«Поствыборный аффект. Стоит ли казахстанцам ждать появления новых партий?». «Народный парламент или союз лузеров?». «Интенсивность переговоров зашкаливает: Россия, Казахстан и Узбекистан создают газовый альянс»

Сетевой Казахстан 14 апреля 2023г.

QMONITOR . KZ . «Поствыборный аффект. Стоит ли казахстанцам ждать появления новых партий?» — Выборы закончились. Вновь избранные депутаты, получив вожделенные мандаты, кинулись «защищать народные интересы», а партийное поле по уже сложившейся традиции впало в летаргический сон. Впрочем, есть вероятность, что ненадолго. Тот факт, что в нижнюю палату парламента прошли сразу шесть политических объединений, вполне может мотивировать различные силы к созданию новых партий. Но при наличии соответствующего потенциала. Имеется ли он у нынешних политических игроков, и каковы в принципе ближайшие перспективы партийного строительства? На эту тему мы попросили поразмышлять экспертов.

«Народный парламент или союз лузеров?» — «Народный парламент» — так назвала своё то ли объединение, то ли движение группа примерно из двух десятков политиков и общественных активистов, баллотировавшихся в Мажилис и маслихаты, но в итоге туда не попавших. Эти люди называют себя жертвами произвола властей, которые, мол, украли отданные за них голоса. А раз на самом деле, как они утверждают, народ Казахстана оказал доверие именно им, то они вправе от его имени выдвигать требования к действующему в стране политическому режиму. И 1 апреля, в День смеха, несостоявшиеся депутаты на полном серьёзе потребовали от руководства РК, по сути, изменить внутреннюю и внешнюю политику государства.

TIME . KZ . «Победа здравого смысла» — Одной из главных новостей этой недели стало сообщение отечественного Министерства иностранных дел о том, что Казахстан и Китай вводят взаимный безвизовый режим. В соответствии с ним граждане двух стран смогут находиться друг у друга в течение 30 суток с момента пересечения границы или 90 дней суммарно в течение 180-дневного периода. Подписание соответствующего соглашения ожидается в мае во время визита в Китай вице-премьера — главы МИД Казахстана Мурата НУРТЛЕУ. О том, какие плюсы дает взаимный безвиз Казахстану и насколько оправдана синофобия у наших отдельных граждан, мы поговорили с известным китаеведом, главным экспертом Казахстанского института стратегических исследований Адилем КАУКЕНОВЫМ.

IA — CENTR . RU . «Интенсивность переговоров зашкаливает: Россия, Казахстан и Узбекистан создают газовый альянс» — Идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана прозвучала в ноябре 2022 года на фоне нарастающего энергетического кризиса в Центральной Азии. После изучения инфраструктуры аналитики посчитали, что на первом этапе стороны могут обеспечить объем поставок до 30 млрд кубометров в год. Насколько такие объемы значимы для Казахстана и Узбекистана? Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей ГРИВАЧ.

TURANPRESS . KZ . «Скандальный путь ОСДП в Мажилис» — Так называемая оппозиционная партия ОСДП все же прошла в парламент. Этой победе предшествовала долгая история, наполненная скандалами, громкими политическими «разводами» и даже драками. Подробности деятельности наших социал-демократов теперь помнят лишь непосредственные участники, а также особо въедливые политологи и журналисты. Вероятно, для избирателей многолетние эскапады слились в некий «оппозиционный» шум, где не всегда ясно, кто является большим врагом – власть или соратники. Тем не менее, львиную долю истории ОСДП ее неудачи оценивались аналитиками однозначно: партия неспособна консолидировать даже собственные ряды, не может определиться с лидерами, политическими союзами, не ведет широкой работы в регионах, зациклилась на громких лозунгах и конфронтации. Собственно, долгое время было непонятно, какая конкретика скрывается за выкриками «Долой!», и что партия намерена предложить народу. Нынешняя программа тоже весьма размыта и демонстративно радикальна.

CARAVAN . KZ . «Ликвидация военной кафедры в крупном ВУЗе Алматы: месть Минобороны молодому ректору или битва за дорогую землю?» — Комментарий по поводу непростой ситуации вокруг военной кафедры КазНПУ и решения министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова о ее закрытии дал заместитель департамента военного образования и науки МО РК полковник Бегим Нурмаханов.

LITER . KZ . «Автобусы, опасные для жизни: что не так с общественным транспортом в Казахстане» — За последние полгода в Казахстане произошло несколько крупных ДТП с участием общественного транспорта. Два автобуса столкнулись в Алматы, еще две подобные аварии произошли в конце прошлого года в Караганде. Накануне трагедия случилась в Шымкенте: из-за халатности водителя погибли пять человек, еще один остается в тяжелом состоянии. Почему общественный транспорт, призванный работать на казахстанцев, становится для них угрозой и как это можно исправить. Общественный транспорт считается более безопасным способом передвижения по городу, чем автомобильный. Однако, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, за девять месяцев 2022 года в Казахстане произошло более 10 тысяч ДТП с участием автобусов, что на 8,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

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