Кто готовит новый переворот в Казахстане и подслушивает сотрудников КНБ, и почему Даниал Ахметов не любит критичных журналистов?

Обзор Telegram и Youtube каналов

«Телега», как барометр – точно показывает температуру недели. По стране она явно будет выше средней. Тема дня Telegram и YouTube-каналов сегодня – обсуждение депутатами мажилиса законопроекта о возврате государству незаконно приобретенных активов. Сломанных копий на этом поле уже тьма-тьмущая. Сильный жар у оппозиции – ее лидеры предлагают проект выкинуть на свалку, чем вынуждают государство срочно разъяснять идеи и структуру законопроекта. В этом контексте вопросик подкинули — а на какие деньги за рубежом так долго живут лидеры оппозиции?

Телеграмеры тут еще заявляют: появились серьезные риски дестабилизации общественно-политической обстановки в Казахстане, ввиду обострения борьбы между представителями политической и бизнес-элиты, а иностранные государства следом активизировались в расширении своего влияния на страны центральноазиатского региона.

Буквально взрывает «телегу» тема голодомора и политических спекуляций на фундаменте той страшной трагедии. Кто ней виноват на самом деле, есть ли другая правда?

В Алматы, тем временем, полным ходом идет ремонт акимата города, сгоревшего во время январских событий. Столичную блогершу с аудиторией в 130 тысяч подписчиков задержали за организацию элитных эскорт-услуг, с годовым оборотом свыше …200 млн тенге. В Казахстане растет число домов престарелых и учреждений для лиц с инвалидностью. А Комитет гражданской авиации возбудил адмпроизводство в отношении авиакомпании Scat, а та срочно купила новую турпутевку семье, которую не пустила на борт с ребенком-аутистом.

Провалившись в «Телегу», узнаете и другие, не менее интересные новости.

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Переворот заказывали?

Нурсултанский соловей – 74 654 (- 412) подписчика на этой неделе. https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Этот ТГ не устает снабжать своих подписчиков историями о коварных интригах и тайных заговорах.

«Из информации, присланной анонимным источником на почту Telegram-канала «Нурсултанский соловей», следует, что в настоящее время существуют серьезные риски дестабилизации общественно-политической обстановки в Казахстане ввиду обострения борьбы между представителями политической и бизнес-элиты страны, при этом речь идет о борьбе нескольких новых центров влияния, которые стали формироваться вокруг отдельных представителей, так называемого «старого Казахстана»», — предупреждает ТГ.

Вполне вероятно, продолжают телеграмеры, что страна в ближайшее время войдет в активную фазу противостояния этих новых центров влияния, которые преследуют одну цель — изменить вектор развития Казахстана, отбросив его на те же позиции, что государство занимало в период управления им первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.

«При этом ожидается, что апофеоз межэлитной и межклановой борьбы выпадет на 2029 год, это означает, что конечной целью этой борьбы является захват президентской власти, ведь, как известно, согласно новым поправкам в основной закон Казахстана, срок президентских полномочий продлен до семи лет и до следующих президентских выборов осталось чуть больше шести лет», — пишет ТГ.

Еще одним отдельным новым центром влияния, который также заинтересован в дестабилизации общественно-политической обстановки в Казахстане и смене политического и экономического курса Казахстана, являются представители так называемого «Северного клана», часть из которых в настоящее время является действующими членами кабмина, а также занимает посты в судебной и правоохранительной системах страны.

Чья тут ключевая роль и кто идейный вдохновитель – подробности в ТГ.

По версии Telegram-канала и иностранные государства «продолжают работу по расширению степени своего влияния на страны центральноазиатского региона через поддержку различных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений».

«Накануне Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало проект программы по развитию и поддержке прессы в странах Центральной Азии, в рамках которой США предполагает усилить борьбу с дезинформацией, под которой, в первую очередь, подразумеваются сообщения российской прессы и работа пропагандистской машины Кремля, которая направлена на регион, а также действия Китая и сообщения китайской прессы, связанные с инициативой «Один пояс — один путь». Де-факто, таким образом американская сторона вполне публично декларирует, что не готова мириться с политическим и экономическим влиянием России и Китая на страны Центральной Азии…», — пишет ТГ.

Телеграмер подчеркивает: не случайно структура государственного департамента США в первую очередь оплачивает в Центральной Азии работу десятков газет, телекомпаний и радиостанций, а деньги от США получают политики, общественные деятели, журналисты, и даже сотрудники силовых структур, а в последние годы активно создается сеть лояльных представителей блогеров для работы в социальных сетях.

Словом месседж такой: живем в тревожное время, будьте бдительны.

Температура или озноб?

