«Концепцию развития языковой политики Казахстана за три дня просмотрели всего около 800 человек». «Гроздья гнева и сладкие пряники. Стоит ли героизировать митингующих сервисников?». «Восстановление Казахстана. 3D Казахстан»

Сетевой Казахстан 18 апреля 2023г.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: Концепция языковой политики Казахстана написана с двумя целями» — Концепцию развития языковой политики Казахстана за три дня просмотрели всего около 800 человек. Такой низкий интерес удивителен, ведь документ затрагивает важные вопросы перехода на латиницу, усиления роли казахского языка во всех сферах и придания ему статуса языка межэтнического общения – статуса, который сегодня закреплен за русским языком. О тонкостях и нюансах новой языковой Концепции рассказал казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ — Любая концепция – это не документ, который к чему-либо обязывает, а просто набор мыслей о том, что можно было бы сделать. И поскольку отчетности по нацпроектам и госпрограммам у нас никто не видел, то на целевые показатели данной программы можно не обращать внимания.

QMONITOR . KZ . «Гроздья гнева и сладкие пряники. Стоит ли героизировать митингующих сервисников?» — Широкий резонанс вызвал недавно прошедший в Астане митинг работников сервисных компаний из Мангистауской области. Работники «БерАли Мангистау Company» остались недовольны тем, что компания, в которой они работали, проиграла другой, ТОО «КезБи», тендер на работы по подземному ремонту скважин, объявленный «Озенмунайгазом». Несмотря на то, что их пообещали принять на тех же условиях в штат победившей компании, они решили за счет проигравшей компании поехать «за правдой» в столицу. Общественное мнение по этому поводу разделилось, но сложилось впечатление, что тех, кто принял сторону участников митинга, было в разы больше, чем расценивших «акцию протеста» как, мягко говоря, не вполне обоснованную. А политики и гражданские активисты популистского толка не преминули похайповать на ситуации, чтобы предстать в образе защитников трудового народа.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Восстановление Казахстана. 3D Казахстан» — В Казахстане же, в стране победившего цифрового бюджета – до сих пор нет 3D карт городов. Пробовали в Петропавловске пилотный проект. В Алматы списали 260 млн. тенге на карту то ли при Байбеке, то ли при Сагинтаеве, правда в 3D была лишь малая часть города, остальная часть города была плоской, обычный Googlemaps. В Конаеве был проект, в Талдыкоргане. В Астане даже тепловизором с дрона прогнозировали прорывы в теплотрассе, однако дальше попыток дело не пошло – денег не выделили. Понятно нежелание акиматов создавать карты городов в открытом доступе, с публично доступным соответствием застройки плану города – последние 10 лет мы живем в стране, где победило лобби застройщиков и взятки акиматам.

AZATTYQ . ORG . «Череда трагедий на объектах «АрселорМиттал Темиртау» и одно дело в суде: кого винят в гибели людей» — Через 10 месяцев после смерти на производстве четырёх работников компании «АрселорМиттал Темиртау» их руководители предстали перед судом. Это одно из немногих дошедших до Фемиды уголовных дел о гибели рабочих АМТ, нештатные ситуации на металлургическом комбинате и шахтах которого перестали быть редкостью. Родственники подсудимых считают, что настоящие виновники трагедии уходят от ответственности.

«В Жанаозене при взрыве в двухэтажном многоквартирном жилом доме погибли четыре человека» — В Жанаозене около четырёх утра 17 апреля в жилом многоквартирном двухэтажном доме, построенном в 1970-х годах, прогремел взрыв. В результате произошло обрушение подъезда дома. Спасатели к полудню сообщили, что из-под завалов извлечены тела четырёх погибших и четырёх выживших. В предварительной информации МЧС, сказано, что в доме произошёл взрыв газового баллона, однако некоторые жители скептически отнеслись к этой версии.

TIME . KZ . «Нет растраты — нет хищения?» — Подсудимые по громкому делу Арыстанбека Мухамедиулы не признают своей вины. Главного фигуранта этого дела, 11 месяцев находящегося под стражей, и еще несколько человек обвиняют в хищении 221 млн тенге в рамках международной выставки “Шествие Золотого человека по музеям мира”. Криминальный эпизод произошел, по версии следствия, при организации выставки в марте 2020 года в Индии.

«Мусоросжигание накрылось пеплом, а утильсбор до разборок довел» — В Астане начался суд над бывшим вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжаном ПРИМКУЛОВЫМ, ­а также над прежним руководством фирмы “Оператор РОП”. Адвокаты обвиняемых подали ходатайства об отводе судьи, запрете на фото- и видеосъемку изображений участников процесса.

SPBVEDOMOSTI . ««Ата-Мекен» — земля отцов. Казахи в Петербурге» — По данным последней переписи населения, в Петербурге и Ленинградской тыс. казахов. Преимущественно это молодые области проживают около 6,4 люди с высшим образованием. На протяжении последних тридцати лет количество представителей этого степного народа в нашем городе не уменьшалось (в 1989 г. переписчики насчитали в Ленинграде чуть более тыс. казахов). Некоторые его славные сыны составили гордость нашей 6,3 многонациональной культуры, науки, истории.

TENGRINEWS . KZ . «76 февраля, или Испытание снегом для акима. Как астанчане переживают бесқонақ» — В минувшие выходные в Астане выпало большое количество снега. При том что еще буквально в четверг в городе стояла отличная весенняя погода и некоторые даже выходили на улицу без курток. Вечером в воскресенье снегопад усилился, и жители столицы, затаив дыхание и поглядывая в окно, ждали начала рабочей недели. О том, что в понедельник добираться до работы им будет нелегко, стало понятно после сообщений об отмене занятий в школах для первой смены. Корреспонденты Tengrinews.kz с утра 17 апреля следили за обстановкой в городе и подготовили фоторепортаж о том, как Астана переживает эти «весенние» дни.

ZAKON . KZ . «Вход воспрещен: завезут ли клещи в Казахстан новый вирус Хасеки» — В России сообщили о появлении клещей, переносящих новый вирус под названием Хасеки. Смогут ли они добраться до Казахстана, какие клещи характерны для страны и как уберечь себя от укусов. Сезон клещей уже начался в Казахстане. По данным Минздрава, на 7 апреля в Жамбылской области, Туркестане, Кызылорде и Шымкенте госпитализировали более 230 человек с укусами этих насекомых. К слову, в 2022 году число госпитализированных в этот же период не доходило до 50.

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