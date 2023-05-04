Что волнует душу казаха в начале мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Вопросы, вопросы – на которые нет ответов?» — Социальные сети – это пространство самовыражения масс. Но когда мы говорим об общественно-политическом, социально-экономическом дискурсах, то, конечно же, к такой тематике ближе журналисты, политологи, экономисты – одним словом те, кого обычно мы определяем такой характеристикой как «специалист». В казахскоязычном сегменте такого формата, как facebook одним из тех, кого с интересом обычно читают – это Oraz Alimbekov. Он достаточно известный казахскоязычный журналист, работавший во многих редакциях – от оппозиционного «DAT-а» еще первого, кажегельдинского состава (конец 90-х) и до различных коммерческих телеканалов в десятых годах текущего века. В этот раз он прошелся на своей стене в facebook по родственным связям… депутатов Парламента и маслихатов страны.

Пост начинается с едкого заголовка «Кәтта депутат кіттай депутат туып жатыр ма?» – «От большого депутата рождается маленький депутатик?». И далее любопытные факты: «Раньше родственник министра был акимом, ну а родственником акима – министр. Сейчас в депутатском корпусе складывается похожая, но такая же плохая традиция. Увы, по-прежнему нельзя сказать, что депутат – это политик, предлагающий новую социально-экономическую модель или новую идею для динамичного развития страны. Например, те, кто стремится стать депутатом парламента, обычно являются защитниками крупного бизнеса. Некоторые попросту являются «рабами» олигархата… Ну а все депутаты маслихата – сами по себе представители зачастую среднего предпринимательского слоя. Они также стремились в депутаты маслихата не для того, чтобы кардинально улучшать быт, социальное положение населения региона, а для того, чтобы защитить свой бизнес перед фискальными органами, используя свой депутатский пост. Или получить значительную долю от тендера, выделяемого акиматом для своих предприятий…

***

Другую не менее любопытную информацию можно почерпнуть из другого, трехдневной давности поста Oraz Alimbekov. Данная информация связана с апрельским набегом т.н. «жанаозенских нефтяников» в столицу Казахстана. Тогда к ним выходил новоиспеченный депутат парламента, известный акын-айтыскер Ринат Заитов. Айтыс – это такой жанр, в котором поэты-импровизаторы под перебор струн национального музыкального инструмента под названием домбра, соревнуются в исполнении остроумных поэтических текстов. Причем исполняемые куплеты могут и очень часто касаются насущных проблем общества, т.е. сами темы для импровизаций бывают самыми разными, включая политические. Отдельные исполнители становятся известными всей стране, а не только в своих регионах, откуда они родом. Они по праву относятся к когорте национальной интеллигенции, зиялы-кауым.

Так вот, миссия что-то разъяснить «нефтяникам» (в кавычках, потому что это были не нефтяники как таковые, а сервисники – прим.) у поэта-импровизатора не задалась, а по сути, провалилась… Но интрига заключалась в том, что в известном нефтедобывающем предприятии «Жанаозенмунайгаз», которое и обслуживают несколько сервисных компаний, включая и то, которое не выиграв тендер, примчалось в Астану «качать права», есть ставка для… акына-айтыскера. Получается самый что ни на есть коллега Рината Заитова. Правда, не за депутатство получает зарплату, а работает «теологом». Хорошо хоть не «имам». И как написано в посте: «Представитель зиялы-кауым пил кровь нефтяников, не прокалывая их кожу (не делая дырки)». При очень хорошей зарплате.

Комментарии к этому посту оказались самые разные. Многие удивились: причем тут «теолог» на нефтедобывающем предприятии? Другие стали защищать, отметив, что он даже своими песнями вдохновлял дух жанаозенцев во время их выступлений. Каких – не уточняется. Ну тогда возникает вопрос – а что тогда не приехал и не поднимал дух землякам? Но в основном конечно же ругались за такой «подснежник» – это когда «мертвые души», ни дня не работая на вахте, получают зарплату… Судя по фотографии, он знаком с Ринатом Заитовым. Зовут «теолога», кстати, Нурлан Мусаев. Такой плотненький, нехуденький поэт-импровизатор… Были комментарии и в его пользу – мол, имеет право, потому как – кто только не кормится с жанаозенской нефти, зачем поднимать вопрос из-за одного такого? Тем более родного для региона человечка?

***

Күдебаева нашли, а где Байбек? Под таким вопрошающим заголовком вышла заметка на Аbai.kz. С Кудебаевым все ясно – получил свои 10 лет. А почему Байбека не могут привлечь? Были перечислены все прегрешения. В основном они касаются его деятельности на посту мэра самого большого города РК – Алматы. При этом автор заметки Асылан Қуанышұлы пишет, что все знают, что Байбек скрывается где то на Северном Кипре. И в конце задается традиционно наивный вопрос – а сможет ли Новый Казахстан экстрадировать экс-акима? Но ведь кажется, никто еще не объявлял об открытии уголовного дела против Байбека? Причем тут тогда экстрадиция?

***

«Я твой родственник — на ком женат сын Назарбаева» — «Правда ли, что сын Назарбаева женился на дочери Саткалиева?» — задается вопросом издание Dalanews.kz. Газета, ссылаясь на казахстанское информационное агентство, сообщает, что Тауман Нурсултанулы — сын Назарбаева от его третьей неофициальной жены Асель Курманбаевой.

По данным издания, сегодня Тауману 18 лет, кроме него у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от Асель Курманбаевой есть еще один сын, его зовут Байкен.

