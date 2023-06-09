Что распыляют ночью в Астане, лишат ли Назарбаева иммунитета от уголовного преследования и кому помогал Алтай Кульгинов?

Сетевые обзоры 55 0
Обзор Telegram и Youtube каналов

10 человек получили тепловой удар на севере Казахстана – аномальная жара сохраняется во регионах Казахстана и явно сказывается на наполнении Telegram и YouTube-каналов. Телеграмеры стараются держать уровень активности, но не у всех получается. Хотя жизнь расслабиться от жары все равно не дает — подкидывает события.

Сохраняется интрига неожиданной отставки зам премьер-министра, молодого функционера Алтая Кульгинова. Это падение с Олимпа или новый этап политической карьеры? — ломают головы телеграмеры. У Нурсултана Назарбаева снимут охрану, закроют канцелярию, но оставят иммунитет от уголовного преследования – норма прописана в Конституции.

А в Актау объявили ЧС местного масштаба — минимум на месяц. Каспий отошел от береговой линии, примерно, на 450-500 метров, мелеют входные водоканалы и возможна полная остановка водо- и электроснабжения региона.

Внимание «Телеги» было приковано к Международному форуму Астана и выступлению Президента Токаева на заседании Совета иностранных инвесторов. «Геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику». « …Мы свидетели процесса разрушения самого фундамента мирового порядка», — цитируют главу государства телеграмеры.

Между тем, мутная история с осуждением жительницы Петропавловска за «шутку» в «чат-рулетке» — ее приговорили к 3 годам тюрьмы по ст. 180 УК РК «Сепаратистская деятельность», привлекал внимание почти всех ТГ. Дома остался муж-инвалид, ребенка отдали опеке. Плачут и богатые — в Алматы решительно настроены демонтировать 399 незаконно возведенных объектов торговли.

Война Миров. Кризис начальников Война Миров. Кризис начальников
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Другая жизнь у спортсменов и творческих казахстанцев. Поздравьте — казахстанский мюзикл признан лучшим на международном фестивале в Корее! Он получил две награды. Постановка «Роза Багланова» Государственного театра Astana Musical ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой победила в номинации «Лучший международный мюзикл» на фестивале Daegu International Musical Festival.

О других новостях расскажем в обзоре «Zonakz».

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Интрига, однако…

Shishkin_like – 10 536 (+29) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

Соль в ноль Соль в ноль
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Неожиданная отставка вице-премьера Алтая Кульгинова заставила вчера телеграмеров изрядно «поломать» головы – почему вдруг и что дальше? Это новый этап или конец политической карьеры? Кульгинов уже был героем Telegram-канала редакции журналиста Дмитрия Шишкина в рубрике «Откуда деньги на часы?».

«Тогда мы обратили внимание, что Кульгинова в некоторых СМИ позиционируют как «выходца из финансово-промышленной группы Клебановых». Дело в том, что с 2008 по 2010 годы он работал заместителем гендиректора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп»…», — ТГ осторожно рассказывает о политических связях и финансовых активах Алтая Кульгинова.

Близкое знакомство экс-вице-премьера с фигурантами отечественного списка Forbes, воспитание в многодетной семье, бизнес близких и не очень родственников, намеки на лоббирование интересов бизнеса – все как у всех, но дотошные телеграмеры очень подробный личный кейс чиновника.

«Любопытно, что буквально на днях Алтаю Кульгинову стали припоминать его прошлые дела. В кулуарах правительства журналисты поинтересовались мнением Алтая Кульгинова по поводу опубликованной в соцсетях информации о том, что он, будучи акимом Астаны, лоббировал интересы застройщиков…», — ТГ развивает тему вместе с Telegram-каналом Политпросвет kz .

Красота спасет мир или погубит? Почему так дорого стоит посадка цветов на клумбах Алматы, задалась вопросом команда ТГ. В Алматы выделено на озеленение более двух млрд тенге. А еще в бюджете на 2023 год запланировано 3,4 млрд тенге на посадку 320 тысяч зеленых насаждений и 3,4 млрд тенге – на создание зеленых зон.

Политтехнология – самый опасный враг истории Политтехнология – самый опасный враг истории
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«… наступило лето, акиматы ряда районов Алматы до сих пор проводят конкурсы, … умудряются отдавать тендеры компаниям, включенным в списки «недобросовестных участников госзакупок», а также обществам инвалидов, с которыми были проблемы – они срывают сроки работ из-за отсутствия необходимой техники и компетенций», — засеивают клумбы горькой правдой телеграмеры.

