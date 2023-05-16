«Зеленая энергетика»: в мире бурный рост, в Казахстане затишье

Владимир Сидорович – директор информационно-аналитического центра «Новая энергетика» (Москва), кандидат экономических наук

– Владимир Александрович, мы с вами регулярно, хотя бы один раз в год, обсуждаем динамику процессов, идущих в «зелёной энергетике» и вокруг неё. Вы по моей просьбе комментируете тенденции, статистику, мифы и скандалы, которых в этой сфере достаточно. Но в этот раз перерыв у нас был более продолжительным. Мы говорили еще до начала военных действий на Украине. За это время случились огромные перемены в мире. В том числе в области энергетики. Зеленая повестка не закрылась, не схлопнулась, как обещали в российском телевизоре. Но в ней и вокруг нее, насколько я понимаю, происходит много интересного. Можете дать такой панорамный, с высоты птичьего полета, обзор этих идущих процессов?

– Энергетическая трансформация за последнее время не замедлилась, а ускорилась. Если посмотрим на данные статистики, то за 2022 год мы видим, что, например, наблюдается рекордный рост в солнечной энергетике. Порядка 240 ГВт было построено новых мощностей. Это уникальный, рекордный показатель. Сопоставимый, если смотреть на показатели установленной мощности, со всей энергосистемой Российской Федерации. То есть в 2022 году объектов солнечной генерации в мире построено на 60-70 ГВт больше, чем в 2021 году, тоже весьма успешном.

Наблюдается также чрезвычайно быстрый рост продаж солнечных панелей, которые производятся в основном в Китае. Там тоже невероятная цифра. Порядка 300 ГВт солнечных панелей было продано в 2022 году. Для сравнения, в 2021 году продали порядка 190 ГВт.

Плюс были приняты новые программы и новые нормативные акты в разных странах – в Европе в первую очередь, направленные на ускорение энергетического перехода. В США приняли закон о снижении инфляции, который также призван стимулировать более высокие темпы развития возобновляемой энергетики. То есть во всех макрорегионах – в ЕС, в США, в Китае, во всех основных экономических центрах отмечался ускоренный рост новых энергетических технологий.

Безоговорочным лидером здесь является Китай. У нас всегда считалось, что это Запад лидирует в зеленой энергетике. На самом деле лидерами с большим отрывом являются страны БРИКС на сегодняшний день. И по объемам ежегодного прироста мощностей солнечно-ветровой энергетики, и по установленной мощности. А если посмотреть на сторону производства соответствующей техники, соответствующего оборудования для зелёной энергетики, то здесь понятно, что Китай не просто всех опережает, он фактически монополизировал солнечную индустрию. Этим, конечно, недовольны и Индия, и США, и Европа. Они пытаются возводить таможенные барьеры и как-то стимулировать собственную промышленность. Но, в общем-то, факт, что порядка 90 процентов солнечной индустрии сегодня контролируется Китаем.

– Интересно, что ему это позволили.

– Можно сказать, что такая ситуация – её нельзя назвать гармоничной, потому что существуют межгосударственные противоречия – тем не менее, обоюдовыгодная для производителей и покупателей соответствующего оборудования и в целом для развития солнечной энергетики. А солнечная энергетика это сегодня, безусловно, самый крупный сектор электроэнергетики в мире с большим отрывом по многим параметрам. По ежегодному вводу мощностей, по объёмам привлекаемых инвестиций.

Ситуация складывается такая: все хотят строить солнечные электростанции. Нет практически ни одной крупной экономики в мире, которая не хотела бы их строить. А Китай с радостью готов это желание удовлетворить. Всех снабжает оборудованием. Более того. Построенные на сегодняшний день производственные мощности по выпуску такого оборудования уже намного превышают спрос. По прогнозам к концу 2023 года мощности по выпуску солнечных модулей превысят 800 гигаватт.

Ну, с гигаваттами, возможно, не все читатели дружат, поэтому я опять поясню через сравнение. Как уже говорил, установленная мощность российской энергосистемы – а у нас большая энергетика, она занимает 4-5 место в мире по выработке электричества – составляет 250 гигаватт. А мощности по производству солнечных панелей в мире уже способны выпускать 800 гигаватт этих панелей в год. Вот такая ситуация.

Очень высокими темпами растёт производство и продажа электромобилей. В лидерах снова Китай. По продажам электромобилей он опережает США и Европу вместе взятые. На Китай приходится более половины глобальных продаж. Доля электромобилей в продажах в Китае растёт очень, очень быстро. По итогам прошлого года, превысила 25 процентов и приблизилась к тридцати.

