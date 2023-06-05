«Здравоохранение в РК – бизнес на бюджетном содержании» 05.06.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 126 0 Юрий Анохин о том, что Казахстан беззащитен даже перед банальными инфекциями Похожие материалы: «Юбилей президента Токаева даёт повод немного порассуждать о нем и его политике». «Общество-власть-бизнес-агашки: кому и о чем договариваться?». «Власти решили не расстраивать казахстанцев правдой». «Генетик рассказала об особенностях ДНК казахов» Концепция обслуживания интересов «элиты» Токаев открыл Национальный павильон Казахстана на электронной площадке JD com в Китае Истек срок по вынесенному в 2010 году против Джакишева приговору суда Необходимости вступать в союзное государство России и Беларуси нет – Токаев