И осторожнее с верой в блогеров, времена сейчас такие, что никому нельзя верить, предупреждает ТГ, рассказывая о трагикомичной и поучительной истории с отелем Double Tree by Hilton Almaty и борьбой его бывшей владелицы за актив.

«Полчаса назад Антикор ответил на массированную пиар-атаку по поводу отеля, чьим апогеем стало выступление в мажилисе депутата Максата Толыкбая. А все начиналось с блогерских постов в соцсетях. Владелица взяла в 2019 году кредит в банке, не смогла его погасить во время пандемии. Банк в 2020 году актив отобрал и передал коллекторам: те продали какой-то компании, за которой, вероятно, стоял Кайрат Сатыбалды, — в итоге он и оказался владельцем четырёхзвёздочного отеля….», — подробности в канале.

Кстати, часики – те, что за 400 млн, о которых мы писали в обзорах, опять никто и не купил. Но теперь хоть известно, у кого они были конфискованы.

Shishkin_like сообщает: аукцион назначали на 6 июня, но швейцарские часы Richard Mille, конфискованные у Бахыта Ибрагима – бывшего зятя экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, не состоялся. На аукцион никто не зарегистрировался. Часы конфисковали в еще в ноябре 2020 года приговором суда по делу о хищении 144 млрд тенге из Bank RBK. Тогда бывшего банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы, а бизнесмена Бахыта Ибрагима – к 8 годам.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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Вот что значит прозрачность процессов. Ну, нету покупателей!

Иммунитет оставить!

Фонд Бюро расследований коррупции – 11 937 (+ 2 021) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@fund_anticorr

На фоне непрекращающегося потока коррупционных скандалов, вновь заговорили о Елжане Биртанове. Экс-министр здравоохранения не хочет смириться с тем, что его чуть не закатали в списки самых отмороженных коррупционеров. Понять-то его можно – придя на должность Биртанов взялся перетряхивать сферу здравоохранения, открыто заявляя о махровой коррупции в этой самой закрытой социальной системе. Мало того, решительно заявил об открытии при областных управлениях здравоохранения общественных советов и обязательно с членством СМИ.

Отстаивать свою правоту Биртанов намерен в международных судах и не один — вместе с хорватской компанией Ericsson Nicola Tesla. Об этом он сообщил журналистам после оглашения решения апелляционной коллегии в феврале 2023 года.

Правоохранительное чудо при TikTok Правоохранительное чудо при TikTok
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«В кулуарах конференции профсоюза работников медицины QazMed, где сейчас является советником, он рассказал, что Верховный суд РК отклонил его жалобу на решение о взыскании 1,3 млрд тенге», — сообщает ТГ со ссылкой на Informburo.kz.

Телеграмер расскажет подробнее, что происходит вокруг громкого дела Биртанова.

Аллилуйя! Пара месяцев, и не будет канцелярии первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, которая обходилась бюджету почти в три (!) млрд тенге. Телеграмер раскрывает подробности еще одной топовой истории недели, со ссылкой на министра финансов РК Ерулана Жамаубаева. Охрану экс-президента Назарбаева готовятся исключить из миссии СГО. При этом утрата силы закона «О Елбасы» не лишит Назарбаева иммунитета от уголовного преследования. Если кто забыл, эта норма прописана не где-то там, а непосредственно в Конституции РК. При этом рассматривается возможность удаления нескольких статей из УК РК, которые относятся к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности и публичное оскорбление первого Президента Назарбаева.

Телеграмы продолжают актуальную для страны тему — выясняют, какие препараты используются при обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей во всех регионах Казахстана. Ранее ТГ сообщал, чем травят насекомых в Алматы, Шымкенте, Астане, Петропавловске, Кызылорде, Актау, а также на территории Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей и области Жетісу. А чем травят население области Абай?

«Мы неоднократно поднимали проблему того, что госорганы несвоевременно отвечают на журналистские запросы. В связи с чем, убедительно просим Генеральную прокуратуру подключиться к этому вопросу и предпринять соответствующие меры в отношении госорганов», — ТГ выяснил, что большинство препаратов опасны для здоровья людей.

«Длиннорукая» агрессивность США «Длиннорукая» агрессивность США
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Имидж – ничто!

BES.media – 39 565 (+1 555) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@bessimptomno

Telegram-канал решил понять, почему публичные личности Казахстана относятся к своей репутации несерьёзно.