«18-летний Тауман Назарбаев на днях женился на дочери действующего министра энергетики Алмасадама Саткалиева А. Майдановой. Это бурно обсуждается в социальных сетях. Не секрет, что некоторые люди говорят, что Алмасадам Саткалиев «стал министром после того, как дочь стала встречаться с Тауманом». Новоиспеченный министр энергетики отрицает наличие какого-либо родства с семьей Назарбаева», — пишет газета.

***

«Трудовой скандал рабочих может волновать писателей?» — задается вопросом интернет-издание Adyrna.kz. На прошлой неделе во время вручения литературной премии «Алаш» казахский поэт Рахат Косбармак раскритиковал власть, которая применила силу к рабочим Жанаозена, которые приехали в Астану, чтобы решить проблему безработицы.

Рахат Косбармак оказался среди награжденных Международной литературной премией «Алаш». Во время своего выступления он призвал своих коллег не игнорировать ситуацию, которая сложилась вокруг рабочих Жанаозена, приехавших в Астану, чтобы защитить свои трудовые права.

«Нас часто жестко критикуют. Часто говорят, что даже во время Кровавого января мы промолчали. Считаю, что это обоснованная критика. Потому что мнение народа всегда выше любого писателя. Каждый из нас является частью этого народа. Поэтому, чтобы не порочить имя казахского писателя, мы должны быть на стороне народа, на стороне справедливости призываю вас защищать права народа. Если не решаются простые проблемы народа, то нам не нужны эти министры и депутаты», — заявил Рахат Косбармак.

По данным газеты, не все писатели поддержали своего коллегу.

***

«Месть Жаманкулова»: как прошел судебный процесс Арыстанбека Мухамедиулы?» — пишет газета Qamshy.kz. 17 апреля начался суд над экс-министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы. Из-за непогоды бывший министр не был доставлен в зал суда, он участвовал в судебном процессе онлайн.

Адвокат экс-министра ходатайствовал об изменении меры пресечения для своего подзащитного на домашний арест, но суд отклонил ходатайство адвоката.

Напомним, что Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку. Антикоррупционная служба по Астане начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 млн тенге из бюджета при проведении международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

«После появления информации об его аресте бывший министр через социальные сети обратился к президенту страны. В этом обращении экс-чиновник опроверг все обвинения и заявил, что это дело рук «некоторых людей, которые расставляют ему ловушку». Адвокат министра говорил сегодня и об этом тоже, «мстителем» он назвал артиста Тунгишбая Жаманкулова», — пишет газета.

***

«Всю вину переложили на Масимова, спасли Самата», — пишет Adyrna.kz. Такое мнение высказал новоиспеченный депутат казахстанского парламента Ермурат Бапи. По его мнению, Карима Масимова сделали «козлом отпущения».

Ермурат Бапи прокомментировал решение суда, согласно которому экс-руководителя КНБ Карима Масимова осудили на 18лет. Осудили и заместителей Карима Масимова, но среди них нет племянника первого президента Самата Абиша.

***

Журналисты издания Nege.kz занялись поиском бывшего руководителя МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева. В материале под названием «Он в Ташкенте: Тургумбаев «Штирлиц»?» авторы выяснили, где сейчас находится экс-министр Ерлан Тургумбаев.

В Nege.kz искали след затерявшего после январских событий бывшего министра МВД Ерлана Тургумбаева, и нашли его в столице Узбекистана в Ташкенте. По данным издания, для выяснения его местонахождения им пришлось обращаться в государственные органы. В МВД, в прокуратуре и Министерстве иностранных дел страны им не дали четкого ответа, поэтому им пришлось самим искать потерянного Ерлана Тургумбаева.

«По словам нашего постоянного читателя, Ерлан Заманбекулы сейчас находится в Ташкенте. Он не просто так живет в Ташкенте, он работает в региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — пишет издание.

***

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Почему крупные нацкомпании игнорируют казахский язык» — На портале Аbai.kz была опубликована статья об итогах мониторинга доли государственного языка в документообороте национальных компаний, организованного комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования.

«Как в свое время писал видный государственный деятель, известный поэт Сакен Сейфуллин: «Пока канцелярский язык не станет казахским, ситуация с ним не наладится». То, что государственный язык является языком государственного управления, законотворчества, судопроизводства и делопроизводства, определено статьей 4 Закона РК «О языках в Республике Казахстан», ― отмечается в статье.

По итогам мониторинга, проведенного в I квартале 2023 года, доля документооборота национальных компаний на государственном языке составила 73 %, показав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37 % (I квартал 2022 года – 36 %).

Тем не менее показатели АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (32 %), АО «Қазақстан темір жолы» (43 %), АО «Казпочта» (57 %), Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» (61 %), , НФ «КазМунайГаз» (69 %) и других по-прежнему остаются низкими.

***

На портале Turkystan.kz было опубликовано видео Марфуги Шапиян с японской девушкой по имени Мисаки, которая овладела казахским языком за 7 месяцев.

Мисаки изучала казахский язык во время учебы в Казахском национальном университете.

«Я люблю Казахстан. Семь лет назад я впервые приехала в Алматы. Мне тогда очень понравилось. Я выучила казахский язык, чтобы быть ближе к казахам. Мне очень нравятся казахи. Они очень дружелюбный и гостеприимный народ», ― поделилась Мисаки.

Также, по словам девушки, ей очень понравились казахское мясо и казы. Сейчас она называет себя именем Айгул, поскольку оно близко по значению с ее настоящим именем. Мисаки отметила, что в Японии о Казахстане никто не знает. Поэтому она намерена познакомить с Казахстаном как можно больше людей.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.