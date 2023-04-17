«Борьба с сепаратизмом и оголтелый национализм: кое для кого в Мажилисе это одно и то же?»

Сетевые СМИ про ст. УК РК 180 пропаганда сепаратизма

Арыстан ЖУАСОВ – «Разведка без боя?» — Полиция в Северо-Казахстанской области начала проверку по ст. УК РК 180 (пропаганда сепаратизма, совершенная в группе лиц) после распространения оппозиционными активистами, получившими политическое убежище на Украине, Айдосом и Натальей Садыковыми на YouTube-канала «БАСЕ» видео, где группа людей заявляет об объединении в так называемый «Народный совет» города Петропавловска и Северо-Казахстанской области.

Выступающие на видео, по свидетельству «Настоящего времени», представляются «трудящимися жителями города Петропавловска» и заявляют о своем недоверии «всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами». Причиной они указывают «фиктивность» правовой основы» корпорации Республики Казахстан» «ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа»» «Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет», – заявили они. Помимо этого, они заявили «о непоколебимой территориальной целостности Суверенной Казахской ССР».

На своей странице в инстаграме группа разместила объявления, где говорится, что 19 марта в Петропавловске состоялось собрание из 19 человек, посвященное «воссозданию городского народного совета». На встрече был избран «председатель», утверждены «декларация», проект «устава», «символика и печать», решения «задокументированы протоколом».

Радио Азаттык отмечает, что информация о «народном совете» распространилась на фоне продолжающейся критики итогов парламентских выборов в Казахстане со стороны кандидатов. Посты о «народном совете» вызвали дискуссии в местных телеграм-каналах, некоторые пользователи назвали действия группы призывами к сепаратизму. Сами выступавшие отрицают заявления о посягательстве на целостность Казахстана и сообщения о связях с какими-либо запрещенными сообществами «из соседних и других стран»…

Прямо противоположного мнения придерживается политолог Досым Сатпаев, который на своей странице в Фейсбуке, считает, что сепаратисты из Петропавловска это, скорее всего, разведка без боя: «Прощупывание Казахстана. И это пока цветочки. Лишь вершина айсберга. Расслабляться не следует, а, наоборот, надо удвоить внимание, так как Казахстан сильно напоминает Украину 2014 года имея большое количество уязвимых мест. И об этом я постоянно предупреждаю с 2014 года, когда мы все увидели ягодки в виде аннексии Крыма, в которой участвовала пятая колонна внутри Украины».

Как эта пятая колонна создаётся Кремлем, по мнению Сатпаева, хорошо видно из доклада «Предварительные уроки неконвенциональных операций России во время российско-украинской войны, февраль 2022 — февраль 2023 гг.», который подготовили эксперты RUSI: «Авторы доклада уделяют значительное внимание методам работы российских спецслужб, подчеркивая, что те предпочитают минимизировать работу агентов из России, вместо этого вербуя агентов на местах, которые управляют своими собственными сетями».

Евгений КОСЕНКО – «Весенние обострения: что за квази-объединения начали появляться с приходом нынешней весны?» — Еще не вступившая в свой календарный разгар весна уже успела отметиться несколько характерными сезонными обострениями по части создания различных квази-объединений.

В Алматы несколько обиженных на итоги выборов экс-кандидатов объявили о создании альтернативного «Народного парламента», сходу выдвинули целый ворох экзотических и заведомо невыполнимых требований к действующей власти, пригрозили публичными акциями и пока на время затихли, занявшись любимым делом – подсчетом лайков на своих страничках в социальных сетях.

Сами власти на появление внепланового законодательного органа также пока реакции не проявили и, судя по всему, выражаясь современным интернет-лексиконом, предпочли до каких-либо активных «телодвижений со стороны самозваных парламентариев «отправить их в игнор».

Куда как больший резонанс вызвала попытка создания другого альтернативного органа власти – некоего «Народного совета трудящихся» (причем, независимого от Республики Казахстан), об учреждении которого объявила в областном центре СКО группа граждан числом около двух десятков персон, зачитавших на своем собрании соответствующее заявление и объявивших о подготовке необходимых для дальнейшей жизнедеятельности канцелярских «причиндалов» типа печати, устава и символики.

Мгновенно возникшая буря эмоций (и в первую очередь, в тех же социальных сетях) отличалась крайней нервозностью, изобиловала гиперболами на тему чуть ли не попытки государственного переворота и пересыпалась целым спектром нелестных эпитетов в адрес участников петропавловской сходки.

Еще через некоторое время последовала и официальная реакция. Сначала Департамент полиции СКО объявил о создании межведомственной следственно-оперативной группы для проведения досудебного расследования по части 2 статьи 180 (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) УК РК.

Затем группа депутаты Мажилиса обратились к генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой «проверить указанные факты и принять в случае необходимости правовые меры»…

Кстати, движение «Народного Совета трудящихся» в реальности действовало в Петропавловск еще до своего «учредительного собрания» 19 марта, просто называлось немного иначе «Советом вольных народов» (то есть, больше по американскому образцу).

