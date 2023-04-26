Война Миров. Исторический суверенитет

Китай открыл второй дипломатический фронт в Европе

Поднебесная оказала России настолько мощную политическую, идеологическую, дипломатическую и правовую поддержку, перед которой военные поставки чего-либо (о нежелательности коих заявляли США, НАТО и Евросоюз) выглядят вещами второго уровня. Концепцию «исторического суверенитета» КНР использует в качестве обоснования возвращения Тайваня под контроль Пекина. Однако в свете совместной конфронтации Китая и Российской Федерации с коллективным Западом, китайское руководство бросило на чашу весов Москвы просто гигантскую гирю, назвав нормальным подход со стороны «исторического суверенитета» и для действий Кремля.

Китайская политическая и дипломатическая традиция не приветствует прямолинейность. Исторически в почете намеки, аллегории и образы, которые для погруженных в контекст понятны не хуже должностной инструкции. Переходить на новые рельсы Пекин заставил Дональд Трамп.

45-ый президент США до того бойко обсыпал КНР лобовыми обвинениями, что Пекину волей-неволей пришлось отвечать тем же. Какой достигнут прогресс Энтони Блинкен и Джейк Салливан лично услышали от Ян Цзэчи и Ван И в Анкоридже 18 марта 2021 года. Теперь уже мало кто удивляется, когда китайские дипломаты выдают карту, компас и указывают адрес, по которому они посылают своих оппонентов.

Не стоит думать, будто поведение высокопоставленных дипломатических работников КНР – это кураж и импровизации. Дисциплина там похлеще, чем в НОАК (Народно-освободительная армия Китая). Поэтому когда сначала Си Цзиньпин свой первый официальный визит в каденции третьего срока председателя КНР делает в Москву, а потом новый министр обороны Ли Шанфу (под персональными американскими санкциями, кстати) едет туда же – это не простое стечение обстоятельств.

Сначала президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Китай, после чего начинает делать заявления про нежелание воевать за Тайвань. Вместе с ним еще летала Урсула фон дер Ляйен. Накануне визита глава Еврокомиссии сказала, что будет строить диалог с Пекином в зависимости от поведения КНР по украинскому кейсу. Ну а «провожали» ее через турникет международного аэропорта, как рядовую туристку. Фотография обошла все мировые масс-медиа с соответствующими комментариями. Затем посол Китая во Франции Лу Шайе, отвечая на дежурный вопрос французского журналиста «чей Крым?», «проговорился» для широкой франкоязычной общественности, что вообще-то исторически полуостров был российский.

Тема исторического суверенитета берет свой отсчет в 1997 году, когда Гонконг вернулся под контроль Пекина. Гонконг был захвачен англичанами в ходе Первой опиумной войны 1840-1842 гг. и стал британской колонией по Нанкинскому договору от 29 августа 1842 года. В 1898 году так называемые «Новые территории» Гонконга были арендованы Великобританией у Империи Цин на 99 лет.

Китайская Народная Республика не является правопреемником Цинской империи (1644 – 1912 гг.). Однако, когда срок аренды Новых территорий закончился, Специальный административный район Гонконг (Сянган) целиком стал частью КНР по принципу «одна страна – две системы» на 50 лет (до 2047 года) и на основе исторического суверенитета.

Колония Макао была захвачена португальцами еще в 1557 году, то есть в эпоху Империи Мин (1368 – 1644), а с Империей Цин в XIX веке Лиссабон заключил ряд договоров, по которым подтверждалась «постоянная оккупация и управление» Макао Португалией. Тем не менее, в русле исторического суверенитета в декабре 1999 года в составе КНР появился Специальный административный район Макао.

В 1895 году, после поражения в Японо-китайской войне 1894-95 гг., остров Тайвань по Симоносекскому договору Империя Цин передала Японии «навечно». После краха Японской империи во Второй мировой войне Тайвань отторгается от Токио, но не передается КНР по нормам действовавшего международного права. Поэтому Пекин претендует на остров согласно принципа исторического суверенитета.

