«Прошлое не отпускает…»

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Бахыт ЖАНАБЕРГЕН – «Не пора ли примирить «красных» и «белых» хотя бы в общественном сознании?» — 105 лет назад, во второй половине мая 1918-го, произошли события, которые в советской историографии было принято считать началом гражданской войны или, во всяком случае, началом её «горячей» фазы. Находившийся в России 40-тысячный чехословацкий корпус поднял антибольшевистский мятеж, который охватил значительную территорию вдоль Транссибирской железной дороги, включая северные регионы современного Казахстана. Этим воспользовалось «белое» движение, которое резко активизировалось и вскоре свергло советскую власть в целом ряде районов Урала и Сибири, а также на большей части Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской и Уральской областей.

Фактически же противостояние «красных» и «белых» началось раньше, сразу после октябрьской революции 1917-го, и завершилось осенью 2022-го на Дальнем Востоке. То есть, оно растянулось на пять лет. Разные народы, населявшие прежнюю Российскую империю, эта братоубийственная война затронула неодинаково. Определённое, хотя, конечно, далеко не полное, представление о степени их вовлечённости в вооружённый конфликт могут дать результаты всесоюзной переписи 1926 года, а конкретно соотношение мужчин (воинов) и женщин.

А вот среди казахов, узбеков, киргизов и других основных этносов Центральной Азии мужчин во время переписи 1926-го насчитали больше, чем женщин. Например, в нашем народе на каждые 10 представителей сильного пола приходилось 9 представительниц слабого. Из чего можно сделать вывод, что в боевых действиях было задействовано очень мало казахов. В пользу такого утверждения говорит и известный факт: правительство «Алаш-Орды» намеревалось сформировать собственное войско из 40 тысяч джигитов, но с трудом собрало всего несколько тысяч. Не так много казахов воевало и на стороне «красных». Тогда как во время восстания 1916-го в одной только Тургайской области царским карательным отрядам противостояла 50-тысячная армия под командованием Амангельды Иманова.

Словом, для подавляющего большинства нашего народа гражданская война была в общем-то «чужой» и даже, наверное, непонятной. Хотя, конечно, как и везде на территории прежней Российской империи, национальная интеллигенция и казахские пассионарии раскололись на два противоборствующих лагеря. В советский период на пьедестал возводили тех, кто принял сторону «красных», а сегодня в чести их оппоненты, поддержавшие «белых» – прежде всего, те же «алашординцы».

Сравните, как отмечалось 150-летие Алихана Букейханова и Ахмета Байтурсынова, с одной стороны, и как отмечается в нынешнем году 150-летие Амангельды Иманова, с другой. В первом случае – на государственном уровне и даже под эгидой ЮНЕСКО (разумеется, инициатива исходила не от самой этой международной организации, а от Казахстана), с установлением памятников, переименованиями, выпуском книг, выходом на экраны документальных и художественных фильмов. Во втором – довольно скромно, преимущественно на региональном уровне, да и то лишь потому, что Амангельды был наиболее активным участником и лидером национального восстания 1916-го, и это уже не выкинешь из истории (его позиция в годы гражданской войны сегодня, скорее, подвергается осуждению). Пять лет назад незамеченным прошло 100-летие со дня гибели Токаша Бокина, который при всей противоречивости своей фигуры тоже имел непосредственное отношение к национально-освободительному движению. Мало кто сегодня вспоминает Алиби Джангильдина…

Хотя и те, кто поддержал «красных», и те, кто решил сотрудничать с «белыми», вряд ли желали зла своему народу – просто они по-разному видели его будущее, что объяснялось различиями в их социальном происхождении (например, Иманов и Джангильдин родились в семьях бедняков-шаруа, тогда как Букейханов – потомок чингизидов, «белая кость»), разным жизненным опытом. Да, победа «красных» и политика их вождей вызвали в итоге катастрофический массовый голод, масштабные репрессии, и эти трагедии сегодня многие ассоциируют в том числе с теми, кто был на стороне большевиков, пусть даже не пережив при этом гражданскую войну, как Амангельды и Токаш. Возможно, в случае успеха «белых» таких людских потерь удалось бы избежать (как, кстати, и войны 1941-45 годов), хотя это никому не ведомо – история не знает сослагательного наклонения. Но получили бы казахи автономию, затем свою союзную республику, а много позже и государственную независимость – большой вопрос.

