«Бердибек Сапарбаев из несостоявшейся плеяды». «Комуслуги начнут дорожать уже с 1 июля». «Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетики». «Почему в Казахстане гарантирован успех мошенникам»

Сетевой Казахстан 14 июня 2023г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Чиновник поколения W» — Бердибек САПАРБАЕВ из несостоявшейся плеяды. Это не некролог в обычном понимании. Это попытка на примере жизни одного видного чиновника понять место и роль целого поколения государственных и общественных деятелей, которые (каждый по-своему) реализовали свой Богом данный потенциал с начала обретения Казахстаном Независимости…

TIME . KZ . «Стремление к свободе» — Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ велел Минсельхозу до конца года добиться включения Казахстана в список свободных от ящура стран, который формирует Всемирная организация по охране здоровья животных. От главного агрария страны Ербола КАРАШУКЕЕВА ждут обаятельности, красноречия и общительности, чтобы очаровать международных экспертов.

«Сначала повысят, потом посмотрят» — Комуслуги начнут дорожать уже с 1 июля. До 2029 года тарифы вырастут на 40 процентов. Ни монополисты, ни их надзорный орган не могут дать гарантии, что реанимированная программа “Тариф в обмен на инвестиции” снизит количество аварий на коммунальных сетях. Зато они твердо уверены в том, что нужно брать как можно больше денег с населения.

CARAVAN . KZ . «Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетики» — В истории Казахстана много белых пятен, связанных с историческими фигурами, которые на первый взгляд можно было бы с легкостью разрешить при помощи генетиков. Речь об идентификации личностей и их внешнего облика по костным останкам. Однако не все так просто и очевидно. В ближайших планах отечественных генетиков — исследовать костные останки в месте массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий, поселке Жаналык.

TENGRINEWS . KZ . «Эффект Блиновской. Будут ли казахстанские блогеры платить налоги за рекламу?» — В Казахстане планируют обязать блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях. Соответствующий законопроект был одобрен в Мажилисе Парламента РК накануне. В случае утверждения проекта в Сенате и подписании документа Президентом инфлюенсеры будут обязаны маркировать рекламу в социальных сетях, а также будут привлекаться к ответственности за распространение «фейков» и укрывательство от налогов. Редакция Tengrinews.kz записала мнения специалистов о том, насколько возможна реализация этого законопроекта в Казахстане.

SPIK . KZ . «Пожар в области Абай: почему переводят «стрелки»?» — Поиск виновных вокруг пожаров в Абайской области принял совсем причудливые формы, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. По его мнению, представители Минэкологии, Комитета лесного хозяйства и местного акимата пытаются «снять с себя ответственность», переводя «стрелки» в сторону… акима ВКО Даниала Ахметова.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Почему в Казахстане гарантирован успех мошенникам» — Готовность согласиться на сомнительные действия прошита в подсознании граждан Казахстана. Нет такого человека в Казахстане, который бы хоть раз в жизни не столкнулся лично или через знакомых с историей о потере денег в финансовой пирамиде, телефонном разводе, на обещании получить работу за границей, бесплатную квартиру, высокую должность, поступления в престижный вуз, освобождения от уголовной ответственности, положительного судебного решения или приговора и даже омолаживания путем косметологических процедур. То есть нет практически ни одной сферы жизни, в которой бы не были успешны мошенники.

365 INFO . KZ . «Махинации с тарифами раскрыл энергетик» — Известный экономист и энергетик Асет Наурызбаев обрушился с сокрушительной критикой на Асель Буденееву, руководителя ДКРЕМ по Алматы. Буденеева высутпила главным спикером в вопросе повышения тарифов — как результат, Наурызбаев резко ответил ей.

ZAKON . KZ . «Общественников возмутила реставрация уникального здания в центре Алматы» — Алматинцы обеспокоены судьбой 66-летнего памятника архитектуры «Ғылым ордасы». В начале месяца там начались ремонтные работы. Активисты переживают, что исторический объект рискует потерять первозданный вид. Zakon.kz узнал, какие изменения произойдут и есть ли повод беспокоиться… К слову, РГП «Ғылым ордасы» было создано в 2010 году, а здание и территория у Академии наук давно стали излюбленным местом отдыха у многих алматинцев.

QMONITOR . KZ . «Не в коня корм… Велогруппа «Астана»: есть ли смысл тратиться на аутсайдера?» — В профессиональных шоссейных велогонках, календарь которых чрезвычайно насыщен, миновала половина сезона 2023-го. Да, на сегодня завершился лишь один из трёх гранд-туров, но зато прошло большинство наиболее престижных однодневок, в том числе четыре из пяти «монументальных», много других гонок. И в целом к началу июня велосипедисты и велогруппы разыграли, как минимум, половину очков, начисляемых в зачёт индивидуального, командного и национального рейтингов UCI – Международного союза велосипедистов.

AZATTYQ . ORG . ««Сгорел до неузнаваемости». Инженер, которого отправили тушить пожар, и пропавший тракторист» — В лесном пожаре в Абайской области погибли 14 человек. Ещё один числится пропавшим без вести. Все они — работники лесничеств. Родственники погибших и пропавшего без вести рассказали Азаттыку, что происходило в тот день.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.