Как обезопасить людей от бродячих собак? 07.06.2023 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 101 0 Член республиканского общественного экологического совета партии «Аманат» Сергей Снегирев о том, что нужно не менять закон об ответственном обращении с животными, а сделать так, чтобы работал текущий Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Базы знаний о протестах в Центральной Азии нет Антисоветчина – это Клондайк Запущен фандрайзинг для социальной адаптации молодых казахстанок Казахстанцы соображают на троих (Россия, Украина, Казахстан) Сухие молочные смеси от казахстанских производителей признаны в мире