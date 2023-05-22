Интернет на взлёте: Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и ЦА

Самую быструю скорость в регионе продемонстрировал отечественный оператор мобильной связи

По итогам апреля 2023 года в рейтинге стран по скорости интернета Казахстан поднялся на 11 строчек и занял 72-е место, опередив все страны ЕАЭС и Центральной Азии. Для справки: Армения заняла 80-е место, Кыргызстан — 83-е, Россия — 89-е, Узбекистан — 104-е, Беларусь — 126-е, Таджикистан — 129-е.

В целом скорость интернета в РК увеличилась за год на 47,9%: с 20,7 Мбит/с в апреле 2022-го до 30,62 Мбит/с в апреле 2023 года. Разница с другими рассматриваемыми странами значительная. Так, в Армении скорость составила 26,25 Мбит/с, в Кыргызстане — 25,83 Мбит/с, в Узбекистане и Таджикистане — лишь 20,9 и 11,38 Мбит/с соответственно.

Среди всех операторов в Центральной Азии в четвёртом квартале 2022 года самую высокую среднюю скорость загрузки мобильного интернета показал оператор «Tele2 Казахстан»: 27,25 Мбит/с, что превышает среднюю скорость загрузки за аналогичный период 2021 года (26,13 Мбит/с). Напомним: на протяжении трёх лет компания сохраняет лидерство в стране и статус лучшей по скорости мобильного интернета, по мнению аналитиков Ookla.

На втором месте расположился оператор «MEGA Кыргызстан» со скоростью 23,56 Мбит/с.

При этом худшие показатели продемонстрировали три оператора мобильной связи Таджикистана — MegaFon, ZET-MOBILE и Tcell.

Если рассматривать отдельные города, то в четвёртом квартале 2022 года первое место по скорости интернета в ЦА занял Алматы. Средняя скорость загрузки в Южной столице Казахстана составила 25,78 Мбит/с, а средняя скорость передачи — 11,06 Мбит/с. Лидирующим оператором в городе также стал Tele2 со скоростью загрузки 30,10 Мбит/с.

Высокие скорость и качество интернета в Казахстане обусловлены стабильными и значительными вливаниями инвестиций в отрасль. Так, к примеру, только за четыре месяца текущего года инвестиции в сектор информации и связи составили 30,3 млрд тг — на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за январь–декабрь 2022-го капвложения увеличились на 39,1% за год, до рекордных 178,9 млрд тг.

К примеру, лидирующий по скорости мобильного интернета оператор Tele2 ежегодно тратит на инфраструктуру от 15% до 20% выручки. Это серьёзный объём средств, рассчитанный на запуск новых проектов и новых технологий. Помимо строительства новых базовых станций, оператор регулярно закупает новое оборудование, необходимое для улучшения действующих сайтов. В важные объекты инфраструктуры реинвестируется значительная часть прибыли компании.

По данным конъюнктурного обследования БНС АСПиР РК, участники телеком-сектора страны в основном инвестируют в такие направления, как замена старого оборудования, расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов, внедрение новых технологий, рационализация существующих услуг, рационализация материально-технического обеспечения, ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов.

***

Информация предоставлена Finprom.kz



© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.