– Давайте я ещё раз переспрошу. После того, как начались военные действия на Украине, и отношения России с Западом стали враждебными, появились прогнозы, что зеленая повестка теперь под вопросом. Что Европа, разорвавшая связи с РФ и оставшаяся без российского газа, на ветряках и солнечных батареях свою энергетику не вывезет. На российских федеральных каналах с утра до вечера рассказывали о том, как немцы лихорадочно расконсервируют угольные станции, а уголь к ним везут с другого конца света, из Австралии. Но это их не спасёт, и Европа зимой обязательно замёрзнет.

Прогнозы не сбылись. Проблем у Европы в связи с разорванными отношениями с Россией оказалось не так уж много. Но вы хотите сказать, если я правильно понимаю, что в области зеленой энергетики проблем вообще не возникло.

– Ну, начнём с того, что таких прогнозов, о которых вы рассказываете, я, в общем-то, особо и не слышал. Были, может быть, какие-то комментарии каких-то экспертов отечественных. У нас там часто комментарии так себе по уровню. Каких-то предпосылок для замедления развития зелёной энергетики Специальная военная операция не создала. Напротив, она создала дополнительный стимул для развития этой зеленой энергетики, в Европе в первую очередь.

А разрыв связей… С кем? С Китаем пока никто не разорвал связи. Разрыв связей с Россией на развитие этих секторов в общем-то не влияет. А что касается угольных электростанций, там совсем другая ситуация. Угольная генерация, выработка угольных электростанций действительно немножко выросла в Европе, но это даже не из-за дефицита природного газа, потому что газовая генерация у них тоже немножко выросла.

Причина на самом деле очень простая, и статистически она хорошо видна. Дело в том, в 2022 году катастрофически упала выработка атомных электростанций во Франции. И также чрезвычайно сильно снизилась выработка гидроэлектростанций в Европе из-за засухи. Частично это падение было компенсировано ростом угольной генерации. Там падение выработки атомных электростанций в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило более 100 тераватт-часов электроэнергии. Это 6-7 процентов общей выработки Европейского союза. Вот это такой провал получился. Угольная генерация выросла там всего лишь на 28 тераватт-часов.

Сравните 100 ТВт-ч – падение атомной генерации, падение гидрогенерации – порядка 70 ТВт-ч, а угольная генерация выросла всего на 28 ТВт-ч. Поэтому там проблема не связана ни со специальной военной операцией, ни с дефицитом газа, а связана с теми двумя причинами, о которых я сказал. Во Франции всё запущено с атомной энергетикой, там старые атомные реакторы, там постоянно какие-то проблемы, постоянно ржавчину где-то обнаруживают. Соответственно, останавливают реакторы. Плюс засуха летом была. Некоторые АЭС стоят на реках, значит охлаждаться не могут, потому что реки пересохли. Потом по экологическим нормам горячую воду нельзя сбрасывать от охлаждения реакторов. Вот, и случился большой провал в атомной генерации.

– А что скажете про Казахстан? Как он выглядит на общем «зеленеющем» фоне?

– В Казахстане – да, там работают планомерно, проводятся регулярно соответствующие конкурсные отборы. Правда, в течение последнего года я что-то никаких громких результатов в той сфере, которую мы с вами обсуждаем, честно говоря, у них не видел. Здесь как раз отличился соседний с Казахстаном Узбекистан, где в этой сфере идут бурные процессы.

В Казахстане было анонсировано множество достаточно масштабных проектов с участием иностранных инвесторов. На десятки гигаватт мощностей солнечной и ветровой энергетики с последующим производством водорода. Но это пока такие проекты, которые находятся на ранних стадиях. А так-то планомерно какие-то небольшие объёмы ежегодно вводятся. И российские компании строят там ряд солнечных электростанций или построили уже. Но никаких особенных прорывов. А вот в Узбекистане достаточно бурный рост. В Казахстане такого роста я пока не вижу.

– У вас нет впечатления, что казахстанцы хотят немножко отсидеться? Всё-таки на «озеленение» экономики нужны большие расходы. Может оно ещё обойдётся.

– Ну, насчёт расходов я бы не согласился. Потому что мы видим результаты тех тендеров, которые проходили, и там очень низкая цена на электроэнергию солнечных и ветровых установок. Поэтому, в принципе – какие большие расходы? Ну, а насчет «хотят отсидеться» я не готов комментировать, потому что не знаю. Такого ощущения у меня нет. Просто, что касается каких-то текущих тендеров, текущей деятельности, конкурсных отборов – тренд возобновляемой энергетики как-то не на слуху в течение последнего года. А какие-то категорические заявления я не готов сделать.

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