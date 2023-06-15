«Демонстративная религиозность в Казахстане: кто «играет в наперстки» с Богом?». «Иногда деньги не доходят до нуждающихся». С чем сталкиваются благотворители в Казахстане?». «Песнь пламени и коррупции: кому выгодны лесные пожары в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 15 июня 2023г

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Игра в козла» — Пожар в лесном резервате в области Абай, неординарная жара в обеих столицах и в большинстве других регионов, скоропостижное (после нескольких месяцев пребывания в должности) увольнение вице-премьера по социалке Алтая Кульгинова, по всей видимости, за грехи в предыдущей ипостаси столичного градоначальника. В субботу ожидаемо «сгорел на работе» чрезвычайный министр Юрий Ильин, не запомнившийся на своем посту ничем, кроме сомнительных историй с вертолетами спасательной авиации, с квартиркой в столице для своей очень близкой ему подчиненной…

IA — CENTR . RU . «Демонстративная религиозность в Казахстане: кто «играет в наперстки» с Богом?» — В Казахстане уже сформировался социальный слой граждан, который будет воспроизводить постоянный запрос на демонстративную религиозность. Удовлетворять его будут коммерческий сектор и отдельные политические группы. Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал политолог из Казахстана Максим КАЗНАЧЕЕВ — Сразу отмечу, что хорошо «продается» мода не вообще на абстрактный ислам, а на одну конкретную его разновидность — подражание саудовско/катарско/эмиратской политической и экономической элите. Ставка делается именно на показную успешность монархий Персидского залива. А, например, более скромный турецкий подход к исламу, или так называемый «евроислам», или египетская версия политического ислама никого в Казахстане не интересуют.

FORBES . KZ . «Рейтинг банков Казахстана – 2023» — В 2022 году банки начали тестировать цифровые сервисы и, возможно, в 2023-м перейдут на новые бизнес-модели. Прошедший год стал для банков самым непредсказуемым за последнее десятилетие. Если в начале 2020 года проблемы обозначились сразу и банки быстро под них подстроились, то в 2022-м проблемы вкатывались в систему, словно шары для боулинга. Сначала январь – май сильно подкосили финансовые потоки: клиенты вывели из банков 1,6 трлн тенге. Депозиты восстановились в объемах только к началу второго полугодия. Валютный курс в I квартале прыгал, как на пружинах, в моменте все-таки преодолев рубеж в 500 тенге за доллар.

TENGRINEWS . KZ . ««Иногда деньги не доходят до нуждающихся». С чем сталкиваются благотворители в Казахстане?» — Благотворительность — это не так легко и, возможно, романтично, как могут подумать некоторые. Помимо благодарности за оказанную помощь, волонтеры нередко сталкиваются с полицией либо выслушивают в свой адрес оскорбления от тех, к кому они обратились за помощью. А иногда им даже поступают угрозы расправы. Об этом корреспонденту рассказали в частном благотворительном фонде «Путь Милосердия». Это молодые ребята из Астаны, которые вот уже почти год занимаются помощью нуждающимся, собирают средства для тех, кому требуются сложные операции, а еще они хотят воплотить в жизнь один очень сложный проект, который позволит детям с ДЦП проходить реабилитацию в Казахстане, а не за границей.

QMONITOR . KZ . «Чтение – лучшее учение. Как в нашей стране возрождают интерес к книгам» — В последние годы в нашей стране многое делается для того, чтобы возродить интерес казахстанцев к литературе, повысить читательскую грамотность населения, особенно юного. Эта работа ведётся по нескольким направлениям – формирование в обществе культа книги, усиление роли и потенциала библиотечной системы, создание нового художественного контента, и прежде всего казахскоязычного, – он очень важен, поскольку сегодня две трети наших школьников получают образование на государственном языке, да и вообще доля населения, пользующегося преимущественно казахским, растёт довольно быстро.

TIME . KZ . «Полосатое чудовище» — Наша экспертиза выявила превышение нитратов в 2-3 раза в образцах июньских арбузов и дынь. Бахчевые, которыми уже завалены трассы, овощные ларьки и рынки, — бомба замедленного действия. Кроме нитратов они могут содержать остаточное количество пестицидов, и, заметим, на содержание этого показателя их никто не проверяет! Специалисты Казахского НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева предупреждают: фермеры щедро применяют на полях ядохимикаты!

«Если новостройка посыпалась» — Купили вы долгожданную квартиру в новом доме. А через некоторое время — бац! — и у вас крыша начинает протекать или паутины трещин по стенам пошли. Неприятно, но это еще мелочи. А если дом накренился? Или, например, как у одной из многоэтажек Алматы, со стены свалился фасад с утеплителем? Таких историй со вторичкой-то не упомнишь. Вот и не знают многие собственники “квадратов” в новостройках, что в таких случаях делать. Какие сроки гарантии на эти дома и кто в случае чего должен их восстанавливать?

LITER . KZ . «Песнь пламени и коррупции: кому выгодны лесные пожары в Казахстане?» — Площадь пожара в Абайской области достигла 60 тысяч га. Если говорить о масштабах возгорания, то площадь Алматы составляет 68 200 га. Как объявила Greenpeace — самый крупный пожар на планете по территории на сегодняшний день в области Абай, которой, к слову, всего лишь один год. Почему пожар не потушили еще в зародыше? И кому они могут быть на руку, разбирался корреспондент…

AZATTYQ . ORG . «Кто ответит за пожар? В Абайской области сравнивают нищету пожарных и роскошную жизнь местных чиновников» — В Казахстане удалось локализовать масштабные лесные пожары, которые унесли жизни 15 человек, и власти уже начали искать виновных в том, что произошло. По всей видимости, несколько высокопоставленных чиновников МЧС и лесного ведомства могут стать фигурантами уголовных дел.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.