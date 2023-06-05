«Бронза» прыгуньи в высоту на престижном турнире, безмедальный для Казахстана чемпионат мира по таэквондо, щедрые подарки боксёрам и возможный прорыв Елены Рыбакиной в топ-3 мирового рейтинга

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Лёгкая атлетика: медаль за скромный результат

Набирает обороты международный сезон в «королеве спорта». В один из последних дней мая в Рабате (Марокко) прошёл этап «Бриллиантовой лиги» – престижных коммерческих соревнований. Наибольшее наше внимание привлекло соперничество прыгуний в высоту, среди которых была и Надежда Дубовицкая, пожалуй, единственная на сегодня казахстанская легкоатлетка, способная бороться за медали крупнейших международных состязаний. Чемпионку мира бегунью Нору Джеруто в учёт не берём, тем более что она отстранена от участия в турнирах в связи с подозрениями в применении допинга.

На снимке: Надежда Дубовицкая (фото с сайта Национального олимпийского комитета)

Дубовицкая показала довольно скромный результат, остановившись на отметке 1 метр 87 сантиметров (её личный рекорд – 2 метра ровно). Тем не менее, это принесло ей бронзовую медаль. Такую же высоту преодолели британка Морган Лэйк и сербка Ангелина Топич, но они затратили больше попыток, чем наша соотечественница. Победительницей же вполне ожидаемо стала бронзовая медалистка последней Олимпиады и серебряный призёр двух чемпионатов мира украинка Ярослава Магучих с прыжком на 2.01. Десять сантиметров проиграла ей занявшая второе место Ирина Геращенко, тоже представляющая Украину.

Действующая олимпийская чемпионка россиянка Мария Ласицкене (Кучина) и действующая чемпионка мира австралийка Элеанор Паттерсон в Рабат не приехали: российские легкоатлеты по-прежнему находятся в «бане», а спортсменка с Зелёного континента решила пропустить эти соревнования.

Таэквондо: девушки обнадёжили, парни разочаровали

Вчера в столице Азербайджана завершился чемпионат мира по таэквондо. Он собрал свыше девятисот участников (из 144-х стран), разыгравших награды в 16 весовых категориях – восьми мужских и восьми женских, из которых ровно половина являются олимпийскими. Казахстан отправил на мировое первенство полный состав – 16 спортсменов, однако ни один из них не смог добраться до медалей.

Несколько наших девушек остановились в одном шаге от пьедестала почёта. Например, самая известная среди них, Жансель Дениз (вес до 73 кг), участница двух последних Олимпиад, дошла до четвертьфинала, где в равном поединке уступила россиянке Полине Хван (таэквондистов из РФ допустили к турниру в качестве нейтральных атлетов – без указания на их страновую принадлежность). Между тем, победа в этом бою гарантировала, как минимум, «бронзу».

На снимке: Жансель Дениз (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

На стадии 1/4 финала остановились также выступавшие в самых лёгких весовых категориях Рита Бакишева (до 46 кг) и Ботакоз Капанова (до 49 кг), причём обе проиграли будущим чемпионкам мира – соответственно хорватке Лене Стойкович и турчанке Мерве Динчель. От будущей обладательницы «золота», но в 1/8 финала, потерпела поражение и Нурай Хусаинова (до 67 кг). То есть, в какой-то степени можно посетовать на не совсем благоприятный исход жеребьёвки.

А вот в нашей мужской команде никто не смог пробиться хотя бы в топ-8. Лучше других выступили супертяж Руслан Жапаров, тоже, как и Жансель Дениз, участник двух последних Олимпиад (на ОИ в Рио-де-Жанейро он был знаменосцем в делегации РК), и Самирхан Абубакиров (до 58 кг), которые дошли до 1/8 финала, где проиграли соперникам соответственно из Турции и Туниса. Остальные шестеро остановились на более ранних стадиях.

В общем медальном зачёте первенствовали сборные Турции и Южной Кореи. Среди таэквондистов с постсоветского пространства успешнее других выступили россияне и узбеки: первые завевали 6 наград (в том числе одну золотую), вторые – четыре: одну серебряную и три бронзовые.

Теннис: ранний вылет и повышение в рейтинге

После первой недели открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос-2023») в турнирах одиночников и одиночниц не осталось казахстанских теннисистов.

Хороший шанс продолжить борьбу в решающих раундах был у 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной, но перед началом поединка третьего круга, 1/16 финала, организаторы сообщили, что она не сможет выйти на корт. Как выяснилось позже, у неё обострилось респираторное заболевание. Ранее Рыбакина уверенно победила двух юных чешек: сначала Бренду Фрухвиртову (146-я в рейтинге WTA) – 6:4, 6:2, а затем Линду Носкову (50-я) – 6:3, 6:3. Следующей её соперницей должна была стать испанка Сара Соррибес Тормо, которая не очень известна, но отлично чувствует себя на грунтовом покрытии, доказательством чему стали её победы в предыдущих раундах над довольно сильными соперницами – американкой Шелби Роджерс и хорваткой Петрой Мартич.

