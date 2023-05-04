Шанс для турбизнеса: Казахстан открывает сезон с надеждой на туристов из Поднебесной

Казахстан намерен побороться за китайских туристов

Казахстан и Китай предварительно договорились об отмене визового режима. Соглашение пока не подписано, оно официально находится в статусе обсуждения. Проект документа размещён на сайте «Открытые НПА». Ожидается, что главы МИД двух стран подпишут соглашение в середине мая на встрече в Китае.

Нужно отметить, что этот документ скорее односторонний, ведь введение безвизового режима на 14 дней для китайских граждан в Казахстан состоялось ещё в середине лета прошлого года. Теперь и казахстанцы получат возможность свободно ездить в КНР без оформления визы.

Решение об отмене визового режима для граждан Поднебесной в прошлом году было принято в разгар туристического сезона. Даже запоздалое введение «безвиза» всё равно ожидаемо позитивно повлияло на рост численности посетителей из КНР по итогам года. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–декабрь 2022-го в Казахстан приехали 45,2 тыс. граждан Китая. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го, когда показатель составлял всего 17,7 тыс. человек. Основная часть приезжих (78,7%, или 35,6 тыс. человек) были в РК по делам бизнеса или по работе. С личными целями в нашу страну заехали 9,6 тыс. китайских граждан. Если сравнивать этот показатель с 2021 годом, то он вырос также в 2,5 раза.

В то же время численность посетителей из КНР в Казахстан всё ещё относительно невелика, что неудивительно. Как уже было сказано, отмена визового режима произошла в прошлом году непосредственно в период туристического сезона, так что времени на маркетинговое продвижение фактически не оставалось.

В предыдущие же годы вступить в конкурентную борьбу за китайских туристов нашей стране не давала пандемия, хотя у Казахстана есть длинный список достопримечательностей, культурных развлечений и уникальных природных заповедников, которые могли бы завоевать интерес гостей из Поднебесной. К тому же в плане расходов на питание, проживание и другие услуги Казахстан может посоперничать с такими популярными среди китайских путешественников направлениями, как США, Россия и Япония.

В то же время казахстанские цены, оказывается, гораздо выше, чем в любимых гражданами КНР азиатских странах — Таиланде, Малайзии и Вьетнаме. В сравнении с самим Китаем цены в РК тоже порой выше — например, в сфере общественного питания. Зато у нас ниже стоимость аренды жилья. Подробную информацию можно посмотреть в таблице, она взята из глобальной базы данных о потребительских ценах Numbeo.com.

Последнее десятилетие многие страны вели активную маркетинговую политику для привлечения на свою территорию туристов из Китая. Почему? Во-первых, их очень много. В 2018 году другие страны посетили свыше 149 млн граждан КНР. Во-вторых, помимо приобретения самих туров и авиабилетов, жители Поднебесной любят заниматься шопингом. За тот же год китайские путешественники потратили в поездках около 130 млрд долл. США.

До пандемии Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) сулила Китаю стать самым быстрорастущим туристическим рынком в мире и даже выпустила специальный документ — руководство по успеху на китайском рынке выездного туризма.

В исследовании UNWTO совместно с Китайской академией туризма были определены основные тренды, на которые могут ориентироваться другие страны, желающие привлечь китайских путешественников. Важно, что жители КНР любят не столько пляжный, сколько культурно-развлекательный туризм. 47% выездных туристов из КНР главной целью поездки называют осмотр достопримечательностей и досуг. Чаще они ездят группами и покупают уже готовые турпродукты с проживанием и экскурсиями. Предпочитают онлайн-расчёты и притязательны к уровню сервиса.

Нельзя не отметить тот факт, что численность деловых посетителей из Китая в Казахстан в прошлом году была в три раза выше, нежели численность туристов, которые приезжают к нам с личными целями: 35,6 тыс. против 9,6 тыс. человек. Этот повышенный интерес со стороны китайских бизнесменов уже отразился и на статистике иностранных компаний. С февраля 2022-го по январь 2023 года количество зарегистрированных юрлиц с иностранным участием из Китая увеличилось на 10,4% — с 2,9 тыс. до 3,3 тыс. предприятий. Рост наблюдается в первую очередь в секторе с самым большим количеством компаний — торговле (плюс 5,6%). Увеличилось также число организаций в обрабатывающей промышленности (на 17,5%), строительстве (на 6,2%) и прочих видах услуг (на 30%).

В то же время торговля — далеко не главный интерес китайских граждан и бизнеса в РК. С одной стороны, лидирующее число иностранных китайских компаний в РК — торговые, но они в основном относятся к МСБ. Наибольший же вес имеют проекты в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, которые несут серьёзные инвестиции и помогают открывать в стране новые рабочие места.

Так, по данным АО «Национальная компания „Kazakh Invest“», всего с 2016 года инвесторы из Китая приняли участие в 33 крупных промышленных проектах в РК стоимостью 2,4 трлн тг. Эти данные учитывают и предприятия, которые уже построены и введены в эксплуатацию (951,1 млрд тг), и только строящиеся производства (257,9 млрд тг), и предприятия, находящиеся на стадии проектирования (1,2 трлн тг).

В последней категории насчитывается 14 проектов. Многие из них масштабны. Например, в Жетысуской области с участием китайских инвесторов планируется построить индустриальный парк стоимостью 330 млрд тг. В Кызылординской области в 2024 году намерены завершить работы по строительству завода по производству бикарбоната натрия. Общий бюджет проекта — 139,8 млрд тг.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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