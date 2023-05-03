Война Миров. Дураки, предатели и воры

Глупость, коррупция и безволие стали критически важными военными факторами

Самая загадочная война в новейшей истории России продолжает держать интригу с украинским контрнаступлением. И пусть Сунь-цзы, Клаузевиц, Жуков, Рокоссовский, Ли Сунсин с Во Нгуен Зяпом устали переворачиваться в гробу от того, каким манером ведутся боевые действия, события на поле боя все равно разворачиваются.

Эмпирический опыт общения с представителями Корпуса российских дезертиров в Казахстане позволил разделить их на три категории. В первой группе «непроницаемые» – уклоняются от общения как ртуть из разбитого градусника. Во второй «пацифисты» и отказывающиеся рассматривать перспективу личной смерти на поле боя в принципе.

В третью категорию мы определили тех, кто знает с какой стороны браться за автомат (там как прошедшие срочную службу в российской армии, так и контрактную). Внутри данной группы можно выделить «политических» отказников и «технических». Первые свою позицию аргументируют в духе «да и нахер нужна нам такая Россия, где одних олигархов, как за баней говна?» Второе крыло педалирует «не хочу тупо погибнуть из-за начальников-идиотов».

Об опасности дураков в свое время детально расписал итальянский историк экономики Карло Чиполла в работе «Основные законы человеческой глупости». Здесь подход «чтобы найти суслика, ты должен думать как суслик, стать сусликом» не работает, потому что идиота невозможно просчитать.

Оценки «технических» уклонистов коррелируют с мнением, которое в видеороликах озвучивал Юрий Евич, военный врач-хирург, руководитель курсов «Тактическая медицина», с 2014 года участвующий в боевых действиях на Донбассе. Г-н Евич на основе личного опыта общения с российскими генералами пришел к выводу, что 10% из них предатели, а 90% идиоты (в медицинском смысле слова). Как результат, предатели, пользуясь интеллектуальным превосходством, направляют деятельность дураков в выгодное им русло.

Юрий Евич отдельно отмечал, что с высшим генералитетом не общался, а потому как обстоят там дела не знает. На военного врача написали донос и 18 апреля Козельский районный суд должен был рассматривать дело по дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Из-за поднявшейся волны возмущения в военно-патриотических пабликах дело было возвращено заявителю 12 апреля без рассмотрения.

Среди военных историков распространен взгляд, согласно которому в Первую мировую войну ни одна из воюющих сторон не могла показать мощного превосходства над противником из-за примерно одинакового уровня военной науки и военного искусства по обе стороны фронта.

Во Вторую мировую войну сумрачный германский гений с его концепцией блицкрига, танковыми группами (позже стали танковыми армиями) и рассекающими ударами против Польши, Франции и Югославии показал качественное превосходство. Только под Москвой осенью-зимой 1941 года стали находить противоядие.

Сегодня на Украине фронт стоит полунамертво. Объяснений наблюдаемой картины великое множество. При этом в информационном пространстве дикое количество ложных объяснений, когда выдергивается только один элемент и начинает абсолютизироваться. Одни корень всего видят в тактике и оперативном искусстве с умением пользоваться техникой и вооружением (пусть и устаревшим).

У других главная тема – абсолютизация самой техники. Количество танков и самолетов, толщины брони, калибров орудий. Внутри данного подхода есть самостоятельная линия в виде веры во всемогущество беспилотников, высокоточного оружия и всевозможных «приблуд» (коллиматорные прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры).

Есть еще абсолютизация логистики и снабжения. Абсолютизация боевого духа и морального состояния войск. В реальности все нужно рассматривать в комплексе и взаимовлиянии, где критически многое упирается в компетентность и обучаемость командования. Как отмечает экономист Михаил Делягин немного о другом моменте, но в рамках государственного управления: «Если вы увеличите обезьянке зарплату в несколько раз, она все равно не сможет управлять сложными процессами».

Отдельно присутствуют просто необъяснимые вещи на основе располагаемой информации в открытом доступе. Например, российская армия начала в товарных количествах применять планирующие авиабомбы по 500 и 1500 кг. Это те же самые ОФАБ советского производства, которые брали со складов и в Сирии кидали на головы бармалеям вместе с трехтонными авиабомбами. На них даже ржавчину на корпусе не убирали. Вопрос: почему этого не делалось более года войны?

