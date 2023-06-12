«Сейчас всех волнует один вопрос: можно ли было предотвратить страшную трагедию в бору Семея?». «Индивидов, присосавшихся к январской трагедии и паразитирующих на ней, в нашей вотчине предостаточно». «Что делают казахи в Антарктиде»

Сетевой Казахстан 12 июня 2023г.

TENGRINEWS . KZ . «В Казахстане проходит день траура» — В Казахстане 12 июня проходит день общенационального траура. Соответствующий указ Касым-Жомарт Токаев подписал накануне, 11 июня.

TIME . KZ . «Все виновные должны быть наказаны» — Сейчас всех волнует один вопрос: можно ли было предотвратить страшную трагедию в бору Семея? Трагедия в области Абай ужаснула весь Казахстан. Лесной пожар отобрал жизни 14 человек. На территории природного резервата «Семей орманы» 60 тысяч гектаров соснового реликтового бора вместе с неповторимой фауной уничтожены всего за три дня. Жители ряда сел Бородулихинского района, спасаясь от огненной стихии, вынуждены были на время оставить свои дома.

AZATTYQ . ORG . «Форум в Астане: Казахстан работает над имиджем, пока «Русский Давос» уходит в тень?» — Делегаты высокого уровня, в том числе министры различных стран, главы Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, а также руководители крупных компаний прибыли в Астану на конференцию, которой, похоже, суждено затмить Петербургский международный экономический форум в России как ведущую дискуссионную площадку Евразии. Два международных форума в этом месяце — один в Казахстане и другой в России — несут очень разные послания.

QMONITOR . KZ . «Провокаторша на доверии. Зачем Бахытжан Торегожина устраивает пляски на костях?» — Индивидов, присосавшихся к январской трагедии и паразитирующих на ней, в нашей вотчине предостаточно. Это и так называемые гражданские активисты, решившие сделать себе имя на чужом горе, и побитые молью политики, пытающиеся за этот же самый счет вернуть себе имя, растоптанное громкими скандалами и разоблачениями. Они откровенно врут, манипулируют фактами, бьют на эмоции – в общем, делают все возможное для того, чтобы предстать в глазах соотечественников теми единственными носителями нарратива «не забудем, не простим», который, по их разумению, разом превратит их в народных героев со всеми из этого вытекающими.

FORBES . KZ . «Богатейшие бизнесмены РК назвали самые интересные для инвестиций страны и сферы» — В 2023 году в традиционном анонимном опросе мы решили выяснить у участников списка богатейших бизнесменов по версии Forbes Kazakhstan, какие страны сегодня они считают наиболее благоприятными для прямых инвестиций, какие сектора экономики – наиболее доходными в среднесрочной перспективе; инвестировали ли в крипторынок и верят ли в его восстановление. В чем из перечисленного – инфляция, неопределенность, связанная с войной России и Украины, удорожание логистики, угроза вторичных санкций, популизм, слабость или некомпетентность правительства, стагнация глобальной экономики, другое – они видят наибольшие риски для своего бизнеса.

SPIK . KZ . «В акимате Алматы было тотальное казнокрадство и коррупция… Имеются последствия» — Почему проблемы Алматы не решаются даже после вмешательства президента?.. Но что сопровождает и что стоит за, откровенно говоря, нерешаемыми годами проблемами города в виде подразбитых и узких автодорог, общественным транспортом, вечными пробками, загрязненного воздушного бассейна? А структурные проблемы с водоснабжением и водоотведением, электрофикацией (освещением), газификацией? И разве городская власть, что при прежних, что при действующем акиме не старается? Почему же нет сколь ни будь коренного результата, почему остаются «старые грабли» и несть им числа? При этом, все знают, в том числе из открытых источников, какие астрономические суммы из госказны уходили и уходит на поддержание и развитие инфраструктурной системы нашего города.

NP . KZ . «У работников «Скорой» должен быть нюх» — Скорая помощь — это когда не видишь другого выхода: сначала ждешь врачей, отсчитывая секунды, а затем смотришь, как на богов – помогут ли? Да, они не боги, но делают все возможное. А вот мы не всегда относимся к ним с должным уважением. Хамство, мат, а то и рукоприкладство становятся нормой. Сегодня на павлодарской станции скорой помощи несет вахту 591 медработник, чей средний возраст 35 лет. Из них 62 процента мужчин, остальные – женщины.

LITER . KZ . «Как отдать школьника в 1-й класс и не сойти с ума? Личный опыт» — Меньше, чем через три месяца начнется новый учебный год. Это волнительное время для родителей первоклассников, ведь в последний раз папы и мамы посещали школу много лет назад и с тех пор все изменилось. Какую обувь купить, насколько сложна учебная программа, что едят дети в школе, а что с учебной программой? На эти и многие другие вопросы часто не встретить ответов. Журналист Liter.kz, которая год назад провожала ребенка в 1-й класс в столице, собрала ответы на самые наивные вопросы родителей будущих первоклассников.

EXCLUSIVE . KZ . «Что делают казахи в Антарктиде» — Антарктида. Пожалуй, один из самых загадочных и мало изученных материков земли. Его вечные льды не таяли на протяжении тысячелетий и хранят немало тайн и чудес. А еще интереснее, что даже в этом уголке планеты можно найти напоминания о Казахстане.

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