Тут следует напомнить, что всего через неделю после прихода большевиков к власти Совет народных комиссаров принял Декларацию прав народов России, в котором, помимо всего прочего, провозглашалось их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и создания самостоятельных государств. Да, новый режим вряд ли просто так согласился бы на отделение национальных окраин – с позиций дня сегодняшнего это видится, скорее, как попытка «задобрить» их элиты и склонить на свою сторону. Тем не менее, такой шаг не мог не вызвать положительного отклика у местных лидеров.

Примерно в то же время она стала активно сотрудничать с атаманом Дутовым и его Оренбургским казачьим войском, а позже, по сути, признала своё подчинённое положение относительно правительства адмирала Колчака, которого «белый» лагерь провозгласил верховным правителем России. Сближение «Алаша» с Дутовым можно понять – тот не был противником автономизации: мало того, в середине 1918-го атаман выступил с идеей создания так называемого Юго-Восточного союза, конфедерации со столицей в Оренбурге, куда должны были войти на правах субъектов территории Оренбургского, Уральского, Сибирского, Астраханского и Семиреченского казачеств, а также Башкирия, Казахстан, Туркестан, Хива и Бухара. Впрочем, после объявления осенью того же года Колчака верховным правителем Дутову, который признал его полномочия в надежде на то, что адмирал и его армия спасут страну от большевизма, пришлось забыть про свою риторику. Дело в том, что Колчак был твёрдым приверженцем «России единой и неделимой» — по оценкам многих историков, именно следование этому принципу стало одной из главных причин поражения «белых». Он сразу объявил курс на ликвидацию любых национальных автономий.

Как поступили лидеры последних? Например, самопровозглашённое башкирское правительство тут же порвало отношения с Колчаком и начало переговоры с большевиками, а затем перешло на их сторону, причём вместе с войском, и в марте 1919-го было объявлено о создании автономной Башкирской советской республики. А вот руководители «Алаш-Орды» продолжали, образно говоря, стучаться в закрытые двери (Колчак, чья ставка находилась в Омске, отказался даже принять их) и, как следствие, оказались в стане проигравших. Осенью 1919-го практически вся территория Казахстана перешла под контроль Красной Армии (сопротивление «белых», точнее, «белоказаков», продолжалось ещё некоторое время разве что в Семиречье), армия Колчака была разгромлена, «алашевцам» пришлось признать советскую власть, а кое-кто из них, как, например, Байтурсынов, даже вступил в ряды Коммунистической партии.

Сауле ИСАБАЕВА – «Прошлое не отпускает… Кто и зачем политизирует День Победы в Казахстане?» — Ежегодно памятным мероприятиям в честь Дня Победы предшествуют острые дискуссии «о прошлом», которые всё чаще сопровождаются призывами вовсе запретить празднование этой даты в Казахстане. А на фоне российско-украинской войны страсти особенно накаляются, в ход идут уже новые спекуляции и манипуляции. В этой связи мы попросили экспертов и общественных активистов поразмышлять, под влиянием чего и кого так быстро меняется отношение наших граждан к теме ВОВ, и почему она настолько политизирована?

Арман КУДАБАЙ, журналист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби: – Понимаете, суть всех этих идеологических манипуляций вовсе не в том, чтобы мы просто забыли своё прошлое, как думают многие, а в том, чтобы мы начали стрелять друг в друга — в отцов, братьев, сыновей, внуков. И чтобы при этом уже больше ни у кого не оставалось никаких сомнений, чтобы ничья рука не дрогнула…

Налицо действие «окна Овертона» (методики влияния на общественное сознание). Вы думаете, всё началось с пресловутых «парадов суверенитетов» или «языковых патрулей»? Чушь! Вспомните, как уже в 1980-е годы запускались прибаутки типа «победи немцы, мы бы все пили баварское пиво» (думается, и казахи тоже), крутились фильмы, где между кадрами шла идеализация «фашистской униформы и военных маршей», во всех республиках без исключения как бы невзначай вспоминались национальные легионы СС, всевозможные добровольческие армии на той стороне и т.д. Хоть кто-нибудь тогда сделал окрик? Как говорили древние латиняне, «sic parvis magna» — «большое начинается с малого».