Вот например, их страничка в Инстаграмме, где популярно рассказывается о новаторской сути приверженцев «народного самоуправления» (там же, заодно можно узнать и о ужасах повальной «чипизации»)

«Совет, Свет, Совесть, Совещание, Совещаться, Советовать – слова одного корня. Совет только тогда Совет, когда он несет Свет. Светлый он. Всем Сил, Воли и Духа! Быть Миру и Добру!» – расписываются преимущества «Народного Совета трудящихся» в коммюнике….

Итак, что же мы имеем «в сухом остатке»?

Пожалуй, две не очень хорошие тенденции. Первая заключается в активизации на территории РК различного толка «квази-образований», не столько политического, сколько «сектанского» и «конспирологического» характера, но в любом случае – деструктивных по своей сути. Да и вполне очевидно, что, как правило, у «руля» подобных сектантских групп, стоят вполне меркантильные деятели, которые со временем успешно монетизируют процесс в свою пользу.

Короче говоря, ничего хорошего и позитивного в этой сектанско-мошеннической деятельности нет и, безусловно, ее надо пресекать весьма решительно.

Другая нехорошая тенденция заключается в той скорости, которую мгновенно развили различные «национал-популистские» и «оппозиционные» силы в «распиаривании» этой в общем-то курьезной истории в некую попытку мощнейшего «сепаратистского заговора»…

Для чего идет вся эта раскачка информационного пространства догадаться не трудно – вбить очередной клинышек в добрососедские отношения Казахстана и России. Даже с невольной помощью сектантов из мифического «Народного совета».

Как уже говорилось выше, окончательную оценку произошедшему дадут правоохранительные органы. Возможно, кому-то из учредителей будет рекомендованы профильные врачебные консультации, кто-то потянет на попытку организации мошеннической схемы, а кто-то ограничится административным взысканием. В общем, «всем сестрам по серьгам».

А вот прекратятся ли попытки спекуляций на эту тему со стороны тех, кто по-настоящему хочет нарушить стабильность и согласие в стране – это уже вопрос иного плана. И который, на мой взгляд, также не должен оставаться без внимания и быть пущенным на самотек. Как, впрочем, и другие «квази-народные» объединения, словно почки набухающие этой весной.

Бауыржан МАХАНОВ – «Борьба с сепаратизмом и оголтелый национализм: кое для кого в Мажилисе это одно и то же?» — Справедливое и обоснованное требование к властям расследовать деятельность группы «вольных жителей» города Петропавловска, выступивших с известным обращением, на предмет наличия в их призывах признаков сепаратизма, а в случае подтверждения таких подозрений привлечь к уголовной ответственности по всей строгости закона – это одно. Но когда данная ситуация используется отдельными депутатами Мажилиса (законодательного органа!) как повод для правовой реабилитации радикалов с другого фланга, осуждённых за возбуждение межэтнической розни, – это совершенно другое.

В том, кем на самом деле являются люди, заявившие о своём суверенитете «от корпорации Казахстан», – сепаратистской ячейкой или группой ностальгирующих по СССР «городских сумасшедших», как окрестили их некоторые эксперты, предстоит разобраться органам национальной безопасности. Но даже если выяснится, что это обычные маргиналы, попавшие под волну весеннего обострения и не ведавшие, что они творят, безнаказанной их выходку вряд ли оставят. Во-первых, потому что незнание закона не освобождает от ответственности, во-вторых, чтобы другим неповадно было, а в-третьих, обстановка сейчас такая, что государство в лице его силовых органов должно быстро и жёстко пресекать любые поползновения подобного рода.

Как бы то ни было, прежде чем делать какие-то выводы, нужно дождаться окончания следственных действий. Но часть нового созыва Мажилиса не стала ждать и решила использовать эту историю как повод лишний раз заявить о себе как о рьяных защитниках национальных интересов и тех казахских «патриотов», которые, дескать, пострадали только потому, что активно противостояли «сепаратистам».

Почин положил оппозиционный журналист Ермурат Бапи, поддержанный другими новичками парламента – адвокатом Абзалом Куспаном (среди его клиентов, кстати, был организатор «языковых патрулей» Куат Ахметов) и популярным айтыскером, затем директором Театра традиционных искусств Ринатом Заитовым, выдвиженцем от партии «Аманат». Также к ним присоединился ещё один известный националист – журналист Казыбек Иса, вновь делегированный в нижнюю палату «Ак жолом». Тот самый, что год назад инициировал запрос (его подписали 36 мажилисменов), в котором содержалось требование «изменить 7-ю статью Конституции РК», касающуюся языка, – правда, потом, после поднявшегося шума, он заявлял, что его не так поняли.