В текущей войне гипертрофированное значение играет фактор коррупции. Очень показательна история с политологом Сергеем Михеевым. Он участвовал с группой соратников в сборе пожертвований для российских военнослужащих. Денег собрали в 1 млрд рублей, а потом г-н Михеев был изумлен, как много на эту сумму получилось передать в войска бронежилетов, аптечек, спальных мешков, одежды, обуви, продовольствия… Экспертное сообщество РФ с явным удивлением узнало и осознало, сколько в реальности стоит синхрофазотрон и чем занимаются синхрофазоцарь с синхрофазобоярами.

К счастью для Москвы, со стороны Киева и поддерживающих его стран НАТО масштабы воровства плюс-минус такие же. Обнародованная схема работы финансовой поддержки Украины от США показала, что 40% от выделяемых сумм сразу возвращается в различные американские фонды в виде «откатов». Как расходуются остающиеся 60% тоже большой вопрос.

Когда Вашингтон финансировал афганских моджахедов, воюющих против советских войск и режима Бабрака Кармаля в Кабуле, то по подсчетам ЦРУ непосредственно до полевых командиров через Пакистан доходило не более 20% помощи. Неспроста в Исламабаде ввод советской армии в Афганистан в декабре 1979 года называли «рождественским подарком Брежнева».

Война создает разновекторные возможности для коррупции и воровства. Например, опубликованные на днях фотографии виллы военкома Одессы в Испании свидетельствуют о том, что и с населения тоже можно получать весьма солидные суммы. Как говорится, не натовской помощью единой.

Не понятно, что заставляет Россию прокачивать через Незалежную газ и платить за это Киеву. Говорят, будто гибридные войны они такие – в них и через территорию врага в недружественные страны что-нибудь качать можно. По факту такое происходит, но если посмотреть на ситуацию с точки зрения логики и здравого смысла, то получается голимая шизофрения.

На текущий момент не понятно кто сделал больше стратегических ошибок – Кремль или коллективный Запад? Война показала, что Российская Федерация являлась государством, обслуживающим интересы олигархов. Сами олигархи при этом были встроены в пищевые цепочки на правах младших партнеров старших боссов в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Зачем было провоцировать войну, из-за которой в России активизировались силы, настроенные на свержение внешнего управления?

Гипотетически ответ на данный вопрос дает человеческая жадность. Западные олигархи хотели ликвидации РФ как лишней прокладки между их доходами и российскими ресурсами. В общем, максимизация прибыли поссорилась со здравым смыслом и победила жадность. Причем сиюминутная жадность, а не стратегическая.

В Кремле, говорят, тоже верили в возможность за трое суток взять Киев. Потом на Западе стали уповать на свержение Путина за полгода. Тоже мимо. Сегодня на линии боевого соприкосновения (ЛБС) кто-то должен взять верх, чтобы понять к чему готовиться дальше.

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пугает генералов-предателей, которые отрезали ему поставки снарядов, тем, что они все у него в каком-то списке (вместе с предателями «рублевского» пошиба). После боев в Бахмуте/Артемовске у Пригожина остался под рукой контингент в 30 тысяч штыков. Было 50, но разница выбыла «двухсотыми» и «трехсотыми» в основном из-за снарядного голода.

У ВСУ тоже все не слава Богу. Большое количество медийно известных идейных, погибших за последние недели боев в Бахмуте, свидетельствует о том, что украинской стороне пришлось бросать в мясорубку не только бригады территориальной обороны, но и элитные части.

Вроде как с местом контрнаступления в Киеве определились: запорожское направление. Теперь вопрос хватит ли сил и средств на что-нибудь серьезное, дабы не стыдно было просить помощи у НАТО дальше. Москва тоже не хочет идти на поклон к Пекину, поскольку оружие – это такой товар, за который приходится платить не только деньгами, но и политическими (экономическими) уступками. В итоге все застыли на ЛБС в формате «а я как будто из последних сил…».

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.