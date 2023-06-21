Возродим свои ценности или канем в лету? 21.06.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 1643 0 Асхат Асылбеков с размышлениями после Курултая Похожие материалы: Жители трех населенных пунктов покинули свои дома из-за крупного лесного пожара в Абае Разные скорости Токаева Министерская «золотая» малышня должна уступить кресла профессионалам За деструктивной информповесткой стоят конкретные фигуры наших толстосумов – Токаев «Глава государства провел второе заседание Национального курултая». «Поспешай медленно. Какая языковая политика является наиболее оптимальной?». ««Понятно, что команда на арест была дана Назарбаевым». Большое интервью с Мухтаром Джакишевым»