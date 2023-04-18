Украинского наступления не будет?

Почему Зеленский под разными предлогами откладывает «наступ»

Наступление ВСУ никак не начинается. Уже сделаны все возможные прогнозы относительно его сроков, характера и перспектив. Значительная часть этих публичных прогнозов, как украинских, так российских и западных, представляют собой дезинформацию, попытку обмануть, расслабить противника. Подбросить ему ложные сведения о неготовности армии к решительным действиям. Или наоборот – попытку запугать чужих и ободрить своих. В общем, нет большого смысла опираться на эти «экспертные оценки».

Тут кстати будет вспомнить, что перед началом войны на Украине российские стратеги, оценивая ситуацию, ориентировались среди прочего на «утечки» из американских военных источников. Эти источники утверждали, что российская армия способна взять Киев за три дня.

На что же тогда опираться? В какой-то мере основанием для трезвой оценки положения дел сегодня может служить опыт, промежуточный итог этой странной войны. За год и почти два месяца боевых действий ни одна из сторон не добилась сокрушительных успехов. Россия неожиданно для себя убедилась в высоких боевых качествах украинской армии. А также в том, что Запад настроен решительно и помогает Украине всерьёз. С другой стороны, весь мир убедился в устойчивости российской экономики и «путинского режима» в целом.

Российской армии не удалось взять Киев, но и Запад не смог устроить России полноценную блокаду, вызвать в стране беспорядки и прогнать Путина. У Вашингтона и Брюсселя нет никаких оснований надеяться, что «кремлёвский режим» в ближней и среднесрочной перспективе рухнет или хотя бы зашатается. Военная ситуация тоже стабилизировалась. Уже почти полгода на российско-украинском фронте идут бои местного значения. На некоторых участках ожесточённые и кровопролитные, но стратегических перемен они не приносят.

Противники давно успели оценить боевую выучку и морально-волевые качества друг друга. Судя по всему, там, в окопах, есть понимание, что силы примерно равны. Что коренных переломов, скорее всего, и дальше не будет. Ни с американскими танками, ни с российскими гиперзвуковыми ракетами.

В тылу чувствуется усталость от ситуации и желание остановить, заморозить боевые действия. Россияне после недавно принятого закона о цифровизации военкоматовских повесток опасаются новой волны мобилизации. Нельзя сказать, что ожидания эти беспочвенны. И что они не вызовут новую волну отъездов из страны. Хотя отъехавшие успели убедиться, что за границей мёдом не намазано.

Так или иначе, в России отсутствует всенародный или просто заметный патриотический порыв. Многие из тех, у кого есть возможность уклониться от повестки или избавить от неё младших родственников, делают это без колебаний. По крайней мере, так поступают жители российских мегаполисов. Чаще всего желая победы российской армии, сокрушения бандеровской Украины и поражения Запада в глобальном противостоянии. Но желая всего этого с дивана или из тёплого офиса.

Но, правда, есть один немаловажный момент, который вносит коррективы в ситуацию. Не раз уже было сказано, что для жителей российской глубинки 200-250 тысяч рублей, которые платят за участие в СВО – огромные деньги. Плюс доплаты и бонусы. Если человек сидел без работы или получал 15-20 тысяч, то теперь получает в 10-15 раз больше.

Интересно, что эти перемены уже нашли отражение в официальной статистике, и не только российской. Например, американское агентство Bloomberg отмечает, что в 2022 году в России заметнее всего выросли доходы у самой бедной категории населения. Существенную или даже решающую роль тут сыграли именно выплаты сотням тысяч мужчин, участвующих в боевых действиях на Украине.

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан вообще заявил, что в результате СВО в России уменьшатся бедность и неравенство. Поскольку большие финансовые потоки сейчас идут именно в депрессивные регионы страны на предприятия ВПК, а так же на выплаты за участие в СВО.

Вообще, российская ситуация – суверенная, «самоигральная». Зависит в решающей степени от внутренних факторов. Украинская же ситуация целиком и полностью зависит от Запада. А там по поводу перспектив продолжения боевых действий высказываются разные мнения. Венгерский премьер Орбан, которого так любят цитировать в российском телевизоре, на днях снова заявил, что Украина «в финансовом плане несуществующая страна». И что военный конфликт закончится, когда США и Европа перестанут спонсировать Киев. Сейчас, говорит Орбан, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, но это не может продолжаться бесконечно.

На самой Украине тоже поубавилось боевитости. Зеленский готов воевать до последнего украинца, но сами украинцы готовы не всегда. При этом, как признают сквозь зубы российские эксперты, на Украине по-прежнему не исчерпан мобилизационный потенциал. Лозунги «враг у ворот» и «Родина в опасности» в целом продолжают работать. А тех, на кого они совсем не действуют, тащат в военкомат силой при молчаливом одобрении общественности. Или при запуганном молчании. В России с лозунгами и одобрением сложнее.

Мирный договор или даже приостановка военных действий сегодня вряд ли возможны без попытки украинского наступления. Без попытки забрать назад хотя бы часть «новых российских территорий». Потому что просто согласиться на прекращение войны, зафиксировать сегодняшний статус-кво, это для Киева означает признать поражение. В стране неизбежно начнутся волнения, они могут привести к хаосу, ещё одному майдану. Слишком долго и интенсивно умельцы вроде Арестовича обрабатывали население, слишком крепко забили в бедные украинские головы уверенность, что «орки» скоро побегут. Что Крым и Донбасс удастся «вернуть в стойло».

Ну и Запад, уже потративший на поддержку киевского режима огромные деньги, будет недоволен. Кроме того, на Украине через год президентские выборы. Даже раньше – в конце марта 2024 года. Если в стране до этого времени будет сохраняться военное положение, то выборы, в соответствии с Конституцией, перенесут. Но вялотекущая позиционная война и бесконечное продление военного положения вызывают всё больше вопросов к киевскому наполеончику Зеленскому.

Если же конфликт с Россией удастся в течение нынешнего года остановить, заморозить, то необходимость в военном положении отпадает. Зеленскому придётся участвовать в выборах на равных с другими кандидатами условиях. Объяснять свои действия, отчитываться о результатах первого президентского срока. Сейчас эти результаты довольно плачевны.

В общем, похоже, без «наступа» Зеленскому не обойтись. Если результат окажется хоть в какой-то степени удачным, его будут толковать в Киеве как большую победу. Как первый шаг к освобождению всей захваченной врагом территории. А сейчас, дескать, мы получаем право на передышку. Чтобы накопить силы для новых перемог.

Если же итоги наступа будут провальными, и украинская сторона понесёт большие бессмысленные потери, это с высокой вероятностью окажется для Зеленского началом конца. На него спишут, и не без оснований, все провалы и преступления нынешней украинской власти. В конце концов, именно Зеленский довёл ситуацию до войны, отказавшись выполнять Минские соглашения.

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