В своём обращении на имя генерального прокурора РК этот депутатский квартет предложил пересмотреть «по вновь открывшимся обстоятельствам» уголовное дело, в рамках которого были осуждены на пять лет каждый Маргулан Боранбаев и Данат Намазбаев. По мнению парламентариев, это станет «актом восстановления социальной справедливости» в отношении «настоящих патриотов». Что означают «вновь открывшиеся обстоятельства», авторы запроса не расшифровывают, но, судя по его тексту, имеется в виду как раз таки петропавловская история: она, мол, доказывает присутствие в Казахстане сепаратистов, а раз таковые существуют, то Боранбаев и Намазбаев были правы в своей борьбе.

Между тем, нужно напомнить, что они получили сроки совсем за другое. Вот выдержка из официального сообщения Алмалинского районного суда города Алматы: «Подсудимые, начиная с 2018 года, публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности». И ещё: «Кроме того, подсудимый Б. (Боранбаев – прим. ред.) в социальной сети Facebook, представив себя национал-патриотом, призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами РК. Подсудимый Н. (Намазбаев – прим. ред.) допустил аналогичные публикации в Facebook, предлагая радикальные меры по борьбе с коррупцией».

Возможно, Боранбаев и Намазбаев получили слишком суровое наказание, возможно, в их случае на приговор повлияли какие-то привходящие обстоятельства политического или идеологического свойства… Но сейчас речь идёт о другом – о том, что Бапи и другие депутаты, подписавшие запрос, то ли по заблуждению, то ли намеренно «путают божий дар с яичницей». Ставить почти знак равенства между разжиганием межнациональной розни, с одной стороны, и защитой суверенитета, территориальной целостности страны, с другой, – до такого нужно было додуматься. А поскольку инициатива исходит от парламентариев (законодателей), то впору задаться вопросом: как эти люди туда попали?

То, что оппоненты Боранбаева и Намазбаева (те, с кем ныне отбывающие срок заключения «дискутировали» в соцсетях, часто переходя за границы дозволенного) выступали с сепаратистскими лозунгами, никем не установлено. Если бы такого рода факты стали известны правоохранительным органам, то вряд ли бы они с ними церемонились. Вспомните хотя бы, что примерно в то же самое время на 7 лет был осуждён небезызвестный Ермек Тайчибеков. В прошлом году за аналогичные призывы на немаленький срок отправилась в места не столь отдалённые супружеская чета из Петропавловска. Кстати, только в этом городе за последнее пятилетие состоялось несколько судебных процессов, связанных с данным видом преступления, и все, чья вина была доказана, получили реальные сроки.

Иначе говоря, и без Боранбаева, Намазбаева и иже с ними правоохранители борются с теми, кто подвергает публичному сомнению право Казахстана считаться независимым, самостоятельным государством, а также его современные границы. И пострадала эта парочка вовсе не за борьбу за сепаратистами, а из-за своего радикального (можно сказать, пещерного) национализма, ощущения вседозволенности и собственной глупости, которая проявилась в том, что они даже не понимали, какие выражения допустимы в публичном пространстве, а какие подпадают под статьи Уголовного кодекса. В конце концов, бороться с чем угодно можно и без оскорбления национального достоинства оппонентов.

Но Бапи и поддержавшие его парламентарии смотрят на ситуацию со своей колокольни. Они не просто оправдывают Боранбаева с Намазбаевым, а даже называют их чуть ли не образцом для подражания. Как вам, например, следующая фраза из текста депутатского обращения: «Такие стойкие джигиты не должны сидеть в тюрьме, они должны быть глашатаями справедливого Казахстана, их публицистика способна мобилизовать наше общество на осуществление идеологии «Нового Казахстана»?

Если уж парламентарии позволяют себе такие вещи, то что говорить о СМИ и тем более об обычных гражданах, исповедующих аналогичные взгляды? На днях, 10 апреля, весьма популярное среди казахскоязычных читателей Интернет-издание Abai.kz разместило у себя публикацию под названием Қазақтың жері — Ресейдің губерниясы емес! (abai.kz) («Земля казахов – не российская губерния!»). Начинается она так: «С 1991 года, с момента обретения независимости, из нашей страны выехали около четырёх миллионов представителей славян. Тем не менее, у нас ещё остались порядка трёх миллионов человек русской национальности. Конечно, они так просто не уедут на свою историческую родину. Ведь это люди, которые живут там, где будет сытно их желудкам!».

То есть, автор, член Союза журналистов РК Бейсенгазы Улыкбек походя даёт столь уничижительную, даже оскорбительную оценку целому этносу, в том числе трём миллионам его представителей, являющихся нашими согражданами. Далее он делится вычитанной где-то историей о том, как жители ряда европейских стран избавлялись от турок, оставшихся на их территориях после краха Османской империи, – начали активно разводить свиней (грязных, в понимании мусульман, животных). Так они вынудили пришельцев убраться восвояси.

Это тоже такая разновидность борьбы с сепаратизмом? Или всё же оголтелый национализм, причём проявляемый в форме, которая тянет на известную статью Уголовного кодекса РК?

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