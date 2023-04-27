«Казахстан после выборов: страна входит в полосу глубокого социально-экономического кризиса». «Отщепенцы». Сепаратизм в Казахстане: страшилка или суровая реальность?». «Елжан Биртанов: Я даже благодарен сложившимся обстоятельствам»

Сетевой Казахстан 27 апреля 2023г.

IA — CENTR . RU . «Казахстан после выборов: страна входит в полосу глубокого социально-экономического кризиса» — Повестка «Справедливого Казахстана» предполагает значительный упор на социально-экономическую политику. Между тем около половины казахстанцев выражают сомнения в способности правительства справиться с техногенными катастрофами, подобными авариям в Риддере и Экибастузе. О том, как политическая система в стране подстраивается под социально-экономический кризис, Ia-centr.ru рассказал директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим ОШАКБАЕВ.

QMONITOR . KZ . ««Отщепенцы». Сепаратизм в Казахстане: страшилка или суровая реальность?» — В последние годы слово «сепаратизм» снова – и устойчиво – вошло во внутриказахстанский общественно-политический дискурс. Информационное поле перенасыщено неоднозначными высказываниями отдельных граждан, направленными на подрыв территориальной целостности республики. Но существуют ли сепаратистские настроения в реальности? Насколько они распространены и в каких регионах? Кто они, носители таких идей – обычные маргиналы или же граждане, способные к самоорганизации? Насколько велика угроза и как с ней бороться? Слово экспертам.

TIME . KZ . «Паспортная поверка» — В преддверии чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана лишилась ряда ведущих игроков и тренеров. Кто-то из них сам отказался выступать за национальную команду, других вынудили это сделать. Но факт остается фактом: сборная поедет в Ригу далеко не в сильнейшем составе. Что вообще произошло? Группа казахстанских болельщиков, недовольная засильем легионеров в “Барысе”, направила письмо во все государственные и исполнительные органы власти, в котором подробно описала весь бардак, творящийся в казахстанском хоккее. Там было много всего, что недопустимо в спорте, и в хоккее в частности. Но один пункт был отмечен особо: у многих игроков “Барыса”, а также у казахстанских хоккеистов из других клубов КХЛ двойное гражданство.

«Елжан БИРТАНОВ: Я даже благодарен сложившимся обстоятельствам» — Как живёт осуждённый экс-министр — Сам отмечаюсь два раза в месяц. Как раз сегодня у меня (этот разговор состоялся 20 апреля. — О. А.) день отметки в службе пробации районного отдела полиции. Уведомляю их, когда мне нужно выехать в другой регион Казахстана, прилагаю командировочные документы. После двух с половиной лет домашнего ареста это меня абсолютно не напрягает. Делаю это с удовольствием. И понимаю: мне в этом плане повезло, кто-то в гораздо худших условиях находится… Я попал в следственный изолятор и там увидел коллег-врачей. Причем не чиновников от медицины, хотя в то время в СИЗО находился Берик ШАРИП (экс-председатель правления ТОО “СК-Фармация”, которого в итоге оправдали по коррупционным статьям и отпустили из-под стражи. — О. А.), а простых ребят-хирургов. Их арестовали по так называемому делу трансплантологов и позже, к счастью, обвинения сняли. Но та встреча меня шокировала.

KAPITAL . KZ . ««Сделано в Казахстане» — знак качества?» — Может ли товар, произведенный в Казахстане, конкурировать как внутри страны, так и за ее пределами, и что этому должно способствовать? Всегда ли знак ГОСТа на продукции означает качество? Как защитить местный рынок от импортеров и производителей контрафактов? Об этом в интервью рассказал член правления НПП «Атамекен» Нурлан САКУОВ.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане нет никакого имиджа образования, есть имитация – эксперт» — По мнению кандидата педагогических наук, педагога-мастера и директора издательского дома «Көкжиек-Горизонт» Натальи Новосельцевой, основная проблема в системе оценки школьного образования в том, что процесс оценивания у нас расписан по критериям, а качество образования как-то сиротливо стоит в сторонке.

KURSIV . KZ . «Что говорят казахстанцы о возможном запрете для электросамокатов ездить по пешеходным зонам» — Депутаты мажилиса Екатерина Смышляева и Юлия Кучинская инициировали разработку поправок в правила дорожного движения (ПДД), чтобы «приструнить» тех, кто использует средства индивидуальной мобильности или, коротко, СИМ. СИМ – это и мопеды, и велосипеды, и моноколеса, и конечно, электросамокаты. В случае принятия поправок ездить СИМ сможет только по велодорожкам, а если их нет – то по обочине дорог общего назначения. Но с перемещением СИМ на дороги не согласны эксперты по развитию транспортной инфраструктуры. «Курсив» собрал аргументы «за» и «против» депутатской инициативы.

FORBES . KZ . «Казахстанский исследователь сайги получил престижную премию в Великобритании» — Одним из лауреатов 2023 года престижной международной премии в области охраны природы Whitley Awards стал ведущий специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Альберт Салемгареев. Он получил премию за вклад в сохранение популяции сайгака — ключевого вида степных экосистем Центральной Азии, сообщает посольство Казахстана в Великобритании. Численность сайги в 2022 году превысила 1,3 млн особей, добавляют в посольстве. Салемгареев — первый казахстанец, получивший эту награду.

LITER . KZ . «Он же Ислам, он же Милан: аферист-миллионер продолжает обманывать девушек в Алматы» — В редакцию Liter.kz обратилась жительница Алматы: аферист, который выманивает деньги у незнакомых девушек, продолжает гулять на свободе. По словам девушки, она стала не просто жертвой мошенника, но и до сих пор отбивается от его угроз.

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