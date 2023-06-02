В глобальном рейтинге по устойчивому развитию Казахстан с заметным отрывом опережает страны ЕАЭС и ЦА

Республика расположилась на 39 строчек выше России и на 47 строчек выше Узбекистана

В 2015 году государствами-членами ООН были приняты цели в области устойчивого развития, а также утвержден план их достижения к 2030 году. Поставленные цели подразумевают развитие бизнеса и удовлетворение социальных потребностей без нанесения вреда окружающей среде, что перекликается с ESG — принципами экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG). Эта совокупность характеристик управления компаниями подразумевает их вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Непосредственно в Казахстане направлению ESG уже тоже уделяется немалое внимание. Пионерами системного внедрения ESG-принципов на казахстанском рынке стали компании тяжёлой промышленности и добывающего сектора — в силу непосредственного воздействия на окружающую среду, а также под влиянием ожиданий инвесторов. Финансовые институты страны, являясь неотъемлемыми элементами всей бизнес-системы, также активизировали свои действия по внедрению ESG в бизнес-модели для лучшего управления рисками и получения стратегических преимуществ.

Финансовый сектор играет ключевую роль во внедрении ESG, поскольку обеспечивает финансирование «зелёной» экономики и должен стимулировать трансформацию компаний с учётом принципов устойчивого развития.

Поэтому вопросы внедрения ESG в финансовых организациях, а также развития рынка «зелёного» финансирования ожидаемо включены в приоритетную повестку Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, которое, в свою очередь, разработало Дорожную карту по внедрению принципов ESG в регулирование финансового рынка Казахстана.

В целом тема ответственного финансирования прочно вошла в современный банковский контекст. Крупнейшие казахстанские банки уже начали интегрировать принципы экологической, социальной и управленческой ответственности в свои стратегии. Тем не менее Казахстан пока только в начале этого пути. Один из ключевых компонентов устойчивого развития ESG — раскрытие информации.

В текущем году первым банком, который опубликовал отчёт об устойчивом развитии, стал Jusan Bank. При этом банк входит в число БВУ, которые публикуют отдельный отчёт. В отчёте, качественные и количественные данные которого подготовлены в соответствии с международными стандартами Global Reporting Initiative (GRI), представлена разносторонняя и объективная информация о деятельности, достижениях и ключевых результатах Jusan Bank в области ESG и ответственного ведения банковской деятельности в 2022 году. В частности, акценты сделаны на таких ключевых темах, как социальное развитие, экологическое воздействие, корпоративное управление, права человека, деловая этика и ряд других. Раскрыт вклад Jusan Bank в повестку Целей устойчивого развития ООН. Ниже в инфографике мы отметили основные приоритеты банка в рамках ESG.

Напомним: в начале текущего года Jusan Bank получил пилотную ESG-оценку у рейтингового агентства S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Это одна из первых публичных и признанных на международном уровне оценок ESG, присвоенных БВУ Казахстана. Таким образом, банковский сектор РК пусть постепенно, но всё же вовлекается в мировую повестку в области устойчивого развития.

ESG перестаёт восприниматься как «модное» направление и становится фактором, который способен коренным образом изменить мировоззрение и стратегии многих компаний страны — как финансового, так и нефинансового сектора.

Благодаря внедрению крупнейшими компаниями страны ESG-принципов в свою бизнес-модель, Казахстан демонстрирует довольно неплохие показатели на международном уровне. Так, согласно международному рейтингу в области ESG за 2022 год, Казахстан занял 53-е место среди 183 стран с оценкой 38,68.

При этом в регионе страна стала лидером среди ЕАЭС и ЦА. Остальные страны заметно отстают от РК: так, Армения в общем рейтинге заняла только 65-е место, Кыргызстан — 67-е, Беларусь — 79-е, Россия — 92-е, Туркменистан — 94-е, Узбекистан — 100-е, Таджикистан — 115-е место.

Таким образом, Казахстан в этом направлении ушёл далеко вперед, а бизнес РК принимает активное участие в реализации целей устойчивого развития и ESG.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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