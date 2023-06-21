Война миров. Красный стяг

Война с Западом привела к актуализации достижений и символов СССР

Верховные предприниматели Российской Федерации почувствовали конъюнктуру текущего момента, о чем и свидетельствует подъем советского знамени в Санкт-Петербурге рядом с флагами Российской империи разных периодов (один из них сейчас является государственным). Успехи в отражении контрнаступления ВСУ позволили президенту России сделать это без комплексов неполноценности. Мол, современный Кремль на геополитических весах тоже кое-чего весит, а потому белоснежно-лазорево-алому триколору не стыдно развиваться рядом с флагом великой державы.

Затянувшиеся кровавые неудачи украинского «контрнаступа» сильно поправили имидж российских вооруженных сил. Первым лучом света в темном царстве стало взятие Бахмута/Артемовска силами ЧВК «Вагнер». Однако «музыканты» – это аналог «полков нового строя» (Семеновского и Преображенского) при Петре I. Поэтому, когда линейные полки, бригады и дивизии Министерства обороны показали себя хорошо, то и у Кремля резко расширилось пространство геополитического и идеологического маневра.

Никаких неожиданностей с точки зрения академической военной науки и военной истории в ходе наступления ВСУ не произошло. Направление главного удара со стороны Киева в Запорожье было понятно еще три месяца назад, поскольку именно здесь наиболее высокая вероятность получения стратегических и геополитических дивидендов. Главная цель украинского выхода на побережье Азовского моря заключалась бы в прерывании сухопутного сообщения Крыма с остальной территорией России и возвращение полуострова в состояние эксклава.

Со времен Первой мировой войны известно, что все позиционные наступления либо получают успех сразу, либо не имеют его вообще. В истории бывало, что хорошо начавшееся наступление заканчивалось плохо, но если оно уже на старте идет неудачно, то завершается совсем плохо, либо катастрофично. В качестве исключения существуют «битвы размена», но Украина себе такой вариант позволить не может, поскольку еще одного комплекта бронетехники с артиллерией у Запада для нее в ближайшей перспективе нет, да и людские резервы сильно подорваны.

ВСУ за недели боев не имеют даже тактических успехов ни на главных, ни на вспомогательных направлениях. Работа полными пакетами «Хаймарсов» по отдельным российским орудиям задуманного эффекта не приносит. «Леопарды» и «Брэдли» атакуют по стандартам НАТО, но сгорают без продвижения.

Кроме стойкости и мастерства российских войск нужно коротко остановиться на технических гаджетах, которые цементируют оборону со стороны Москвы. Системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Мурманск-БН» и «Красуха-4» не только «приземлили» сотни украинских беспилотников, но и эффективно мешают применению высокоточных боеприпасов, нарушают радиосвязь противника и работу сетецентричных «планшетов» командиров ВСУ.

В условиях невозможности применять самолеты и вертолеты, которые гарантированно были бы сбиты российскими системами ПВО, украинские атакующие бригады планировалось поддерживать беспилотниками (особенно ударно-разведывательными), но этот компонент российская сторона нейтрализовала.

В боях на Запорожском направлении удачно дебютировала ИСДМ (инженерная система дистанционного минирования) «Земледелие», способная выставлять минные поля различной сложности на расстоянии 5-15 км.

Сначала наступление украинской стороны выглядело так: впереди танки и БМП, следом пехота. Но поскольку находящиеся перед российским передним краем минные поля простреливаются российскими огневыми средствами на всю длину, то разминирование осуществлять очень сложно. А когда атака захлебывается, то возникают проблемы с отступлением, поскольку «Земледелие» забрасывает минами те участки тыла ВСУ, которые только-только были разминированы.

Потом схема поменялась: впереди украинская пехота, а сзади танки и БМП. Но во всех остальных компонентах ничего не поменялось и атаки ВСУ продолжают разбиваться о линию обороны.

ВСУ не нашли никаких решений против действий разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Эти машины сбивались украинцами в феврале-марте прошлого года из ПЗРК и даже ПТУРами, когда вертолеты поддерживали российские войска, двигающиеся колоннами. Однако в обороне, действуя со своей стороны ЛБС (линия боевого соприкосновения), «Аллигаторы» оказались неуязвимыми, тогда как сами «выносят» на поле боя все подряд.

В качестве слабого утешения для ВСУ выступает лишь то, что из-за схем «Рособоронпила» в довоенные годы Кремль одновременно с Ка-52 выпускал ударные вертолеты Ми-28Н («Ночной охотник»), которые заметно уступают «Аллигаторам» по совокупным возможностям. А так парк Ка-52 был бы гораздо больше. Правда, нужно признать, что после вооружения Ми-28Н ЛМУРами (легкая многоцелевая управляемая ракета) они стали кошмарить украинские боевые порядки значительно мощнее.

