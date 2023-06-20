Единый закупщик на минном поле 20.06.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 1620 0 Пётр Своик: «Не пройдёт и нескольких месяцев, как правильную инициативу попытаются затоптать» Похожие материалы: В глобальном рейтинге по устойчивому развитию Казахстан с заметным отрывом опережает страны ЕАЭС и ЦА Разные скорости Токаева Турбизнес на Алаколе обложили бюрократией и коррупцией Для Казахстана коридор «Восток-Запад» останется младшим партнером «Север-Юг» По «китайской тропе» за низкими кредитными ставками в РК