«Многие политики считают: если начался скандал, то это, прежде всего, по вине СМИ или блогеров — они начали какой-то хайп. А причина изначально лежит в самих политиках. …Они постоянно делают одни и те же ошибки», — сочувствует ТГ.

Опрос телеграмеры провели, понятно, среди известных людей.

Например, политолог Айман Жусупова считает, что:

«Политики пока не относятся к репутации как к стратегическому активу, а общественное мнение ещё не является столь серьёзным инструментом влияния на политиков. Согласно данным оценки качества госуправления, которая проводится Всемирным банком в 200 странах, в прошлом году в Казахстане наиболее слабым звеном из шести представленных индикаторов стал учёт мнения населения и подотчётность государственных органов (18,84)».

Не все протесты одинаково полезны Не все протесты одинаково полезны
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Ну разве тут поспоришь?

Со ссылкой на Антикор найдете тут и подробности задержания бывшего мажилисмена Нуржана Альтаева – тоже топовая новость недели.

Что случилось? 7 июня Антикоррупционная служба задержала экс-вице-министра Нуржана Альтаева по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

В чем подозревают? Будучи вице-министром труда и соцзащиты, а в последующем депутатом мажилиса парламента РК «на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова».

Это к уголовному делу о взятке в $30 млн.

Догнать Ахметова

ОБОЖАЮ – 19 789 подписчиков на этой неделе.

 https://web.telegram.org/k/#@asshotobozhaet

Карабахский вопрос закрыт Карабахский вопрос закрыт
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Telegram-канал журналиста Асхата Ниязова анонсирует интервью с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. Срок акимства, правда, почти истек, но важна-то личность!

«Коротко о том, как проходило интервью… огромное спасибо всем коллегам, которые посчитали нужным тоже присутствовать там и сливают записи в сеть. Надеюсь, у вас всё будет хорошо. Счастья вам и здоровья», — пишет телеграмер.

Автор обещает выпуск на своем YouTube-канале https://www.youtube.com/@obozhau (177 тыс. подписчиков) 15 июня.

«В день рождения Даниала Кенжетаевича», — подлизывается телеграмер.

По ссылочке другое видео https://youtu.be/QJbzdDTOq0k. Семей. Год Абайской области.

Правоохранительное чудо при TikTok Правоохранительное чудо при TikTok
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«8 июня 2022 года — день образования Абайской области. Семей в тот день наконец вернул статус областного центра. Что изменилось? И изменилось ли что-ни…», — приглашает телеграмер на авторский YouTube-канал.

Напомним слоган ТГ, который не очень любят акимы: «Смешно, потому что грешно». Приятного просмотра!

Сложная неделька, Астана?

Astanovka98 — 35 677 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@astanovka98

Тем, кто способен услышать Тем, кто способен услышать
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Telegram -канал обещает «только самые полезные и интересные новости столицы». Инсайдерский это ТГ или журналистский — неизвестно, но явно популярен среди читателей «Телеги». Да и интересно знать, чем «дышит» столица. Преимущество ТГ в оперативных новостях: они почти сразу появляются в канале — в видео или комментариях.

На этой неделе жизнь в Астане – как на поле битвы!

Из-за отсутствия воды в домах 6 июня астанчане перекрыли дорогу — по улице Байтурсынова. Аналогичное видео кадры с улицы Нажимеденова.

«Митингуют из-за воды жители ЖК «Браво». По их словам, вода с перебоями уже несколько месяцев. Отключают ее без предупреждений в часы, когда астанчане возвращаются домой с работы», — добавляет ТГ.

О ситуации с водой высказался аким столицы Женис Касымбек.

« …вопрос решится в течение этого месяца: закончат первый этап строительства НФС, воды смогут фильтровать больше. А в августе объект сдадут полностью. Так же от Астанинского водохранилища протянут водовод», — цитируют телеграмеры взволнованного главу столицы.

А в это время столичные ветра сносили флагштоки – те, что на «соплях» прикрепили. Падающие флаги быстро демонтировали, сообщает ТГ.

Новая «Большая игра» совсем не та, как в XIX веке Новая «Большая игра» совсем не та, как в XIX веке
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Все новости подкреплены фото и видео.

