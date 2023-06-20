Не с первой попытки…

Самым ожидаемым событием прошедшей недели стал давно анонсированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай

В отношениях США и Китая накопилось большое количество проблемных вопросов. Первоначально визит был запланирован на февраль текущего года, но из-за ситуации с китайским метеозондом был перенесен на более поздний срок. При этом обращает на себя внимание настойчивость, с которой действующая вашингтонская администрация пыталась напроситься на визит в Пекин. Это – индикатор того, что встреча в большей степени нужна именно США, а не Китаю.

Однако результаты встреч в Пекине оказались разочаровывающими – стороны фактически просто в очередной раз зафиксировали имеющийся блок проблем и полное отсутствие вариантов их решения. Так, в частности, министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул необходимость соблюдения Вашингтоном принципа «одного Китая», и недопустимости накачки оружием тайваньских сепаратистов. В ответ госсекретарь Блинкен опять развел демагогию про «защиту интересов и ценностей США, и их союзников».

Но позвольте, а зачем тогда госсекретарь целых полгода добивался визита в Пекин? Ведь ультимативный стиль дипломатического общения, принятый Вашингтоном, в последнее время не срабатывает на более-менее независимых геополитических игроках. А потому для успеха визита госсекретарю было необходимо придумать некую новую форму выражения своих мыслей. Пекин долгое время терпеливо воспринимал выпады США в свой адрес, но и у «последних китайских предупреждений» есть свой лимит.

Общая нацеленность политической элиты США на конфликт с Китаем очевидна. Проблема заключается в том, что Вашингтон не может внятно сформулировать свои претензии к Китаю, которые могли бы выступить поводом для перевода конфликта в открытую фазу. Коль скоро США не признает суверенитет Тайваня, то и все действия Пекина по отношению к острову должен игнорировать – поскольку это внутреннее дело Китая. Если же Вашингтону не нравится перспектива возвращения Тайваня в родную гавань, то начинать нужно с признания его независимости.

Однако этот сценарий чреват прямым конфликтом с Китаем, к которому Вашингтон пока не готов. США сначала нужно развязать себе руки на европейском стратегическом направлении. Поэтому не менее важной миссией госсекретаря является попытка подтолкнуть Китай к присоединению к санкционной политике в отношении России. Сложно представить себе аргументы, которые были бы убедительны: «Помогите нам подорвать экономику Москвы, после чего мы сможем вплотную заняться уже персонально вами», — примерно так должна выстраиваться речь Блинкена в Пекине.

Предложение совместной блокады России со стороны Вашингтона должно содержать некий абсолютный бонус для Китая. Перевешивающий тот факт, что в текущей ситуации Пекин уже имеет неограниченный доступ к любому российскому сырью. Таковым может быть только неограниченный доступ к западным рынкам и технологиям. Но вся суть текущей политики сдерживания Китая и заключается в постепенном сворачивании доступа к западным рынкам и технологиям. Кроме того, эта «морковка» будет работать только до того предела пока существует нынешний конфликт Вашингтона и Москвы.

Таким образом, визит Блинкена – это не более чем попытка выиграть время для накачки Тайваня оружием, и подготовки большой войны теперь уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При самом лучшем сценарии Пекину будет предложен некий аналог «минских соглашений», который в реальности Вашингтоном выполняться не будет. Все остальные переговорные позиции периферийны: и китайские искусственные острова в Южно-Китайском море, и якобы промышленный шпионаж в странах Запада, и подавление демократии в Китае, и переход многих стран к использованию юаня вместо доллара. Все это уже будет не важно.

Горизонт открытого нападения США на Китай оценивается в американских «мозговых центрах» в пределах 2028-2030 годов. Именно к этим срокам «привязаны» планы по переносу с Тайваня в США линий по производству микрочипов. В частности, тайванская компания TSMC рассчитывает запустить самые новые фабрики в США в 2026 году, после чего остров потеряет нынешнюю ценность, и его можно будет «сливать» Китаю через войну. Равно как и Японию с Южной Кореей – в Восточной Азии должна быть проведена такая же деиндустриализация как и в Европе.

Инерционный сценарий оптимален и для Пекина. Китайская сторона не нацелена на конфронтацию «здесь и сейчас». Время объективно работает на китайскую экономику – она уже самая крупная в мире по паритету покупательной способности, а к началу 30-х годов станет самой крупной и по номиналу. Китай умело встроился в глобальный проект в 80-90-е годы, и сейчас является его основным бенефициаром.

Пока Китай отстает по ряду критически значимых технологий, но стремительно работает над минимизацией отставания. При этом темпы развития инфраструктуры в стране существенно опережают США и ЕС. Торговая экспансия Китая также набирает ход – в рамках проекта «Один пояс – один путь» работа по созданию торгово-логистической инфраструктуры в мире идет уже десять лет. Да и в целом мечта Пекина – стать мировым лидером через опережающее экономическое развитие, а не в результате военного столкновения.

Ситуативная разрядка между ключевыми сверхдержавами – хотя бы даже на время, — объективно нужна остальному миру. Но нужно ли это американским политическим элитам – большой вопрос. Еще пять лет, и у США не будет никаких шансов в экономической и, самое главное, технологической гонке с Китаем. А дальше он просто уйдет в отрыв.

Предстоящее обострение отношений сверхдержав ударит по всему миру. Для Казахстана вполне реалистично может встать вопрос о присоединении к санкционному давлению на Пекин. Но последний саммит «Китай – Центральная Азия» в Сиане зафиксировал переход всего региона в геополитическую сферу влияния Китая.

Страны Центральной Азии, и Казахстан, в том числе, получили гарантии масштабных инвестиций именно под геополитическую лояльность. Попытка поиграть в соблюдение санкций будет рассматриваться в Китае как однозначно недружественный шаг, с соответствующими ответными экономическими ограничениями.

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