«Гиперборей» — 283 тысячи подписчиков на этой неделе.

https://www.youtube.com/@VadimBoreiko

Давненько не заглядывали в студию YouTube-канала Вадима Борейко. Тут все по-прежнему: идеи заговоров в Евразийском союзе, вокруг строительства АЭС, разборы полетов высоко летающих, ну и любимое — «мы в засаде со всех сторон».

Есть над чем поразмышлять и еще больше – с чем поспорить. Темы прошедших шести дней: конечно, «ответка» Украины — беспилотники над Москвой, Алию Назарбаеву, Рау, Исекешева, Лаврентьева – в суд на допрос: как рождалась схема утильсбора. Судебное расследование идет с 17 апреля, цена вопроса $2 млрд, главная претензия – почему в суд не вызывают дочь первого Президента. Логично вытекающая тема — попадет ли клан Назарбаевых под закон о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Это самая обсуждаемая тема Telegram и YouTube-каналов прошедших дней — законопроект рассматривают сегодня, 7 июня, депутаты мажилиса. «Гиперборей» и его спикер – проживающий в Лондоне оппозиционный политик, экс-премьер-министр Казахстана середины 90-х годов Акежан Кажегельдин, камня на камне на нем не оставили. И проект раскритиковали, и качество его сегодняшнего обсуждения подвергли большому сомнению.

Ссылочка: https://www.youtube.com/watch?v=H5YDFTpG1TM

В студии YouTube-канала Вадима Борейко Кажегельдин задает шесть вопросов и отвечает на них.

«…Я не знаю, как будут возвращать эти активы, я вижу, что они не смогут их возвратить. … Люди, которые украли не за что не ответят… Нужно бороться за правильный закон…», — говорит спикер: законопроект, считает он, писали богатые люди.

Поднимать общественное мнение, задавать вопросы не только Кажегельдину, но и казахам на улице (почему-то не казахстанцам – авт.) и быть готовыми к защите своего государства, советует спикер и предлагает депутатам вообще не голосовать за законопроект.

Что тут смущает? Законопроект-то еще не обсуждался, не принят и когда заработает — неизвестно. Подождем, что скажут мажилисмены.

«Чья бы корова мычала»

«Байдильдинов. Нефть.» — 807 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@baidildinovoil

Ответ Кажегельдину дают и авторские Telegram и YouTube-каналы экономиста Олжаса Байдельдинова «о развитии нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана и инвестициях» — так позиционирует себя этот телеграмер. Он, если кто не знает, еще и экс-советник министра энергетики и успешный автор телепрограммы сайта «Атамекен». Судя по содержимому этого ТГ, автор в курсе «подводных течений» в коридорах Аккорды, а особенно грамотно «ныряет» в нефте и -газопотоки.

Телеграмер спрашивает: а на какие деньги живет сам Кажегельдин? К слову, интервью оппозиционный политик дал не только Борейко, но и СМИ. Общий настрой месседжа – «чья бы корова мычала».

«…Почему никто из казахстанских деятелей и ютуб-каналов не задает им вопрос: а на какие деньги Вы там живете? …Кажегельдин уже больше 20 лет за рубежом. Он был премьером в 1994-1997 гг. — когда заключались контракты по Тенгизу, Карачаганаку, Кашагану. Если не ошибаюсь, он ни разу не рассказывал об этих сделках и не говорил, что они были заключены на невыгодных условиях для Казахстана. …Ни Аблязов, ни Кажегельдин, ни другие западные беглецы никогда не призывали к пересмотру контрактов — они ведь не могут, сидя на Западе, озвучивать антизападные призывы», — пишет телеграмер.

Свои контраргументы по поводу критики законопроекта экономист подробнее описал в Telegram-канале «Ратель» — 5 089 подписчиков на этой неделе, https://web.telegram.org/k/#@officialratel, https://ratel.kz/outlook/na_chju_melnitsu_let_vodu_kazhegeldin

Вот уж действительно — в спорах рождается истина!

Что еще предлагает телеграмер. Развеивает миф о том, что Казахстан добывает больше нефти, чем Эмираты. Выкладывает данные: сколько нефти добывают страны, «сколько добыли с момента обретения Независимости, сколько лет потребуется Казахстану, чтобы догнать их уровень добычи, и почему сравнения стран не отражают реальную экономическую картину?». https://youtu.be/itiv4IwM4Cw

Темы других передач — в рамках заданных: какие запасы сланцевой нефти и газа есть в Казахстане, рентабельно ли добывать такую нефть в условиях регулируемых цен на внутреннем рынке, каковы перспективы «нетрадиционной» нефти в РК и т.п.?

Есть заметки с 1-го форума АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» (ДЗО Министерства энергетики РК) — Energy Future Dialogue.