У Киева нет адекватного хода. Прекратить наступление нельзя – Владимир Зеленский сделал слишком много публичных шапкозакидательских заявлений. Продолжать «контрнаступ» в надежде на случайный успех слишком рискованно. Во время боев во Фландрии (Первая мировая) англичане нанесли удар в надежде на успех. Потом доразведали огневые точки противника и атаковали немцев еще раз. В третий раз удар наносился усиленной группировкой… В общем, 26 (двадцать шесть) попыток наступления без продвижения.

У военных законов не такое неотвратимое действие, как у законов природы, но где-то рядом. При позиционном фронте по сути нет флангов, поэтому когда группировка ВСУ смещает направление удара, то снова не имеет успеха. Отсутствие результата заставляет украинскую сторону нервничать. Как показывает динамика уже более двух недель боев, каждый следующий удар ВСУ становится слабее предыдущего. А вот российская сторона на своих направлениях украинские боевые порядки продавливает. Стало больше пленных украинских военнослужащих, особенно после попаданий в огневые мешки.

Петербургский международный экономический форум показал себя двояко. Побывавшая там журналистка рассказала, что россиян заметно «отпустило» по линии того, что экономика показала свою устойчивость. Недобитые в свое время «эффективными менеджерами» промышленные предприятия быстро восстанавливают производство, особенно военное. Вместе с тем, государственных функционеров с холеными отъетыми лицами и бессмысленным выражением глаз слишком много для второго года войны.

Интересные метаморфозы произошли с русскоязычными олигархами. После того, как Запад цинично, больно и публично поимел их на глазах перед всей прогрессивной общественностью, в стане компрадоров наблюдаются дезориентация и дезорганизация с элементами паники.

Физически компрадорской буржуазии в России сколько угодно, но она понимает крайнюю сложность организации государственного переворота в стране (на котором настаивает Запад). У олигархов теперь нет веры к «партнерам» с коллективного Запада, а внутри страны им не доверяют из-за реноме «кидал». Теперь когда нувориши предлагают чиновникам «заманчивые» схемы, те требуют предоплату, а денег для нее часто нет физически из-за различных барьеров и препон от «партнеров».

Большая часть российского общества к олигархам изначально относилась как к ворам. Однако был весьма внушительный слой тех, которые смотрели на них с восхищением. Одни в надежде «повторить», а другие просто из любви к искусству изящно устроиться в жизни. Но разворачивание трагикомедии, где вчерашние хозяева положения резко превратились в лохов, воровавших для «больших мужчин» в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Женеве сугубо на общественных началах, да еще униженных и оскорбленных, очень многое поменяло в головах вчерашних поклонников.

Ну а что касается «человека с ружьем» на ЛБС, то он явочным порядком помимо государственного флага РФ в числе символов использует атрибутику СССР и флаг Российской империи 1858 – 1883 гг. Черно-желто-белый триколор просуществовал всего четверть века, однако пользуется популярностью у определенной части военнослужащих с имперскими взглядами.

Фото gpm-rtv.ru

В итоге компания «Газпром» возвела на береговой линии у Парка 300-летия Петербурга три флагштока, ставших самыми высокими в мире (179,5 метра над водой). Площадь самих полотнищ составляет 2400 квадратных метров (60 м в длину и 40 в ширину). Ну а Владимир Путин все это «освятил» своим присутствием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил всех заверить, будто это всего лишь аттракцион преемственности российской государственности. Однако на Западе все поняли правильно, судя по истерике в масс-медиа.

«Знаки и символы правят миром, а не слово и закон», – сказал когда-то Кун-цзы, известный в наших краях как Конфуций. За прошедшие тысячелетия ничего не поменялось. Тем более для русского культурного кода, который деятельностный – это когда люди в первую очередь и прежде всего смотрят на дела, а не слова.

Советский флаг в смысловом значении – это не только Победа, космос, атомные ледоколы и границы. Это еще и социальная справедливость. В общем, советского джинна нельзя выпустить чуть-чуть или понарошку. По большому счету, он все время существования Российской Федерации достижениями своего исторического периода доказывал актуальную субъектность, а теперь и в Кремле с этим смирились. Ну и еще пугалка для Запада очень хорошая – сертифицирована историей. А вот в Китае красный флаг в Санкт-Петербурге – городе-герое Ленинграде воспринят как очень положительный знак.

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