Попытки романтизировать образ Туркестанского легиона продолжаются по сей день — неумело, коряво, на уровне притягивания фактов за уши. Конечно, формирование, наспех собранное из пленённых, полуголодных, полураздетых и растерянных солдат, не могло выполнять никакой значительной роли ни на фронте, ни в иерархии вермахта (как пытаются представить это сегодня отдельные «авторы»). Но ведь фашисты и не ставили тогда такой цели, они, скорее, «играли в долгую». Лично для меня это трагедия людей, оказавшихся в плену по вине бездарного руководства и своих командиров. Другой вопрос, как действует такая «романтизация» на молодых, которые даже имена своих прадедов с трудом вспоминают?

То, что тема Великой Отечественной войны и Второй мировой всё чаще становится разменной монетой в руках наших национал-патриотов, не может не настораживать. Ведь, по сути, 9 мая – одна из нитей, которая ещё связывает нас с прошлым. Вы думаете, инициаторы «культуры отмены» этого не понимают? Я вам больше скажу: многих из них откровенно раздражает, что в этот день дети и правнуки несут цветы на могилы предков и к мемориалам героев, что в честь аруақов читаются молитвы и что в аулах до сих пор стоят памятники павшим солдатам-селянам. Это не просто дата, это, прежде всего, почитание отцов, уважение к памяти погибших в той страшной войне. Но что такое память, когда на кону власть… Не в этом ли причина того, что всё чаще звучат призывы запретить празднование Дня Победы?

Мурат АБУЛГАЗИН, независимый эксперт: — Усиление с каждым годом в Казахстане полемики относительно празднования Дня Победы имеет вполне объективные причины. Это относится даже к резким высказываниям так называемых ура-патриотов. Время идёт, и нравится это кому-то или нет, но правда обнажается. А потому всякая официальная суета вокруг этой даты выглядит, мягко выражаясь, чередой парадоксов, которые можно изложить в определённой последовательности.

Во-первых, надо честно признать, что внимание к этому празднику естественным образом ослабевает вследствие снижения активности и убыли старших, послевоенных, поколений, являвшихся носителями советских традиций. Не говоря уже о том, что число участников ВОВ в Казахстане ежегодно сокращается (на апрель 2023 года их осталось всего 237 человек). А молодёжь уже не воспринимает «близко к сердцу» события далёкого прошлого. При этом у нас продолжали помпезно проводить на государственном уровне торжества с дорогостоящими военными парадами под лозунгами поклонения погибшим и благодарности живущим участникам ВОВ. Что выглядело каким-то кощунственным парадоксом на фоне ухудшения социального положения ветеранов и всё больше воспринималось населением как обычные для властей показуха и популизм.

Во-вторых, представители новых поколений, мыслящие иначе, чем люди, выросшие в СССР, резонно обращали внимание на другой парадокс – проведение официальных торжеств в честь государственного праздника страны, исчезнувшей вместе с так называемой общностью «советский народ», причём в результате поражения в «холодной войне» с Западом, к которому относится и проигравшая в 1945-м Германия. Если старшие поколения длительное время пребывали в состоянии молчаливого недоумения от неожиданного распада советской державы «без единого выстрела» и одновременно сохранения советского Дня Победы, то у «новых казахстанцев» эти феномены побуждали интерес к поиску правды о войне и сталинском режиме, что только увеличивало число противников официального празднования.

В-третьих, оскорбительным парадоксом воспринималось отсутствие, искажение или недостаток внимания к подвигам казахов-участников ВОВ в советско-российской и казахстанской трактовках истории. Ещё больше удручало казахское население отсутствие достойного внимания к памяти невинных жертв коллективизации, голодомора, политических репрессий и событий декабря 1986 года.

И, наконец, в-четвёртых, как циничный парадокс воспринимается сегодня празднование Дня Победы на фоне войны между Россией и Украиной, которые являются двумя самыми крупными и наиболее пострадавшими (наряду с Беларусью) участниками ВОВ.

Никто в Казахстане не против того, чтобы помянуть погибших и отдать почести живым воинам ВОВ. Но без радостных воплей, помпезных торжеств, надоевшей показухи и пропагандистской риторики. И с молитвами о сохранении мира в нашей стране.