Зерно в мешках не утаишь

Злобная татешка – 80 460 (- 3051) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

На этой неделе татешка буквально взрывает «телегу» темой голодомора и политических спекуляций на фундаменте той страшной трагедии. Кто виноват в голодоморе и есть ли другая правда?

«Некоторые прозападные пропагандисты зачастую используют Ашаршылык для политических спекуляций. Завышается и перевирается число жертв. Откочевавших казахов смело записывают в жертвы голода, как и естественную убыль населения», — пишет телеграмер.

ТГ приводит статистику: согласно переписи населения в 1926 году на территории Казахстана проживало 3,9 млн казахов. В 1931-1933 годах численность сократилась на 1,35 -1,5 млн человек. Откочевало на другие территории страны по разным оценкам около 1,1–1,3 млн человек.

«На самом деле погибли от голода около 300–350 тысяч человек. О правдивости этих цифр говорит справка ОГПУ о том, что с января по октябрь 1932 г. зафиксировано около 15 тысяч погибших от голода», — заявляет Злобная татешка и, более того, приводит имена тех, кто виноват в трагедии.

Среди тех, кто участвовал в истреблении собственного народа — Салимгирей Каратлеуов, который работал в земельных органах, Асхат Сейдалин, возглавлявший Алма-Атинский отдел наркомата земледелия КазАССР в 1929–1930 гг., а с 1932 года служивший начальником отдела земледелия наркомата КазССР. Кенжин Аспандияр в 1920-х — 1930-х годах занимал должности наркома просвещения и наркома торговли Казахской АССР.

Эти и другие люди принимали активное участие в жесточайшей расправе над 12 тыс. казахами в Тургае в 1919 году и в убийстве казахского революционера Амангельды Иманова, пишет ТГ.

Замалчивается колоссальная помощь РСФСР по ликвидации голода в Средней Азии. Более 500 тысяч тонн продпомощи было отправлено в Казахстан Советской властью. Умалчивается, что 60% откочевавших казахов уехали на территорию РСФСР, где им была оказана помощь по приказу Сталина. При этом в самой РСФСР был голод в эти же годы. …Постановлением №516/57с Комитета по заготовкам сельхозпродуктов при СНК «Об оказании продовольственной помощи Казахстану от 10 апреля 1933 г.» было «выделено 1 миллион пудов проса казахам-кочевникам». Распоряжением №150/111с Комитета по заготовкам сельхозпродуктов при СНК «О продовольственной помощи Казахстану» 28 мая 1933 г. «Выделено 2 млн. пудов хлеба и 1 млн. пудов проса безвозмездно, приводит архивные данные тегеграмер.

«Группа руководящих работников Жана-Аркинского р. во главе с председателем РИКа Абдрахмановым занималась систематически расхищением и разбазариванием фондов продпомощи. Всего по району расхищено свыше 10 тыс. пудов продпомощи. В связи с этим только за период май-октябрь п.г. и январь т.г. по району зарегистрировано более 1 тыс. случаев голодной смерти (по делу арестовано 78 чел., в т.ч. группа ответственных работников района и лжеактивистов», — цитирует Злобная татешка документы.

ТГ рассказывает, что при допросе арестованных байских элементов они открыто признавались, что главной целью сокрытия хлеба было создание голода, который должен был привести к антисоветским восстаниям. И восстания действительно были в 1929-1930 годы. Они управлялись высшими органами КазАССР. Материал выложен в нескольких частях и, судя по документам, показывает объективную картину трагедии.

Злобная татешка продолжает обличать: в ТГ выложено видео, где бывший чекист рассказывает собеседнику секреты Старого Казахстана.

«Герой нескольких наших публикаций в прошлом высокопоставленный сотрудник КНБ …хотел произвести неизгладимое впечатление на собеседника своей осведомленностью о закулисных играх больших руководителей…», — пишет ТГ.

Тема «цветных революций» возвращается в медиа-повестку, хотя явных причин для этого, вроде бы нет, считает татешка.

«Мотив для поддержки «цветных революций» в ЦА у США остается. С учетом противостояния Пекин-Вашингтон, последнему, может показаться выгодной дестабилизация в регионе, откуда КНР получает важные для ее экономики энергоресурсы», — пишет автор.

А зачем искажать?

Данияр Ашимбаев – 7351 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Искажение истории в период голодомора возмущает и автора Telegram-канала политолога Данияра Ашимбаева.

«Информационный ряд очередного Дня памяти жертв репрессий и голода лишний раз показывает, что ни государство, ни общество категорически не хотят рассматривать вопрос ответственности местных национальных кадров за перегибы советской модернизационной политики. … В итоге национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах, формирующих однобокое восприятие прошлого у молодёжи», — пишет телеграмер.