Киндер-сюрпризы умудрились украсть два молодых астанчанина из гипермаркета. ТГ рассказывает: на записи с камер видеонаблюдения видно, как двое парней озираясь по сторонам, высыпают в рюкзак лотки с шоколадными яйцами. В итоге они вынесли из магазина несколько десятков киндер-сюрпризов на сумму более 50 тысяч тенге. Украденные киндеры воришки 22 и 23 лет продали на рынке – так они сказали в полиции.

Пожар в ЖК «Кристалл»: 54-летняя женщина отравилась угарным газом. Всего эвакуировали 11 взрослых и 6 детей. Позже пожарные обновили информацию — оказалось, в паркинге горели еще и 6 автомашин.

«Астанчане слышали взрыв в районе улицы Кажымукана. Оттуда виден чёрный дым…», — сообщает ТГ.

Следом телеграмер размещает загадочное видео со спецмашиной, стоящей в сумерках посреди асфальта – агрегат со знаком красного креста что-то распыляет. Личинок от комаров в таких местах точно не бывает.

«Что распыляют на улицах Астаны?», — удивляется ТГ.

Держитесь там, астанчане!

Наше полюшко чудес

Война Миров. Цена ошибки Война Миров. Цена ошибки
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FINANCE.kz – 69 062 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@FINANCEkaz

Все, кто любит денежки и погружение в мир экономики – вам сюда. Финансовые и экономические новости страны и мира — в авторском Telegram-канале известного казахстанского финансового аналитика Андрея Чеботарева.

О чем канал? Обо всем! Любые новости, реплики статистика, анализ на экономические темы глазами эксперта. Пробежимся по рубрикам.

«… активно обсуждается новость об отказе (иначе я этого назвать не могу) предприятия «АрселорМиттал Темиртау» сокращать вредные промышленные выбросы в атмосферу. Очень хорошо и емко проблему описал вице-спикер Мажилиса Альберт Павлович Рау…», — автор направляет на тему.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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«Тенге укрепляется на фоне повышенных объёмов и роста нефти, видимо — день закончили на 445,2 тенге за один доллар и 5,46 тенге за один рубль!», — заметка телеграмера.

Рубрика #АнтиХайп.

«Уважаемый нами Михаил Козачков выложил на своём канале @kozachkow достаточно интересный тендер для Bereke Bank: «В государственном Bereke bank заказывают услуги по оценке вероятности дефолта. Говорили про каких-то космических инвесторов из арабских стран, но, как мы видим, теперь в банке изучают вероятность дефолта». @FINANCEkaz как обычно без лишнего хайпа разбирается в вопросе», — телеграмер объясняет почему сообщение @kozachkow ошибочно.

А вот #УтреннийШорт.

«Apple. Акции Apple подорожали до нового рекорда за все время обращения на бирже: стоимость бумаг в ходе торгов прибавила примерно на 2%. Цены выросли в преддверии конференции Apple для разработчиков, на которой, как ожидается, компания покажет новое для себя устройство — шлем смешанной реальности».

«BINANCE. SEC обвиняет Binance в нецелевом использовании средств и лжи регуляторам. NYT пишет, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила крупнейшую в мире криптобиржу в махинациях. Регулятор подал соответствующей иск в Федеральный суд Вашингтона….».

 Заметка по поводу

Почему в Казахстане буксует механизм банкротства физических лиц, как думаете? По данным автора ТГ, который ссылается на данные Минфина, свыше 34 тысяч казахстанцев обратились за процедурой внесудебного банкротства. И только в отношении 2670 человек процедура была начата. Из этой статистики, автор делает «несколько интересных выводов» рассказывая, как улучшить механизм банкротства.

«Свежая статистика по заявлениям на банкротство ещё хуже — почти 80% отказов. По состоянию на сегодня из 55 тысяч поданных заявлений принято в работу лишь чуть меньше 8 тысяч», — пишет ТГ.

Ну, и новости.

ТГ с радостью сообщает о запуске новой международной торговой площадки — пул ликвидности ITS с лицензией AFSA.

«ITS — это уникальная площадка для нашего региона. Такие площадки есть в развитых странах. Благодаря гибкости и инновационности регулятора МФЦА такая площадка теперь есть и у нас. «Более 1 500 инструментов в нашем часовом поясе», сказал управляющий МФЦА Ренат Бектуров! @FINANCEkaz отмечает, что это знаковый проект, т.к. ставит МФЦА в один ряд с мировыми финансовыми центрами. …Торги уже идут! Поздравляем всех причастных!», — аплодирует телеграмер.

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Удачных всем выходных! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. И читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» собирают через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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