Новая московско-пекинская система международных отношений, один принцип которых озвучил посол Лу Шайе, произвела эффект дипломатической революции в первую очередь среди прибалтийских республик и Украины, поскольку в соответствии с таким подходом Москва может запросто на них претендовать. Отсюда истерика в СМИ и по дипломатическим каналам.

В Пекине выдержали паузу, послушали что сказали китайским дипломатам в Таллине, Риге, Вильнюсе и Варшаве (в Польше тоже перевозбудились, поскольку на принципах исторического суверенитета эту страну Россия и Германия могут поделить полностью), а потом сделали дежурное заявление об уважении суверенитета и территориальной целостности постсоветских государств от лица МИДа. Чуть позже посольство КНР во Франции уведомило общественность, что про исторический суверенитет – это личное мнение Лу Шайе.

На общем фоне удивляет относительное спокойствие Финляндии. Согласно историческому суверенитету новый член НАТО тоже в зоне турбулентности. Разумеется, весь этот дипломатический троллинг нужно поддерживать военной силой. Ведь исторический суверенитет – это инструмент из арсенала могучих держав. Польша согласно такому подходу может претендовать на весь комплекс зданий Кремля, который войска Сигизмунда III оккупировали в Смутное время. Здесь лишний раз возникает дисгармония между «хотеть» и «мочь».

Лу Майе – это креатура Си Цзиньпина. Вообще посол Китая во Франции входит в число топ-дипломатов в мидовской номенклатуре Поднебесной, поскольку Париж – это ядерный игрок, постоянный член Совбеза ООН, многое представляет из себя в плане экономики и технологий. А еще Франция сильно обижена англосаксами в свете создания блока АУКУС, в который французов демонстративно не взяли.

Когда общеевропейские парламентарии писали письмо к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна с требованием признать посла КНР персоной нон-грата, то это было за гранью добра и зла. В ситуации, когда идет война на Украине, США «переманивают» французские сложные производства на свою территорию, Великобритания строит пакости Евросоюзу, внутри самой Франции не прекращаются акции протеста из-за пенсионной реформы, страны ПИИГ (Португалия, Испания, Италия, Греция) опутаны неподъемными долгами, еще и рвать отношения с Китаем – это вообще!

По всему видно, что со стороны Пекина проведена дипломатическая спецоперация в поддержку России. Если бы подобные вещи в интервью журналисту сказал посол КНР в Лондоне или Берлине, то скандал мог бы получить непрогнозируемые последствия. Потому что Великобритания близкий союзник США, а Германия сильно урезана в своей геополитической субъектности. По Франции же в свете итогов встречи Си Циньпина и Эммануэля Макрона было понятно, что скандал спустят на тормозах.

Вторым темпом можно рассмотреть персональную месть Китая в адрес Литвы. Вильнюс с момента открытия представительства Тайваня (не Тайбэя – это важно) находится на острие антикитайского зондажа в Евросоюзе и НАТО. Попытки Пекина придушить Литву санкциями успеха не имели – экономика очень маленькая, да и сама страна мелкая, из-за чего Брюссель легко компенсировал литовцам финансовые потери от китайских санкций. Тогда мудрецы из Поднебесной упаковали Вильнюс в постсоветский пакет «вас в реальности не существует» (распространенное положение в буддизме).

А еще к Литве большие претензии за создание политических проблем Беларуси. Пышностью встречи Александра Лукашенко в Пекине всему миру было показано, что это форпост китайского влияния на Западе, поэтому к Минску нужно относиться уважительно. У литовской правящей элиты с восточным этикетом и восприятием образов туго, поэтому пришлось выпускать Лу Майе. С его помощью все дошло просто моментально.

Кремль от происходящего просто в восторге, однако российская реакция требует отдельного изложения. Тема исторического суверенитета настолько обширная, что включает в себя даже Аляску. Но для этого – еще раз повторим – ты должен быть сильным, а твои враги слабыми.

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