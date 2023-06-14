Война Миров. Парированный контрнаступ

Первый раунд летней кампании на Украине Россия выиграла нокдауном

«Путин, прекрати уничтожать леопардов на Украине» – мем с Гретой Тунберг, которая держит в руках данный плакат, стал одним из самых популярных в российских военных пабликах. В свете «Брэдли-мемориала» (компактный участок в сражении на Ореховском направлении, где много подбитых американских БМП «Брэдли» М2А3 и несколько немецких танков «Леопард-2»), военкоры и военные эксперты просят российских военных не впадать в эйфорию. Мол, пока уничтожено всего 15-20% тяжелых систем вооружения, которые ВСУ собрали для контрнаступления.

Российские наблюдатели за военными действиями на Украине приятно удивлены ростом боеспособности своих вооруженных сил. Вообще-то знаки предстоящего успеха проявились заранее. Сначала западные военные аналитики стали высказывать тревогу о том, что российские войска усваивают боевой опыт и учатся противодействовать боевым приемам и военным технологиям НАТО, тогда как собственно натовские вояки остаются с навыками мирного времени.

Потом украинские военнослужащие жаловались на то, что в Великобритании тамошние инструкторы обучают их воевать на опыте боевого противостояния с «Талибаном». Талибы – они конечно мужчины суровые, но из «Солнцепеков» по переднему краю не работали и УПАБы (управляемая планирующая авиационная бомба) по 1500 кг в места расположения и сосредоточения войск не сбрасывали. Сами офицеры ВСУ говорили, что после британских полигонов нужно еще два месяца доучивать вернувшихся на местном материале.

Далее БПЛА-камикадзе «Ланцет» (у него какое-то бесконечное количество субверсий) вскрывает немецкий (он же натовский) зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и уничтожает его РЛС Hensoldt TRML-4D. Уничтоженная система прицеливания делает небоеспособной батарею из трех пусковых установок. Если по деньгам, то «Ланцет» стоит 1 млн рублей, а IRIS-T 12 млрд рублей (150 млн евро). Но проблема не только в экономическом измерении. У Берлина сегодня нет другой «ириски» для поставки Киеву, поскольку само небо над Германией считается недостаточно прикрытым в свете сложившейся геополитической обстановки.

«Контрнаступ» начался с прощупывания российской обороны ротными тактическими группами ВСУ. Успеха они не имели и слабых мест не обнаружили. Потом в разведку боем пошли батальонные тактические группы и точно с таким же успехом. На третьем этапе в атаку бросили подразделения уровня бригады.

«Брэдли-мемориал» (он же «Площадь Брэдли») «сооружен» из уничтоженной бронетехники 47-ой механизированной бригады ВСУ. В уничтоженных «Леопардах 2А6» финны узнали свои поставки. Интересно, что в тот же день пришло подтверждение информации о первом убитом наемнике с гражданством Финляндии в рядах ВСУ.

Бригада Незалежной (считается элитной) со средствами усиления наступала на 291-ый гвардейский мотострелковый полк и частично на 70-ый гв. мсп 42-ой гвардейской мотострелковой дивизии. Особо ожесточенный характер боев происходил в течение двух суток, а потом украинское наступление и огневое давление стало выдыхаться. В итоге противник не занял ничего и даже окопы боевого охранения, по которым ВСУ били ракетами из РСЗО «Хаймарс», мотострелки оба раза вернули под свой контроль.

В свете последних боев 42-ая гв. мсд один из главных героев военных сводок. Вообще-то натовская разведка передала Киеву обширный набор спутниковых снимков в разнообразных диапазонах системы обороны и возведенных рубежей, но со стороны украинского командования что-то пошло не так. Например, не были проделаны проходы в минных полях (по крайней мере в достаточном количестве и ширине), тогда как российская артиллерия по заранее пристрелянным ориентирами работала как в тире.

Непонятно что произошло с украинскими ротами БПЛА, которые вроде как сформированы в каждой линейной бригаде (в бригадах территориальной обороны возможности дронов скромнее). Перед контрнаступом было много фотографий бойцов таких подразделений с линейкой состоящих на вооружении беспилотников, джипов, квадрациклов, средств связи. Однако украинские военные паблики ничего про атаки дронов не показывают – все видео только российских атак БПЛА.

Если «Ланцет» от концерна «Калашников» – это все-таки сложное изделие ВПК, то уничтоженный «Леопард 2А6» с помощью FPV-дрона вообще вызывает восторг. FPV выглядит как маленький вертолетик, специальная камера и оборудование на котором позволяет оператору управлять машиной в режиме аватара, то есть от первого лица.

