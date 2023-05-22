«На те же грабли… Как Казахстану выйти из «языкового кризиса»?». «Отказ от прошлого – главная ошибка, которую может совершить Казахстан». «ОСИ против КСК: раунд номер два». «Неизбежное будущее: «убьет» ли нейросеть художников и дизайнеров»

Сетевой Казахстан 22 мая 2023г.

QMONITOR . KZ . «На те же грабли… Как Казахстану выйти из «языкового кризиса»?» — Двух недель, которые были отведены в апреле государственным порталом «Открытые НПА» на обсуждение проекта концепции развития языковой политики в РК на 2023-2029 годы, оказалось явно недостаточно. Дискуссии в экспертных кругах на эту тему, похоже, только начинают разгораться. Причём большинство мнений сводится к тому, что документ требует кардинального пересмотра и не может быть принят в предлагаемом виде.

«Он семь лет возглавлял Казахстан, но сегодня о нём мало кто знает» — 85-лет назад, в середине мая 1938-го, руководителем Казахской ССР стал Николай СКВОРЦОВ.

Хотя он пробыл во главе нашей республики около семи лет – примерно столько же, сколько Голощёкин и Шаяхметов (больший срок был отмерен только Кунаеву), о нём сегодня мало кто вспоминает. Между тем, период его правления выпал на тяжёлые годы Великой Отечественной войны, когда Казахстану пришлось форсированно перестраивать свою экономику под нужды фронта, налаживать работу сотен крупных предприятий, передислоцированных из европейских регионов СССР, обеспечивать жильём и пропитанием, помимо собственного населения, более полумиллиона эвакуированных.

IA — CENTR . RU . «Отказ от прошлого – главная ошибка, которую может совершить Казахстан» — День Победы прошел, стихают праздничные выступления — и тема Великой Отечественной вновь отходит на второй план. В то же время в странах Центральной Азии продолжаются споры о том, как стоит относиться к тем событиям. Кто прав и кто виноват, кто истинный герой и стоит ли надевать или снимать ленточки… Как относятся к Великой Отечественной войне в Казахстане, Ia-centr.ru рассказала писатель, общественный деятель, историк, академик Российской Академии Естествознания, академик Евразийской Академии телевидения и радио Лайла АХМЕТОВА.

TENGRINEWS . KZ . «Представить не мог, что уйду из бизнеса на госслужбу: интервью с акимом области Абай Нурланом Уранхаевым» — В беседе аким признался: он не думал, что когда-то уйдет из бизнеса на госслужбу. Нурлан Уранхаев следит за тем, что пишут о нем в интернете, говорит, что не нуждается в пиаре, и реагирует в соцсетях на конструктивную критику. В интервью он также поделился планами по преображению Семея, назвал любимые места в родном для него городе, рассказал о возрождении футбольного клуба «Елимай».

TIME . KZ . «Объективности ради» — Коллекторов, перешедших все границы уважения, такта и приличия при взыскании долгов клиентов, будут сажать, а адвокаты смогут подавать в суд акт в защиту подзащитных в противовес обвинениям прокуроров и следователей. С этими и другими любопытными предложениями выступило Министерство юстиции, проанализировав статьи УК и УПК. Целью ревизии было избавиться от всего, что не работает или препятствует правосудию.

«ОСИ против КСК: раунд номер два» — “Оставлять кооперативы — значит лечить гангрену зеленкой”, — считают борцы со старыми органами управления многоэтажками. С 1 июля 2023 года все старые органы управления многоэтажками должны были оказаться вне закона. Из-за массового недовольства их работой и была, по большому счету, затеяна вся жилищная реформа, которую благословили депутаты мажилиса. Однако теперь парламентарии предлагают оставить КСК в силе — поправку в закон они рассмотрят 24 мая.

ZAKON . KZ . «Костанай активно преображается к форуму с участием Токаева и Путина» — Центр Костаная стал площадкой для самого масштабного обновления за последние лет 20. Ремонтно-строительный бум горожане связывают с подготовкой к предстоящему форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

LITER . KZ . «Неизбежное будущее: “убьет” ли нейросеть художников и дизайнеров» — Искусственный интеллект влился практически во все сферы жизни, в том числе и творчество. Чтобы создать картину, уже не нужно часами вырисовывать, достаточно вбить параметры. Многие рассматривают нейросеть как угрозу остаться без работы, другие – называют помощником. Что думают об этом люди искусства…

AZATTYQ . ORG . ««Уволили за то, что добивался справедливости». Медик, активист, депутат в одном лице и его борьба» — 32-летний эпидемиолог из села Акжайык в Западно-Казахстанской области Мирас Алибекулы в один миг лишился работы и средств к существованию. Его уволили из государственной больницы, где он трудился 10 лет. Отец троих детей считает, что от него избавились как от неугодного сотрудника, который вскрывал бюджетные нарушения и проявлял гражданскую активность. У бывшего работодателя иная версия случившегося.

««Никто это не контролирует, никто не наказан». Почему в Казахстане плохо работает Фонд социального медицинского страхования» — В 2016 году в Казахстане был создан Фонд обязательного медицинского страхования. Первые деньги туда начали поступать в 2020 году: каждый работающий казахстанец перечисляет туда по два процента от своей зарплаты, а ещё три процента платит в фонд за работника работодатель. На данный момент в фонде аккумулировалась сумма, превышающая пять с половиной миллиардов долларов. При этом работает фонд плохо. Многие пациенты жалуются, что платят все взносы, но всё равно не могут получить доступ ко всем видам медицинских услуг и вынуждены идти к платным врачам. Эксперты говорят, что клиники мошенничают: не оказывают услуг пациентам, но получают за них деньги из фонда.

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