Проблемы села отражаются на детях 09.06.2023 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 39 0 Руководитель проект «Аул футбол» Серик Мамбетов о том, что сельские школьники лишены участия в госпрограммах подушевого финансирования детского спорта и творчества Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Национал-популисты vs президент Бюджетные деньги на кино нужно делить по-другому У народа нет инструментов оценки работы правительства Тем, кто способен услышать Бапи, говоря о детях Назарбаевой и Шарипбаева: Клептократы вывели из страны $150 млрд