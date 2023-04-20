Автомобильный кризис удалось преодолеть? Продажи новых автомобилей в РК выросли сразу на 66,7%

В автоцентрах есть в наличии новые автомобили

Прошедший год был весьма непростым для авторынка РК: даже при общем росте показателей отрасли казахстанцам было сложно приобрести новый автомобиль и порой приходилось месяцами ждать как бюджетные машины, так и авто премиум-класса. Но уже в текущем году у автодилеров имеются в наличии новые автомобили популярных у казахстанцев марок, а по остальным моделям и брендам время ожидания сократилось до 1-2 месяцев.

Кризис полупроводников, усугубивший и без того нарушенные из-за COVID-19 логистические цепочки поставок, серьёзно повлиял не только на рынок РК, но и на весь мир [1, 2]. Более того, война в Украине ещё серьёзнее нарушила цепочки поставок автокомпонентов для крупнейших автозаводов РК, «Сарыарка Автопром» и Hyundai Trans Kazakhstan. А приток новых автомобилей из РФ ожидаемо сильно просел, так как российский автопром подорвали наложенные санкции и уход крупных брендов из страны в результате военной агрессии РФ. Напомним: на долю России в импорте новых автомобилей в РК приходилось около 40%.

Впрочем, даже при этом казахстанский авторынок, в отличие от мировых продаж, показал относительно положительную динамику, а со второго полугодия и вовсе вышел в плюс. Этому способствовало налаживание новых цепочек поставок автокомпонентов, расширение путей их ввоза и поиск новых поставщиков.

Заметно выросло и производство новых автомобилей в Казахстане. Так, за январь–декабрь 2022 года было произведено 113,9 тыс. транспортных средств всех типов — на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Из всех произведённых транспортных средств непосредственно на легковые автомобили пришлось 103,3 тыс. — сразу на 28,1% больше по сравнению с 2021 годом.

Текущий год сохраняет тенденцию роста отрасли. Так, за январь-февраль 2023-го было произведено 19,5 тыс. автомобилей — на 36,7% больше по сравнению с январём-февралём 2022 года. Из них на легковые автомобили пришлось 17,5 тыс., рост за год — уже на 41,3%.

В результате по совокупности этих факторов казахстанский авторынок ещё в прошлом году преодолел кризис, а автодилеры вышли в плюс: продажи за 2022 год в РК составили 123,8 тыс. новых автомобилей — на 5,3% больше по сравнению с 2021-м.

Стоит отметить, что автомобили китайских брендов, которые были локомотивом автомобильной отрасли в 2022 году, в Казахстане по итогам прошлого года попали в топ-10 самых популярных брендов. Более того, в топе были представлены сразу четыре бренда из Поднебесной: Chery, JAC, Exeed и Haval. К слову, китайские бренды могут заметно прирастить свою долю на рынке РК: Astana Motors приступает к строительству завода по производству автомобилей трёх ведущих китайских автогигантов — Changan, Chery и Haval, и вскоре казахстанцам будут доступны эти авто уже от казахстанского автопрома.

В текущем году продажи новых автомобилей за январь–март составили 37,3 тыс. — сразу на 66,7% больше по сравнению с январём–мартом 2022-го. В январе было продано 10,4 тыс. новых автомобилей, в феврале — 13,2 тыс., в марте — уже 13,7 тыс. авто.

Китайские бренды особенно популярны в текущем году: так, их доля в продажах за январь–март достигла 17,7%, против 5,9% в январе–марте 2022-го. Такие бренды, как Chery, Exeed, Haval, JAC и Changan, вошли в топ-10, а ещё три бренда — Geely, Yutong и JAC Trucks — в топ-20 продаж.

В текущем году перед казахстанскими автопроизводителями и дистрибьюторами стоит задача увеличить количество стран — поставщиков автокомпонентов и сделать цепочки поставок более стабильными, учитывая продолжающийся кризис полупроводников и усугубляющиеся «санкционные войны» между США и Китаем, которые непременно затронут отрасль автопроизводства.

На фоне того, что присутствие китайских брендов на казахстанском рынке в текущем году стало ещё заметнее, другие бренды также приступили к увеличению поставок.

Стоит отметить и тот момент, что на автомобильную отрасль влияет рост цен на ГСМ и дефицит топлива, что может подстегнуть казахстанцев делать выбор в пользу экономичных малолитражек. Кроме того, электромобили также могут выходить на рынок РК всё активнее — тем более, что Китай уже наладил серьёзное производство в этом сегменте.

***

Информация предоставлена Еnergyprom.kz

© ZONAkz, 2023 г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.