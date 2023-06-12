Торговля на «МЦПС «Хоргос» стала культурней

В зоне беспошлинной торговли на казахстано-китайской границе начал функционировать Павильон китайской культуры

«В этом году исполняется десять лет совместному строительству инициативы «Один пояс и один путь» в Казахстане. На протяжении 10 лет Китай и Казахстан идут впереди в строительстве «Одного пояса – одного пути», твердо придерживаются принципов «совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования», – подчеркнула г-жа Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы, в рамках II Форума китайско-казахстанских СМИ. Встреча проходила в Павильоне китайской культуры, который открылся в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос».

Более 10 тысяч человек каждый день перемещаются на территорию беспошлинной торговли и обратно. После Китайского Нового года в феврале 2020-го «МЦПС «Хоргос» не открылся из-за пандемии коронавируса. С 24-го апреля текущего года он возобновил свою работу.

С казахстанской стороны физическое лицо может раз в месяц вывозить товары для личного пользования не более 31 кг или 1000 евро без уплаты таможенных пошлин и налогов. В случае превышения установленных норм оплата идет по 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм. Ручная кладь не более 5 кг. Многие посещающие «Хоргос» берут с собой детей, потому что два ребенка – это 60 кг товара.

«Хоргос» – узел дружбы. Сыграет важную роль в укреплении отношений между Казахстаном и Китаем», – отметила г-жа генконсул. Объект стоит в одном ряду с железными дорогами, трубопроводами, авиационным сообщением, а теперь еще и соглашением о безвизовом режиме сроком на 30 дней. После того, как стороны согласуют все необходимые процедуры, механизм заработает где-то в августе-сентябре этого года.

Павильон китайской культуры весьма солидное здание в характерном и узнаваемом стиле зодчества нашего восточного соседа. Внутри можно попробовать себя в каллиграфии, посмотреть на предметы одежды и быта жителей Поднебесной из разных исторических эпох и регионов, поучаствовать в чайной церемонии в традиционном китайском антураже (посуда, мебель, предметы декора).

Есть в павильоне и что-то вроде библиотеки с демонстрационным залом. Журналистам показали «трейлер» цикла документальных фильмов, который сотрудники канала TuranTV сняли в ходе двухнедельного пребывания в Или-казахском автономном округе (автономная префектура) СУАР КНР.

Казахи там едят бешпармак палочками, а чай пьют с солью, но при этом сохраняют свою традиционную культуру. На фоне роста внутреннего туризма в Китае от местных жителей востребована «этника». Они сдают юрты в аренду, готовят традиционные блюда и напитки, устраивают конные экскурсии, продают сувениры ручной работы. Скотоводство остается традиционным занятием китайских казахов, к тому же в местности Нарат (Нарати) они живут на высоте 3000 м над уровнем моря, что тоже располагает к выращиванию крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Плюс различные производства вроде мыловарения.

Журналист Алибек Бегалинов заметил, что дороги в округе хорошие, сотовая связь покрывает все пространство, где съемочной группе довелось побывать. Общественные туалеты бесплатные и в них можно помыть руки с мылом. Журналисты находились в Синцзяне по приглашению местных властей.

«Являясь центральной зоной Экономического пояса Шелкового пути, СУАР находится в авангарде китайско-казахстанского сотрудничества», – отметила г-жа Цзян Вэй.

Во время саммита «Китай – Центральная Азия» в Сиане, который дипломат охарактеризовала как «вложил новые силы в защиту международной честности и справедливости», официально стартовал «Год культуры и искусства народов Китая и Центральной Азии». Следующий – 2024-ый – объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.

Туристические, культурные, образовательные и вообще гуманитарные контакты строятся на базе экономических отношений и комплексно взаимодействуют с ними. За годы работы МЦПС «Хоргос» китайская сторона направила в него инвестиций на 30 млрд юаней (порядка $4 млрд) и эти деньги на месте реально видно.

За прошлый год товарооборот Казахстана и Китая достиг $31 млрд, увеличившись на 23% по отношению к 2021-му. По итогам первого квартала 2023-го прирост составил 26%. В качестве экономического партнера Астаны, Пекин занимает вторую позицию по экспорту и импорту, а также 1-ое место по безвозмездной финансовой помощи. В 2022 году между РК и КНР проследовало более 13000 грузовых поездов по маршруту «Китай – Европа».

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