Амангельды ЕСЕНОВ блогер, публицист: — День Победы стал объектом растущей критики со стороны национал-патриотов примерно с 2014 года. Они постоянно выискивают поводы для требований запретить советскую символику и даже сам праздник. Сначала их нападкам подверглась гвардейская лента, вокруг которой до сих пор устраивается настоящее мракобесие. В итоге вместо неё стали выдавать ленты синего цвета (почему, спрашивается, не красные банты, как это было в Советском Союзе?). А потом многочисленные провокаторы взялись активно раздувать тезис о том, что 9 мая приватизирован Путиным, и поэтому его следует упразднить…

Но к чему искать врагов на стороне, когда они среди нас? Я о тех людях, которые занимаются откровенным переписыванием отечественной истории. В 1990-х никто и подумать не мог, что она, как и средства производства, будет присвоена. По сути, наше олигархическое государство приватизировало право на толкование истории советского Казахстана, в том числе победы над германским фашизмом. Даже мемуары Кунаева умудряются издавать с серьёзными изменениями, искажающими реальные факты. Попробуйте купить в наших магазинах его книги в старом издании — их просто нет. Так же как нет литературы, которая бы правдиво описывала события гражданской войны, преступления «алашординцев», индустриализацию 1930-х годов, предательство Туркестанского легиона и прочее. Зато вы без труда найдете скверно написанные творения про голод и террор…

И пока мы тут спорим про присвоенный праздник, у нас воруют целый пласт истории. Исчезают названия улиц, городов, областей, памятники советским деятелям, вместо которых ставят памятники «алашординцам». Идёт тотальная война по уничтожению памяти. На ту же Великую Отечественную успели навесить столько мифов, что обыватель уже не в состоянии отделить правду от лжи. Вот оно, настоящее «победобесие». Такими темпами мы вскоре придем к тому, что начнём оправдывать коллаборационистов, которые уничтожали собственный народ за немецкий хлеб.

Приведу несколько заблуждений относительно той войны. Прежде всего, это путаница вокруг георгиевской и гвардейской лент. Первая котировалась ещё в царское время и никак не связана с ВОВ. Кстати, орденами, украшенными ею, белогвардейцы награждали «алашординцев», чьи портреты теперь можно увидеть на каждом шагу. Тогда как гвардейская лента была символом воинской доблести в СССР (шла к ордену Славы I, II и III степеней и к медали «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»), соответственно никакого отношения к колонизации Казахстана не имела. По логике, те, у кого этот символ вызывает отторжение, должны испытывать похожие чувства при виде погон, которые, как и армейские звания, пришли к нам из царской армии, а потом из советской, но ведь этого не происходит…

Миф четвертый: казахам не стоило воевать, эта была не их война. Сей бред всё чаще встречается в социальных сетях. Так вот, согласно нацистскому плану «Ост», немцы должны были дойти до Уральских гор и создать во всей Средней Азии генерал-губернаторство Gross Turkestan, уничтожив здесь любое сопротивление. По их замыслу, во всём СССР должно было остаться не более 30-50 миллионов населения. Несложно догадаться, что в таком случае ожидало жителей нашего региона, если в одной только Польше после немецкой оккупации недосчитались 6 миллионов граждан.

Всегда, когда затевается спор по поводу понимания исторического прошлого, нужно задаваться вопросом: а кому это выгодно? Помимо вышеперечисленных сил, будировать тему декоммунизации и борьбы против Дня Победы, как я полагаю, выгодно тем, кто пытается отвлечь общество от насущных проблем — разгула криминала, поголовной коррупции, ненужных миллиардных трат на имиджевые проекты, неспособности провести демократичные выборы, массовой эмиграции, усиливающегося разрыва между бедными и богатыми. А ещё таким образом нас хотят увести от сравнения Казахстана советского и Казахстана современного, которое явно не в пользу последнего. Ведь в отличие от Казахской ССР мы уже не строим заводы, не развиваем города и сёла, не славимся животноводством и сельским хозяйством, не поставляем свою продукцию химической и тяжелой промышленности в Европу и т.д. Как результат, выросло целое поколение людей, которые уже не в состоянии провести такой сравнительный анализ, поскольку выросли на других книжках.

9 мая — это не только праздник победы над фашизмом, но и то немногое, что по-настоящему сближает все слои населения, граждан всех национальностей в один сплочённый народ. А ещё это единственный праздник, который на короткий период объединяет все страны постсоветского пространства. Отменить его – значит посеять ссоры, признать, что наши деды были неправы и что им нужно было воевать за другую сторону…

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