Хотя Рыбакина довольно рано выбыла из борьбы, она после завершения «Ролан Гаррос», скорее всего, поднимется на 3-ю строчку рейтинга. Дело в том, что год назад на этом же турнире Елена тоже остановилась в 1/16 финала, а значит, она набрала такое же количество рейтинговых очков, что и тогда. В то время как занимающая сейчас 3-ю позицию американка Джессика Пигула в 2022-м дошла до четвертьфинала и теперь должна была «защитить» большее, чем Рыбакина, количество баллов. Но на нынешнем «Ролан Гаррос» ей пришлось зачехлить ракетку уже после третьего круга, в котором она потерпела поражение. Таким образом, она недосчиталась 270 очков.

Хорошо начала открытый чемпионат Франции и другая наша теннисистка Юлия Путинцева (58-я). Она взяла верх над представляющей Бельгию экс-украинкой Мариной Заневской (89-я) – 7:5, 7:6, после чего выиграла у 19-й ракетки мира китаянки Чжень Цинвэнь – 6:3, 4:6, 6:2. Но в третьем круге её остановила американка Слоан Стивенс (30-я), которая несколько лет назад выиграла открытый чемпионат США и вышла в финал «Ролан Гаррос», – 3:6, 6:3, 2:6.

Что касается наших парней, то оба они выбыли из турнирной сетки после первых же своих матчей. Если Тимофей Скатов (147-й в рейтинге АТР) изначально имел мало шансов в поединке с очень известным болгарином Григором Димитровым (29-й), то Александру Бублику (51-й) итальянец Джулио Цеппьери (129-й) был вполне по зубам. Отдав «на ноль» первый сет, казахстанец взял два следующих, но в итоге проиграл – 0:6, 6:4, 6;4, 3:6, 5:7.

Бокс: и большие премиальные, и квартиры, и машины

На казахстанских боксёров, ставших призёрами недавнего чемпионата мира, пролился настоящий золотой дождь. От Международной федерации бокса, генеральным спонсором которой является российский «Газпром», каждый из четырёх наших соотечественников, поднявшихся на верхнюю ступень пьедестала почёта, получил по 200 тысяч долларов, а серебряный призёр – вдвое меньше. По возвращении домой главы регионов вручили им ключи от новых квартир: например, в Астане трёхкомнатное жильё предоставили Санжару Ташкенбаю, в Таразе «трёшку» выделили Асламбеку Шымбергенову, «двушку» — обладателю серебряной награды Дулату Бекбауову. Их личные тренеры удостоились сертификатов соответственно на пять и три миллиона тенге.

На снимке: Санжар Ташкенбай и Кенес Ракишев (фото с сайта Казахстанской федерации бокса)

А на минувшей неделе раздачу «пряников» устроил президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев. Каждому из чемпионов мира досталось по 100 тысяч долларов, серебряному призёру – 50 тысяч. Главный тренер сборной Мырзабек Айтжанов получил 25 тысяч «зелёными» и новый автомобиль в придачу. Вдвое меньшими суммами премиальных оценены достижения девушек, ставших призёрами женского чемпионата мира, который состоялся во второй половине марта.

Остаётся порадоваться за боксёров и заодно посочувствовать представителям многих других видов спорта, которые у нас не в чести и в которых казахстанские атлеты не смеют даже мечтать о подобных подарках, хотя иногда добиваются не менее громких успехов.

Футбол: выиграли те, кому положено по статусу

Завершившийся вчера 12-й тур чемпионата Казахстана не принёс никаких неожиданностей: все фавориты одержали победы. Правда, большинство их выиграли у соперников с минимальной разницей в счёте, и только «Актобе» взял верх с преимуществом в два мяча. Тяжелее всех пришлось костанайскому «Тоболу», чемпиону страны 2021-го и бронзовому призёру 2022-го: он принимал на своём поле петропавловский «Кызылжар», который ещё недавно находился во главе турнирной таблицы. Хозяева имели очень незначительное игровое преимущество, которое, тем не менее, воплотили в единственный гол, ставший победным.

Выделим также матч, в котором алматинский «Кайрат» в родных стенах одолел кокшетауский «Окжетпес» благодаря «дублю» бразильца Жоао Паулу. Этот атакующий полузащитник демонстрирует завидную результативность: в 12 играх он 11 раз огорчал своими точными ударами соперников и теперь лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата с отрывом в пять голов от ближайшего преследователя.

Результаты матчей 12-го тура:

«Астана» – «Аксу» 1:0

«Ордабасы» – «Атырау» 2:1

«Тобол» – «Кызылжар» 1:0

«Актобе» – «Шахтёр» 2:0

«Кайрат» – «Окжетпес» 2:1

Два матча («Жетысу» – «Каспий» и «Кайсар» – «Мактаарал» состоялись вчера поздно вечером).

Положение команд: «Астана» –32 (провёл на два матча больше), «Ордабасы» – 29, «Актобе» – 24, «Кызылжар» – 22, «Кайрат» – 21, «Тобол» – 20, «Атырау» – 18, «Кайсар» – 16 (провёл на один матч меньше), «Шахтёр» – 12, «Окжетпес» – 11, «Каспий» и «Жетысу» – по 10 (без учёта результата вчерашнего матча), «Аксу» – 7 (провёл на один матч больше), «Мактаарал» – 6.

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