закрученный сюжет закулисной истории возникновения и причин митинга.

Почитаете также о том, кто помог организовать побег «козьими тропками» экс-главе полиции Алматинской области Серику Кудебаеву – сейчас беглец, как известно, загорает в Стамбуле.

«Ну, как всегда у нас: сначала телеграм-каналы публикуют слухи, а генпрокуратура потом их подтверждает», — ворчит ТГ.

Спикер — замгенпрокурора Жандос Умиралиев.

Все сложно…

Kaliyev channel — 16 065 подписчиков на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@kaliyevchannel,

https://www.youtube.com/@kaliyevchannel9444

«Просто о сложном» обещает говорить в своем авторском ТГ политолог Талгат Калиев, предлагая анализ актуальных событий, в том числе и на международные темы. Его Telegram-канал несколько потерял в числе подписчиков, но остается в рейтинге читаемых казахстанских мессенджеров.

Конечно, тут вы найдете топик- анализ «Жанаозенского кейса»:

«Нельзя исключать, что пикетчики в Астане выступают эмиссарами некоего нефтяного клана, инструментом проигравшей компании, слишком странно выглядят назойливые требования отдать ей проигранный контракт. … Признаться, я бы переиграл спорный тендер, запретив участие компаний, позволивших себе столь циничные спекуляции», — пишет автор ТГ.

Политолог рассуждает о взаимоотношениях Пекина и Москвы, предлагая оценить их новый формат. Тут также почитаете как в межличностный конфликт двух юных казахстанских спортсменок-шахматисток оказались вовлечены иностранные персоны и международные организации — «поездка на международный турнир FIDE Grand Prix по шахматам обернулась для команды Казахстана очередным скандалом».

«Ради друга и печень не жалко»

Qumash – 122 820 подписчиков на этой неделе, https://web.telegram.org/k/#@qumash_kz

Бодренький Telegram-канал (см. и число подписчиков — авт.) – тут найдете разные истории на любой вкус, комментарии. Описание в профиле: «Простым языком о важных и не очень новостях KZ».

«У нас для вас сразу две новости из Кызылжарского района СКО. Первая. В Казахстане, оказывается, есть село Большая Малышка. Вторая. Мост возле Большой Малышки пару дней назад поплыл. Но в местном акимате сказали, что всё по плану. Мол, мост плавучий и открепили его временно из-за подъема воды», — комментирует сообщение ТГ.

Тут привлечет стиль подачи информации, плюс видео по темам, сатирические коллажики, инфографика. Телеграмеры канала не пропускают заявлений новых избранников мажилиса – даром, они сейчас сыплются, как из рога изобилия. Наболело, что уже там.

«Надо запретить TikTok для несовершеннолетних казахстанцев. С таким предложением выступил в Мажилисе депутат Алтай Аманжол. По его наблюдениям, случаев насилия среди подростков в последнее время стало много. В частности, его очень взволновал массовый буллинг девочки в Усть-Каменогорске. А виноваты, считает он, родители, воспитывающие не как положено, и, конечно, TT», — цитирует ТГ.

Найдете здесь истории о добрых и героических поступках казахстанцев. Из последнего: история о дружбе не застольной, а настоящей.

«Ради друга, как известно, и печень не жалко. Главные герои — Бекарыстан и Уалихан. Два товарища, подружившиеся на дебатах в универские дни. Потом оба женились, обзавелись детьми. И всё было более-менее хорошо, пока у дочери последнего врачи не диагностировали цирроз печени. Уалихан с супругой нашли хирургов в Турции. Объявили сбор на 40 млн тенге и собрали, однако еще… нужен был донор, а состояние Асии ухудшалось с каждым днем. Вызвался Бекарыстан. Сдав все тесты, лег под скальпель.

Операция (8 апреля) прошла успешно. Асия под наблюдением врачей. А родители благодарят всех, кто помог снова подарить жизнь их девочке, включая, конечно, Бекарыстана. Он, кстати, уже пришел в себя и ходит.

Нағыз дос или что за арыстан этот Бек. P.S. Мама и папа Асии сами не смогли стать донорами из-за проблем со здоровьем, а родственники не подошли по возрасту», — рассказ сопровождает видео малышки и друга семьи в больничной палате.

И напоследок, удачных предстоящих выходных! Помните, журналистика неотделима от политики и читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязали. Ну и напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, ищите полезное для себя, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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