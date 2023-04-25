«Как Токаев и правительство вызвали когнитивный диссонанс». «Обязательное медстрахование — это афера!» — известный общественник выступил против Минздрава». «И такое было… Как в Казахской ССР трудовые коллективы выбирали своих руководителей»

Сетевой Казахстан 25 апреля 2023г.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Как Токаев и правительство вызвали когнитивный диссонанс» — В своем последнем выступлении президент сделал шокирующие признания и дал не менее шокирующие своей противоречивостью поручения. Профессионалы вежливо промолчали. Одна надежда на то, что правительство привычно ничего не исполнит, но отчитается. Разве что получится навести порядок с бродячими собаками.

365 INFO . KZ . ««Обязательное медстрахование — это афера!» — известный общественник выступил против Минздрава» — Каиргали КОНЕЕВ, известный врач и общественник, жестко раскритиковал систему обязательного медицинского страхования — ОСМС — великая афера! Собирается около 400 млрд тенге от ОСМС, при этом ФОМС помимо 400 млрд тенге распоряжается еще и 1,7 трлн тенге, выделенных на Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи от правительства от социального налога. Граждане дважды облагаются налогом: социальный налог 10% с каждой зарплаты. Из этого соцналона 1,7 трлн тенге правительство тратит на ГОБМП. Сами представители ФОМС и Минздрава в открытую всегда говорят, что ОСМС — это налог на здоровье.

QMONITOR . KZ . «И такое было… Как в Казахской ССР трудовые коллективы выбирали своих руководителей» — Слово «перестройка» у тех, кто застал тот очень интересный и переломный период в нашей истории, вызывает самые разные ассоциации: Горбачёв, гласность, 1-й съезд народных депутатов, небывалая общественная активность… Применительно к Казахстану добавляются декабрьские события 1986-го, прекращение ядерных испытаний, придание казахскому языку статуса государственного на территории республики… Но мало кто сегодня вспоминает о том, что ещё на заре перестройки трудовые коллективы впервые за годы советской власти стали выбирать своих руководителей. В предлагаемой публикации рассказывается о том, как проходили такие выборы в одном из казахстанских регионов.

AZATTYQ . ORG . ««За плащом секретности». В Астане вынесли приговор экс-главе КНБ Масимову и трём его бывшим замам» — Суд в Астане вынес приговор по засекреченному делу бывшего председателя комитета национальной безопасности Казахстана Карима МАСИМОВА, который оказался на скамье подсудимых вместе с несколькими бывшими заместителями вскоре после кровопролитных Январских событий 2022 года. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил бывшего председателя КНБ Карима Масимова к 18 годам тюрьмы. Согласно приговору, его имущество подлежит конфискации, ему запрещено занимать должности на государственной службе, он также лишается генеральского звания и государственных наград.

«В Казахстане вновь пытаются запретить ЛГБТ. По следам закона о «пропаганде» в России или «отвлечение внимания»?» — Депутат мажилиса Казахстана Ардак НАЗАРОВ выступил с инициативой запретить «пропаганду ЛГБТ» в стране. В частности, депутат из числа «молодых» в мажилисе продвигает идею не показывать фильмы с «ЛГБТ-тематикой». Несколькими днями ранее муфтият страны опубликовал на своём официальном сайте текст, где назвал однополые отношения «непристойными» и «дегенеративными». Фетва была опубликована накануне женского марша, организованного феминистскими движениями.

TIME . KZ . «Мы посчитаем, те подсчитают — как это часто не совпадает…» — На сколько повысятся тарифы для населения после перевода ТЭЦ-2 Алматы с угля на газ? Какие решения должны принять парламент и правительство, чтобы предотвратить социальное недовольство и энергетический кризис? Об этом и не только говорили эксперты на заседании общественного совета (ОС) фонда “Самрук-Казына”, посвященном энергетике.

«Аферисты без границ» — За три месяца этого года полицейские зарегистрировали свыше 4 тысяч интернет-мошенничеств, в результате которых казахстанцы потеряли более трех миллиардов тенге. Для борьбы с киберпреступлениями Министерство внутренних дел подписало соглашения с операторами сотовой связи и рядом компаний, чтобы они блокировали подозрительные зарубежные звонки. Об этом рассказали в понедельник на брифинге в МВД.

FORBES . KZ . «Почему Air Astana не планирует регистрировать свои самолёты в Казахстане» — О том, что Air Astana не планирует в ближайшее время снимать свои самолеты с регистрации в Ирландии и регистрировать их в Казахстане сообщил президент авиакомпании Питер Фостер в понедельник, 24 апреля, на встрече с журналистами. Как объяснил глава компании, это связано, в первую очередь с тем, что Air Astana опасается внесения авиакомпании в «черный список» Евросоюза. И хотя на данный момент такой вопрос со стороны ЕС не стоит, опыт прошлых лет пока не позволяет авиакомпании зарегистрировать свои воздушные суда в Казахстане. Там хорошо помнят, как несколько лет назад всем авиаперевозчикам страны за исключением Air Astana запретили летать в Старый Свет, надзор авиационных властей Казахстана за отраслью в Европе считали слабым.

CARAVAN . KZ . «Жажда наживы или влияние пропаганды – почему некоторые казахстанцы едут на чужие войны» — На прошлой неделе прогремела новость о том, что родственники казахстанца заявили: «парня похитили представители ЧВК «Вагнер». Позже молодой человек записал видеообращение, что он сделал это добровольно. Почему некоторые казахстанцы хотят участвовать в чужих войнах?

TURANPRESS . KZ . «Украинский криминал активен в Казахстане» — Нарколаборатории, телефонные мошенничества, масштабные аферы с использованием имиджа президента Токаева – преступная экспансия не сбавляет темп. Последний год Украине и украинцам принято выражать сочувствие, однако некоторые нечистые на руку дельцы с началом войны лишь активизировали нашествие в дружественные страны СНГ. Примечательно, что в Казахстане и раньше велась подпольная торговля наркотиками, организаторы которой – граждане Украины. В мае 2021 года в Уральске огласили приговор двум украинцам, обвиняемым в изготовлении и сбыте крупнейшей партии наркотиков. Игорь Дунаевский и Виталий Малюк осуждены к 19 и 18 годам лишения свободы.

ZAKON . KZ . «Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала» — По подозрению в совершении различных преступлений сейчас разыскивается около 3 тыс. казахстанцев. Для большинства преступников пересечь границу – это способ попытаться избежать возмездия Фемиды. Как они обычно пересекают границу Казахстана, выяснял журналист Zakon.kz.

TENGRINEWS . KZ . «Эти места окутаны мистикой и тайнами. Что скрывают заброшки Алматы» — В Алматы есть немало мест, где находятся так называемые заброшки. Среди них бывшие фабрики, детские сады, санатории, которые функционировали еще в советское время. Фотокорреспондент Алихан Сариев прогулялся по городу и запечатлел несколько атмосферных мест. Мы показали фото алматинцу Владимиру Чопенко, который занимается изучением заброшенных объектов. Проблема в том, что информации о таких заброшках либо нет, либо она весьма скудная.

LITER . KZ . ««Стоит невыносимая вонь!»: жители Караганды заявили о возможной экологической катастрофе» — Они обратились с петицией к президенту и городским властям. Жители Караганды заявили об экологическом бедствии в специальной петиции. В ней говорится о сбросе канализационных вод в реки Букпа и Сокыр.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.