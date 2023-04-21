«Что происходило в кулуарах совещания с Президентом». «Почему бизнес не сможет выполнить поручение Токаева?». «Как вырвать казахстанское общество из тисков иждивенчества и забастовок?». «Как казахстанцы относятся к криптовалюте»

Сетевой Казахстан 21 апреля 2023г.

TENGRINEWS . KZ . «Face ID и министры с «кулачками». Что происходило в кулуарах совещания с Президентом» — Несмотря на непогоду в столице, все приглашенные собрались в здании правительства в назначенное время. За два часа до совещания, уже в 8 утра, у входа собрался народ. Помимо регистрации Face ID, участники должны были оставить свои гаджеты в специально установленных в холле здания ячейках для телефонов.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Почему бизнес не сможет выполнить поручение Токаева?» — Президент, выступая на открытии первой сессии парламента, сказал очень важную вещь: «Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело». Все это абсолютно верно, но есть сильное подозрение, что случится это не скоро. Нужна институциональная среда, но у нас в стране предлагаются все старые, неоднократно доказавшие свою неэффективность, рецепты.

IA — CENTR . RU . «Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном: кто выдвинет Центральную Азию на экономическую карту мира?» — Евразийский банк развития в конце 2022 года опубликовал доклад «Экономика Центральной Азии: новый взгляд», в котором проанализировал перспективы взаимодействия стран Центральной Азии и потенциал становления региона как значимого игрока на экономической карте мира. По умолчанию ведущая роль в достижении последней цели отводится Казахстану, как ведущей экономике Центральной Азии, между тем в регионе есть страна, демонстрирующая в последние годы впечатляющие темпы роста – Узбекистан. В ближайшее время он может перехватить статус регионального экономического лидера.

QMONITOR . KZ . «Как вырвать казахстанское общество из тисков иждивенчества и забастовок?» — Ультиматумы, выдвигаемые государству различными группами населения, которые требуют для себя тех или иных социальных благ, стали для нас уже обыденным явлением. Никого не удивляет, когда многодетные матери берут штурмом госучреждения в надежде получить бесплатные квартиры, когда работники различных сфер устраивают забастовки, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. А уж когда закредитованные граждане выходят на акции протеста, призывая власть имущих избавить их от добровольно взятых ими на себя долговых обязательств, то это воспринимается многими как само собой разумеющееся. Но можно ли считать такое поведение нормой?

FORBES . KZ . «Казахстан 2.0: суды для судей или для народа?» — Партнёр Tukulov & Kassilgov Litigation Бахыт ТУКУЛОВ рассуждает о судах «нового Казахстана». Прошло больше года после нашей публикации «Пять шагов к трансформации судебной системы Казахстана». Изменилось ли что-то в судах «нового Казахстана» с тех пор? Нам трудно судить о происходящем внутри судебной системы, но снаружи существенных положительных изменений не видно. Наоборот, на регулярной основе происходят изменения, которые уже превращаются в тренд, увы негативный. Мы решили отразить некоторые из них в настоящей статье, поскольку с происходящим нужно что-то делать.

KURSIV . KZ . «Как казахстанцы относятся к криптовалюте» — Уровень знаний казахстанцев о криптовалютах, судя по итогам нашего исследования, можно назвать очень невысоким. Не владеют никакой информацией о криптовалютах почти 40% респондентов, показывают результаты опроса Kursiv Research. В основном обыватели имеют довольно посредственное представление о криптовалютах – половина опрошенных сообщили, что слышали об их существовании и в лучшем случае владеют общей информаций о принципах работы и некоторых видах крипты (23%), в худшем знания ограничиваются отрывочными, не конкретными сведениями (29,4%).

TURANPRESS . KZ . «Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть третья)» — Начиная с 2017 года, редкий март обходится в Казахстане без всплеска активности «феминистского движения», приурочивающего к женскому празднику свои митинги, шествия, одиночные пикеты и прочие проявления «гражданской активности». На первый взгляд, ничего плохого в этом нет, особенно если взглянуть на криминальные сводки в части совершенного в отношении представительниц слабого пола бытового насилия, принуждению к вступлению в брак в подростковом возрасте или зачастую отнюдь не добровольного ритуала с похищением невесты, когда «невеста» понятия не имеет о вынашиваемых в отношении нее матримониальных планах. Подобные, мягко говоря, не красящие общество явления действительно имеют место быть, замалчивать их безусловно не стоит и просветительская работа в этом направлении не только нужна, но и обязана проводиться буквально на всех уровнях.

ZAKON . KZ . «Не продается: как Казахстану решить проблему дефицита доноров органов» — Депутат Мажилиса Гульдара НУРУМОВА предложила узаконить в Казахстане продажу почек. Предложение мажилисвумен вызвало большой резонанс, в особенности у медицинского сообщества страны, которое ежегодно поднимает эту проблему. Корреспондент узнал, какие риски несет в себе потенциальная легализация донорства органов за вознаграждение.

LITER . KZ . «Опасны не более, чем здоровые: почему психически больных не изолируют в Казахстане» — В последнее время в Казахстане все чаще стали происходить резонансные случаи, в которых виновниками становятся лица с психическими нарушениями. Только в Караганде за несколько дней один мужчина столкнул парня с эскалатора, а двое других прогулялись по улицам нагишом, предлагая непристойности прохожим. В феврале школьник напал с топором на одноклассников в Петропавловске. Выяснилось, что всех их объединяет психоневрологический учет. Казахстанцы выражают резонное возмущение тем, что столь опасные люди гуляют на свободе и могут в любой момент навредить окружающим. Почему не нужно бояться людей с диагнозами и как за ними следят, в интервью рассказал руководитель отдела Республиканского научного практического центра психического здоровья МЗ РК Ринат МУЗАФАРОВ.

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