Грузоподъемность у дронов, которые российские волонтеры покупают за 130-150 тысяч рублей и передают в действующую армию скромная. Однако выстрел от РПГ-7, именуемый в простонародье «морковка», FPV поднимает, летит с ним к цели и поражает немецкую бронетехнику в верхнюю проекцию. Когда РПГ-7 принимали на вооружение в 1961 году, то боеприпасы к нему пробивали броню до 750 мм. Сейчас «морковка» жжет 900 мм, чего «Леопарду», как показала практика, хватает. В долларах «Леопард 2А6» стоит 6,79 млн.

Операторы FPV-дронов находятся непосредственно в боевых порядках. У противоборствующих сторон есть средства обнаружения и борьбы с такими расчетами. Но как показал первый этап украинского контрнаступления в Запорожье, войска РЭБ (радиоэлектронной борьбы) Министерства обороны РФ абсолютно переиграли своих коллег с западной стороны.

Еще одно покрывшее себя воинской славой российское подразделение – ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование) «Каскад». Подразделение создано в структуре МВД ДНР в 2017 году, а в июньских боях участвует на первой линии огня. «Каскад» имеет на вооружении бронетехнику, артиллерию, включая РСЗО «Чебурашка» (производится в Донецке) и роту БПЛА на «Ланцетах» и «Кубах» (эти дроны-камикадзе можно использовать в режиме роя).

«Каскад» держит оборону на острие «Времевского выступа» и сильно переигрывает противника по классу. Разумеется, подразделение активно поддерживается артиллерией более высокого подчинения, авиацией (особенно ударными вертолетами «Ка-52»), но выложенные в свободном доступе ролики от первого лица, где показывается ближний огневой бой с дымящимися стволами автоматов, сомнений в профессионализме и мужестве «каскадовцев» не вызывают.

Интересной неожиданностью стало то, что все ночные схватки украинская бронетехника тоже проиграла, хотя у нее «обвес» прицелами ночного видения и тепловизорами считается лучше, чем у танков и бтров с российской стороны (причем не только по оценкам НАТО, но и от российских специалистов).

Из-за того, что первая полоса российской обороны нигде прорвана не была, ВСУ ввели в сражение те бригады группировки, которые по первоначальному замыслу предназначались для развития успеха. В ответ были подтянуты российские резервы и пошли встречные бои. Победа опять осталась за россиянами.

Западные наблюдатели поражения Киева связывают в первую очередь с отсутствием господства в воздухе и нехваткой дальнобойных ракет. При всей справедливости подобных оценок, всей картины они не описывают. К примеру, нет разумных объяснений того, почему украинская бронетехника понесла такие большие потери на минных полях, чье расположение наступающей стороне было заранее известно.

Бои российских войск с западной техникой привели к переменам в эфире. Если раньше в ходе радиоперехватов обе стороны называли друг друга 3,14дорами, то теперь русский эфир наполнен определением «немцы». Танки «Леопард» называют «фрицевские».

Не успел геостратег Андрей Школьников порадоваться «прелести точки невозврата», которая на его взгляд выражается в том, что «партия капитуляции» в Кремле потеряла свое влияние, как Маргарита Симоньян, главный редактор государственного телеканала RT озвучила свой «мирный план». Суть его в прекращении боевых действий и проведении референдума на «спорных территориях», а там уже как люди решат – туда земли и отойдут.

Поверить в эксцесс бабы-дуры не представляется возможным, поскольку биография и карьера г-жи Симоньян не характеризуют ее как интеллектуально неполноценную. Значит, медийную фигуру попросили озвучить предложения той части башен Кремля, которая очень переживает за техническое состояние аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Война в Восточной Европе тем временем расширяет крыло по уничтожению стратегической инфраструктуры. Из этой серии подрыв плотины Каховского водохранилища. Здесь наиболее вероятными заказчиками видятся американские военные, поскольку в свете возможного противостояния с Китаем Пентагон разрабатывает планы ударов по крупнейшим водохранилищам Поднебесной. Каховская ГЭС в этом смысле позволяет взглянуть на ситуацию практически, а не только со стороны компьютерного моделирования. Опять же поставки воды по Северо-Крымскому каналу, который питается из Каховского водохранилища, резко упали. Вода остается лимитирующим ресурсом, который нечем заменить.

Будь газопровод из России в Европу через территорию Украины более важным для Кремля, чем для Запада, его бы тоже давно взорвали. Но пока трубопровод берегут, ибо служители Золотого Тельца хорошо устроились по обе стороны противостояния.

Все время СВО в России звучат призывы зачистить «пятую колонну». На что им осторожные патриоты отвечают: «Вы посмотрите, как государство ведет войну. Оно же и репрессии будет проводить также тупо». Однако успехи на фронтах Запорожья и Донбасса вселяют надежду, что и спецслужбы подтянутся за армией в плане профессионализма.

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