Политолог убежден, что следствием является формирование комплекса неполноценности, и размывание в менталитете ценностей труда, образования и интернационализма и запрос на сведение «исторических счетов».

«Сегодня можно констатировать, что историческое сознание выстраивается по-прежнему исходя из однобокой трактовки истории, сдобренной фальсификаторством и мифотворчеством, а что самое важное — без учета того, какой ценностный ряд формируется у новых поколений…», — рассуждает автор.

Среди прочих ссылок на актуальные темы Telegram-канал предлагает поразмышлять на важные и вечные темы современности. Например, об отношении к больным и одиноким людям. Оказывается, в Казахстане растет потребность в домах социального обеспечения, но в этой уязвимой сфере не хватает средств и кадров, а количество скандалов не уменьшается.

«В Казахстане увеличилось число домов престарелых и учреждений для лиц с инвалидностью. Об этом в марте сообщило Бюро национальной статистики», — сообщает ТГ со ссылкой на turanpress.kz.

Самое большое количество организаций специальных услуг в Восточно-Казахстанской области – 31, наименьшее в области Улытау – три. В конце прошлого года в стране насчитывалась 281 такая организация, годом ранее их было 272. Численность проживающих в этих организациях составила 40 321 человек, в том числе пенсионеры по возрасту – 13 624 человек (33,8%), участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 14 человек (0,03%). Основной контингент проживающих — лица с инвалидностью, их численность составила 24 724 человек или 61,3% от общего числа находящихся на обеспечении. При этом 245 учреждений находятся в государственной собственности, 36 – в частной (в том числе в иностранной собственности – 4).

Карьерные полеты перекрыли

Qumash — 121 763 (+44) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@qumash_kz

В подборке новостей ТГ Qumash — и жизнь, и слезы, и любовь.

Дикая совершено история, произошедшая в авикомпании SCAT, чей сотрудник не пустил на борт семью, летевшую на отдых из-за особенного ребенка, облетела все Telegram-каналы. Напомним, семья летела из Костаная в Анталию в отпуск.

«Самолет не предназначен для перевозки лиц с аутизмом», — совершено серьезно заявил пассажирам сотрудник авиакомпании.

Как сообщает ТГ, авиакомпания извинилась, предоставила семье новый турпакет, а сотрудника, снявшего пассажиров с рейса, строго наказали. Но это не все.

«В КГА сообщили, что SCAT привлекут и административно — за несоблюдение этических норм», — пишет ТГ.

Весна закончилась, а обострения продолжаются. ТГ сообщает далее: «Кто-то целовал выпуклости манекена в столичном ТРЦ Аружан и попал на «Немолчи KZ». Полиция ищет мужчину, но правовую оценку его действиям пока не дала».

Говорят, красиво жить не запретишь, а одной алматинке запретили, пишет далее телеграмер.

«Владелицу инста-130к-аккаунта подозревают в организации приватных секс-вечеринок с элитными эскортницами. Сейчас она в изоляторе. МВД сообщает, что 25-летняя Aiko (имя условное) через закрытые группы в соцсетях набирала девчат, обещала им лухари жизнь с перспективой найти «спонсора» и брала $300 за вступление в команду, а потом — 40% с каждого клиента. Клиенты были щедрые (платили от 500к тенге за час). По подсчетам АФМ, ее годовой оборот за 2022-й составил 209 млн тенге. Во время обысков у подозреваемой нашли ежедневник с записями по «бизнесу», доки на «недвижку», Lexus ES 250, Toyota Camry 70, скрученные купюры и зеркальце с остатками белого порошкообразного вещества», — сообщает ТГ.

А вот журналист Асхат Ниязов, которому Даниал Ахметов публично пообещал интервью, приехав в Риддере попал … в засаду. Его встретила известная в ВКО активистка и блогер Александра Осипова. Потом подошли другие женщины. Журналисты предположили даже что это провокаторы — дамы готовы были растерзать Ниязова за то, что он освещает в регионах только проблемные вопросы. Qumash вступился за коллегу:

«Мы порылись в местных окологосных пабликах и нашли «Молодежный ресурсный центр города Риддер», который, согласно открытым источникам, относится к «Отделу внутренней политики города Риддер», то есть к акимату. Глава этого центра — Сайфутдинова Ольга Ивановна (скрин №2). На видео женщина в розовом (тоже из «отряда») почему-то ну очень на нее похожа. И кольца у них как будто одинаковые.

Qumash: совпадение?

Даниал Ахметов: да.».

В итоге аким все-таки поговорил с журналистом. Ждем эфира.

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Удачной всем недели! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» собирают через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, и обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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